Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình?

Phương Oanh là nữ diễn viên truyền hình đình đám còn Shark Bình là doanh nhân giàu có nức tiếng, khỏi phải bàn cũng biết đôi vợ chồng này được rất nhiều người quan tâm, chú ý. Nhất là thời gian gần đây, doanh nhân Hoà Bình liên tục bị réo tên vào những ồn ào, bàn tán liên quan đến công việc kinh doanh. Trong khi chồng đang đối diện với "sóng gió", nhất cử nhất động của Phương Oanh cũng thành tâm điểm. Nữ diễn viên vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống bên 2 nhóc tỳ nhưng hạn chế đáp trả những bình luận tiêu cực hay nhắc về chồng như trước.

Giữa tình hình hiện tại, những phát ngôn của Phương Oanh liên quan đến nguyên tắc xây dựng gia đình, công việc kinh doanh của chồng cũng được "đào" lại. Trong một cuộc trò chuyện cùng chúng tôi vào năm 2023, Phương Oanh từng tiết lộ rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng, thậm chí từng muốn nghĩ đến điều tiêu cực khi chuyện yêu đương với Shark Bình bị lộ. Tuy nhiên, sau tất cả, cô cho biết cảm thấy trân trọng vì tìm được người đàn ông quan tâm, lo lắng và thấu hiểu cho mình.

Phương Oanh từng chia sẻ khi đến với nhau, cả hai đều có những thành công riêng: "Bạn trai mình (hiện là chồng - Shark Bình) là một người thành đạt. Bản thân Oanh cũng là người đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp nên hai bên dễ dàng chia sẻ về hành trình dẫn đến thành công của mỗi người và bị hấp dẫn bởi câu chuyện về những gì đối phương từng trải qua. Nói chuyện thấy hợp nhau thì tự nhiên tình cảm sẽ đến thôi. Tình yêu mà, nó đến một cách hết sức tự nhiên".

Phương Oanh từng chia sẻ cả hai đã có chỗ đứng riêng trong lĩnh vực của mình khi bắt đầu mối quan hệ này

Nữ diễn viên Quỳnh búp bê khẳng định không can thiệp vào chuyện kinh doanh hay những quyết định của chồng vì mỗi người có một thế giới riêng. Phương Oanh cho biết cả hai thường xuyên lắng nghe, động viên nhau trong công việc, cô chưa từng kêu gọi chồng đầu tư tài chính cho mình.

Nữ diễn viên nói: "Bởi chúng tôi đến từ hai thế giới toàn khác nhau. Đó cũng là điểm thu hút đầu tiên kéo chúng tôi xích lại với nửa kia. Khi người này nói về thế giới của mình thì nửa kia 'Ồ' lên thích thú vì thấy rất mới lạ, rất là muốn nghe, muốn hiểu về thế giới đó, rất thu hút. Nhưng cũng bởi là hai thế giới khác nhau nên sau cùng chúng tôi chỉ có thể lắng nghe, ủng hộ để đồng tình thôi chứ không thể can thiệp. Bởi chỉ người trong thế giới đó mới biết họ cần làm gì là đúng đắn, là phù hợp, khiến họ thoải mái nhất. Mọi lời của Oanh hay của anh, ngoài việc ủng hộ và là động lực để giúp nhau tốt hơn mỗi ngày ra, thì không ảnh hưởng đến công việc của người kia. Đó là nguyên tắc không can thiệp vào quyết định của nhau trong thế giới riêng của mỗi người.

Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".

Phương Oanh có quy tắc không can dự vào công việc kinh doanh của chồng

Liên quan đến việc thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện của giới kinh doanh cùng chồng, Phương Oanh giải thích: "Chúng tôi coi nhau là nguồn động lực bởi người này đã đặt người kia ở vị trí quan trọng nhất, truyền cảm hứng cho đối phương làm tốt hơn việc trong thế giới của mình. Như việc Oanh xuất hiện cùng anh ở sự kiện của anh với tư cách là khách mời nó cũng giống như đi hàng trăm sự kiện khác thôi, không có gì to tát cả. Huống chi đây là sự kiện của người quan trọng với mình, anh ấy vui thì đương nhiên mình sẽ vui. Có mình thì anh ấy sẽ vui, anh ấy vui thì đương nhiên mình thấy hạnh phúc".

Việc nữ diễn viên xuất hiện cùng Shark Bình trong những sự kiện, bữa tiệc... với tư cách khách mời như bao người khác

Hành trình tình yêu của Phương Oanh - Shark Bình đối diện với nhiều sóng gió. Năm 2022, cả hai lộ tin hẹn hò, khi những hình ảnh tình tứ bên nhau bị lan truyền trên mạng. Thời điểm ấy, dư luận bùng nổ vì Shark Bình đã trải qua một cuộc hôn nhân, trong khi Phương Oanh là nữ diễn viên nổi tiếng gắn với nhiều vai diễn để đời. Cô thừa nhận bản thân từng suy sụp, thậm chí nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng nhờ tình yêu và sự đồng hành của Shark Bình, gia đình, bạn bè, nữ diễn viên mới có thể mạnh mẽ đứng dậy. Hiện tại, Phương Oanh đã trở lại với phim ảnh nhưng cũng vướng nhiều tranh cãi.