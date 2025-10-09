Trong làng giải trí Hoa ngữ, không phải cặp đôi nào cũng chia tay trong hòa bình. Đôi khi, họ biến tình yêu thành thù hận sau khi đường ai nấy đi, quay sang “bóc phốt”, thậm chí là kiện cáo nhau cực gắt khiến cư dân mạng tha hồ “ăn dưa hóng thị”.

Đường Yên – Khưu Trạch

Đường Yên và Khưu Trạch từng là cặp kim đồng ngọc nữ trứ danh của showbiz Hoa ngữ. Họ quen biết từ năm 2000 khi cùng hợp tác trong bộ phim Hạ Gia Tam Thiên Kim. Tiếp đó, cặp đôi nhiều lần nên duyên trên màn ảnh và “phim giả tình thật” lúc nào không hay. Mặc dù chưa từng công khai tình yêu nhưng mối quan hệ giữa Khưu Trạch – Đường Yên là điều mà ai ai cũng biết.

Đường Yên si mê Khưu Trạch tới mức hễ có thời gian là bay sang Đài Loan (Trung Quốc) để gặp người tình, không ngại giặt đồ, dọn dẹp toilet cho anh. Thế nhưng, theo trợ lý của Đường Yên chia sẻ, Khưu Trạch đối xử rất tệ với mỹ nhân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, không dám đưa bạn gái ra ngoài vì sợ paparazzi.

Không chỉ vậy, Khưu Trạch còn "bắt cá nhiều tay" khi hẹn hò cùng 2 nữ diễn viên Lý Dục Phân và Lại Nhã Nghiên sau lưng Đường Yên. Điều này khiến người đẹp 8X sốc đến ngã bệnh, phải nhập viện nguy kịch trong thời gian dài, thậm chí bị hiểu lầm là tự vẫn vì tình.

Có thể nói, mối tình này đã khiến Đường Yên phải chịu tổn thương quá lớn, mỗi lần nhắc đến đều buồn bã đến rơi lệ. Chính vì điều này, Khưu Trạch nhận vô số "gạch đá" từ công chúng và bị những người bạn quyền lực của Đường Yên như Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch "ghim thù", công khai chỉ trích. Chỉ trong một thời gian ngắn, mỹ nam “xé sách bước ra” trở thành kẻ bị showbiz Hoa ngữ ghét bỏ, né xa.

Giữa tình hình này, phía Khưu Trạch cũng chẳng phải dạng vừa khi tố Đường Yên nói dối tuổi tác, lừa gạt khán giả. Mặc dù nam diễn viên họ Khưu bị chê trách vì có hành động chưa đẹp nhưng hình ảnh của Đường Yên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cặp đôi vàng Cbiz ngày nào tan đàn xẻ nghé, lại còn trở mặt thành thù khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn.

Đường Yên - Khưu Trạch đấu tố nhau hậu chia tay.

Trương Hinh Dư – Lý Thần

Công khai tình yêu vào năm 2012, Trương Hinh Dư và Lý Thần từng có quãng thời gian ngọt ngào bên nhau. Chẳng ai ngờ được, sau khi đổ vỡ, cặp đôi lại quay sang đấu tố nhau gay gắt xem ai mới là kẻ đi “ăn nem, ăn chả”.

Cụ thể, tháng 3/2015, sau khi Lý Thần công khai tình yêu với “nữ hàng thị phi” Phạm Băng Băng, phía Trương Hinh Dư đã úp mở về việc “Phạm gia” là kẻ chen chân, khiến cô và Lý Thần chia tay. Ekip của Phạm Băng Băng cũng đáp trả cực gắt, tố Trương Hinh Dư mới là người đi “cắm sừng”.

Netizen đều tò mò muốn biết Trương Hinh Dư - Lý Thần chia tay là do nhà trai "ăn nem" hay nhà gái "ăn chả".

Trong lúc này, Lý Thần bất ngờ lên tiếng bảo vệ tình mới, tố tình cũ không chung thủy, khiến dân tình tha hồ “hít hà drama”. Vì cả ba bên đều không đưa ra được bằng chứng rõ ràng nên thực hư thế nào không ai xác nhận được. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng, Lý Thần hơi mất phong độ khi đích thân “vả mặt” người cũ như vậy.

Tiếp đó, Trương Hinh Dư - Phạm Băng Băng rơi vào cuộc chiến vô cực, đấu đá, “cà khịa” lẫn nhau cực gắt. Có nguồn tin cho biết, nàng đại hoa đán họ Phạm đã dùng địa vị và các mối quan hệ để chèn ép cho tình địch không ngóc đầu lên được. Mãi đến khi Phạm Băng Băng – Lý Thần chia tay, Trương Hinh Dư cũng lên xe hoa với chồng quân nhân, drama này mới chính thức đi đến hồi kết.

Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng từng có quan hệ thân thiết nhưng lại trở mặt thành thù vì Lý Thần.

