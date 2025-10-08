Thất bại lớn nhất của Phương Oanh

Sau một thời gian ít đất diễn, nhường câu chuyện cho 2 nữ chính còn lại là Việt Hoa và Quỳnh Kool thì ở những diễn biến mới nhất của bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nữ diễn viên Phương Oanh lại trở thành cái tên chiếm spotlight. Thế nhưng lần này không phải nhờ diễn xuất hay gu ăn mặc sành điệu, những chiếc túi hiệu như mọi khi mà bởi sự xuất hiện của một diễn viên mới - Lan Phương.

Trong phim, Lan Phương vào vai Linh, đối tác làm ăn của Đăng (Doãn Quốc Đam). Trong lần đi công tác ở Hạ Long không có vợ đi cùng, Đăng đã gặp gỡ và trở thành bạn bè với Linh. Hai người rất hợp cạ, cả trong việc làm ăn, bàn ý tưởng đến chuyện ăn uống. So với một Mỹ Anh (Phương Oanh) cứng nhắc, luôn khiến Đăng phải mệt mỏi với những quy tắc thì Linh lại là một màu sắc mới, tươi sáng, có gì đó "bay bay" rất giống với tâm hồn nghệ sĩ của Đăng.

Chưa bàn tới câu chuyện Linh có thực sự là tiểu tam như bản Trung hay không thì hiện cư dân mạng đã dành vô số lời khen cho màn tái hợp của Lan Phương - Doãn Quốc Đam. Diễn xuất quá hợp, tung hứng quá nhịp nhàng, chemistry bùng nổ dù hai nhân vật mớ chỉ là bạn, tạo cảm giác thoải mái cho người xem,... là những bình luận mà cư dân mạng liên tục để lại dưới những trích đoạn mà VTV đăng tải. Đáng nói hơn khi nhiều người còn so sánh Linh với Mỹ Anh, cho rằng Lan Phương diễn xuất sắc, tạo chemistry tốt hơn hẳn so với Phương Oanh.

Từ đầu phim đến giờ tuy vào vai một cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm nhưng Doãn Quốc Đam - Phương Oanh lại bị cho là hơi gượng ép, nhất là trong những cảnh tình cảm. Nhiều người còn chê bai cả thần thái, khí chất, cho rằng 2 người hoàn toàn không hợp để đóng chung và nhận định Doãn Quốc Đam đến bây giờ mới thực sự "bung" khi diễn chung với Lan Phương. "Từng đóng vợ chồng nên giờ tự nhiên thực sự. Lần đầu tiên tôi thấy tiểu tam có chemistry đỉnh hơn chính thất", "Lan Phương tạo hình không đẹp bằng Phương Oanh nhưng diễn tốt hơn nhiều, chemistry cũng tốt, tôi sai quá khi xem mấy cảnh này lại ship Đăng với Linh", "Lan Phương xuất hiện cái thấy phim đáng xem hơn hẳn, Phương Oanh, Quỳnh Kool đang diễn một màu quá", "Linh xuất hiện hay thật, tính cách cũng thú vị nữa. Phương Oanh lần này gặp khó rồi, vì Lan Phương với Đam quá ăn ý, phù hợp từ diễn xuất tới ngoại hình. Phương Oanh với Đam đứng chung cứ xa cách kiểu gì", "1-0 cho Lan Phương",... - là những bình luận dễ thấy dưới các trích đoạn mà nhà đài đăng tải.

Lan Phương - Doãn Quốc Đam diễn quá hợp đôi

Bình luận của khán giả

Thực tế, Doãn Quốc Đam - Lan Phương từng đóng vợ chồng trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, đã thế sao nhí đóng vai con của Phương Oanh lần này cũng từng đóng con của Lan Phương - Doãn Quốc Đam. Trong lần hợp tác đó, hai người nhận về cơn mưa lời khen vì màn thể hiện quá xuất sắc, chemistry tự nhiên hơn cả vợ chồng thật. Lần tái hợp này, Lan Phương trong vai Linh vẫn là cô gái hoạt bát, nhiều chuyện, Doãn Quốc Đam vẫn gợi nhắc đến hình ảnh cũ khiến khán giả không thể không nhớ tới cặp Thành - Hà đáng yêu năm nào.

Trong khi đó, Phương Oanh có lợi thế hơn khi đây là lần thứ 4 đóng chung với Doãn Quốc Đam, những lần trước, hai người cũng đã từng vào vai một cặp yêu nhau nồng cháy. Ấy vậy mà trong lần tái hợp này, Phương Oanh lại thất bại trong việc tạo chemistry với người bạn diễn đặc biệt quen thuộc của mình, khiến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh dù được kỳ vọng lớn nhưng lại không bùng nổ như kỳ vọng. Thậm chí phải đến khi Lan Phương xuất hiện, nhiều người mới tấm tắc "phim đáng xem rồi đây!".