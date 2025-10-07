Clip Phương Oanh - vợ Shark Bình khóc nức nở

Những ồn ào về tài sản số đang khiến Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) trở thành nhân vật được chú ý thời gian gần đây. Thế nhưng không chỉ mình Shark Bình mà cả bà xã của anh - diễn viên Phương Oanh cũng trở thành cái tên nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Lượng tương tác trên Facebook tăng đột biến, nhiều lời lẽ tiêu cực hướng về phía cô. Đáng nói hơn khi một bức ảnh trong quá khứ của Phương Oanh hiện còn được lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo vô số câu chuyện được thêu dệt với những từ khóa chủ đạo như: Phương Oanh bật khóc nức nở trong đêm; Phương Oanh bật khóc xin lỗi cả nước,...

Bức ảnh đang viral của Phương Oanh

Rất nhiều trang tin tức trên Facebook sử dụng hình ảnh Phương Oanh khóc với mục đích câu view

Đã thế còn thêu dệt nhiều câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực

Thực tế, đây là hình ảnh cắt ra từ 1 đoạn clip năm 2021 và giọt nước mắt của Phương Oanh khi phải chia tay Hương Vị Tình Thân, một trong số những tác phẩm để đời, nổi tiếng nhất của cô. Giữa thời điểm phim đi đến chặng kết, phải chia tay đồng nghiệp và nhân vật của mình, ngay tại trường quay, Phương Oanh khóc chia sẻ: "Khi trở lại cuộc sống bình thường, Phương Oanh không biết mình sẽ như thế nào vì cũng chưa đến lúc đấy nhưng tôi nghĩ mình sẽ có rất nhiều hoài niệm mà trong sự nghiệp của tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa Phương Oanh muốn cảm ơn ê kíp Hương vị tình thân vì đã cho tôi được sống trong một môi trường cảm nhận được rõ tình thân cho cả Phương Oanh và Phương Nam."

Phương Oanh khóc và chia sẻ về việc phải chia tay bộ phim

Hương Vị Tình Thân là bộ phim nổi đình đám năm 2021, từng giúp Phương Oanh có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sau nhiều năm chững lại kể từ sau Quỳnh Búp Bê. Tuy năm đó, Phương Oanh bị soi mói, chê bai từ tạo hình tới chemistry với Mạnh Trường nhưng không thể phủ nhận, Hương Vị Tình Thân là cột mốc sáng chói trong sự nghiệp của cô.

Việc khóc khi chia tay một tác phẩm nổi tiếng, đã thế còn có thời gian quay rất lâu (do phim có độ dài lên tới gần 140 tập cho 2 phần) nên việc Phương Oanh khóc cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là có lẽ chính bản thân nữ diễn chẳng thể ngờ đến tận 2025, những giọt nước mắt đắt giá năm đó lại bị nhiều trang tin trên MXH đem ra để câu view, trục lợi, thêu dệt ra những câu chuyện không đúng. Hiện tại giữa tâm bão của gia đình, Phương Oanh vẫn giữ thái độ im lặng, không đăng tải thêm bất cứ thông tin nào, kể cả xoay quanh dự án phim đang được chú ý của mình.