Ôn Triệu Luân – Trần Mai Hinh

Là nam thần nức tiếng một thời của showbiz xứ cảng, Ôn Triệu Luân lại bị đạo diễn Vương Tinh đánh giá là “không đáng mặt đàn ông” vì hành động chia tay đòi quà cực sốc với bạn gái Trần Mai Hinh. Được biết, ngay sau khi vừa ly hôn với người vợ đầu tiên Lý Mỹ Linh, Ôn Triệu Luân lập tức công khai qua lại với Trần Mai Hinh, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã lén “ăn vụng” sau lưng chính thất. Tuy nhiên, mối tình gây tranh cãi của họ cũng chẳng được bền lâu.

Ôn Triệu Luân - Trần Mai Hinh.

Năm 1996, Trần Mai Hinh chia tay với nam diễn viên Lộc Đỉnh Ký và chuẩn bị ra nước ngoài du học. Ngay trong lúc này, cô bị tình cũ kiện ra tòa, yêu cầu cấm xuất cảnh và đòi phải trả 140.000 HKD (475 triệu đồng) mà tài tử này tuyên bố đã cho vay trong lúc hẹn hò.

Tuy nhiên, theo lời của Trần Mai Hinh, Ôn Triệu Luân đang đòi phí chia tay, thậm chí ngay cả những món đồ nhỏ như…nồi cơm điện cũng phải lấy lại bằng hết. Điều khiến netizen câm nín là số tiền Ôn Triệu Luân bỏ ra để thuê 3 luật sư kiện cáo tình cũ chắc chắn lớn hơn khoản tiền anh đòi lại rất nhiều. Chẳng biết có “thâm thù đại hận” gì mà Ôn Triệu Luân lại gắt với Trần Mai Linh đến vậy.

Mặc dù thắng kiện nhưng sau vụ việc này, danh tiếng của Ôn Triệu Luân tụt dốc không phanh, trở thành "gã tồi" trong mắt đông đảo khán giả, phải nhận sự tẩy chay mạnh mẽ.

Lùm xùm "chia tay đòi quà" khiến hình ảnh của Ôn Triệu Luân xấu đi trong mắt công chúng.

Trương Vũ Kỳ - Viên Ba Nguyên

Mỹ nhân gợi cảm Trương Vũ Kỳ từng khiến cả showbiz phải chấn động với lùm xùm lấy dao đâm chồng. Được biết, sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, nàng “Tinh nữ lang” nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Vậy nhưng, người chồng thứ 2 này "lòi đuôi" là đại gia "rởm", chẳng những kinh doanh thua lỗ mà còn mê trò “đen đỏ”.

Có nguồn tin cho biết, Viên Ba Nguyên đã “úp sọt” Trương Vũ Kỳ một cách tinh vi, mãi đến lúc kết hôn, “đại gia rởm” mới lộ ra là người từng có cuộc hôn nhân trong quá khứ và không có bất cứ tài sản có giá trị nào trong tay.

Trương Vũ Kỳ sinh con tại Mỹ trong hoàn cảnh lo lắng vì người chồng ăn chơi, thua bạc khắp nơi. Mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm khi Trương Vũ Kỳ được đồn thổi đã dùng 1 con dao gọt hoa quả đâm chồng trọng thương tại vùng lưng trong cơn nóng giận. Dù rằng Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Sau scandal dùng dao đâm chồng rồi ly hôn chóng vánh, Trương Vũ Kỳ và Viên Ba Nguyên khiến dân tình tròn mắt với mà “bóc phốt” cực gắt trên mạng xã hội. Viên Ba Nguyên tố Trương Vũ Kỳ bị "hôi nách" và thuê khách sạn ngủ với trai lạ chỉ sau 2 ngày quen biết thì người đẹp này cũng chẳng vừa khi lên án chồng cũ nợ mình hàng trăm tỷ đồng.

Trương Vũ Kỳ là người có cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng "đụng là trụng" với Viên Ba Nguyên.

Châu Tinh Trì – Vu Văn Phượng

Châu Tinh Trì – Vu Văn Phượng xứng đáng là cái tên ‘chốt sổ’ trong danh sách này khi 13 năm tình nghĩa giữa họ kết thúc bằng vụ kiện cáo giữa tòa. Chẳng quá lời khi nói Vu Văn Phượng là người phụ nữ quan trọng nhất nhì trong cuộc đời của “Tinh gia”. Cô không chỉ là người bạn gái duy nhất mà Châu Tinh Trì thừa nhận mà còn là người gắn bó với ông lâu nhất từng bàn đến chuyện cưới xin.

Thế nhưng sai khi đường ai nấy đi, Vu Văn Phượng bất ngờ kiện Châu Tinh Trì ra tòa vì bị ông quỵt thù lao, đối xử không ra gì. Người đẹp Hong Kong cho hay, cô từng làm cố vấn tài chính cho Châu Tinh Trì. Vị đạo diễn lắm tài nhiều tật này có "thoả thuận miệng" với tình cũ rằng, ngoài tiền lương hàng tháng, cô sẽ được hưởng thêm 10% lợi nhuận sau thuế coi như "hoa hồng" sau mỗi dự án. Tuy nhiên, sau 12 năm, Vu Văn Phượng chỉ nhận được 10 triệu NDT (23 tỷ đồng), số còn lại Châu Tinh Trì vẫn chưa chi trả.

Có thể nói rằng, tình nghĩa giữa Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng đã tan thành mây khói vì vấn đề tiền bạc, lợi ích, khiến nhiều người cảm thấy mất hết niềm tin vào tình yêu showbiz.