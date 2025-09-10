Ngày nay, ngày càng nhiều người thích đi mua sắm. Nếu nhìn xung quanh, bạn sẽ luôn tìm thấy những gì bạn cần. Đặc biệt là bây giờ, với số lượng cửa hàng ngày càng tăng, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn hơn.

Nhiều cửa hàng thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Ví dụ, có 3 cửa hàng gần nhà tôi. Một số tổ chức khuyến mãi vào một ngày nào đó trong tuần. Mỗi khi có khuyến mãi, có rất nhiều người sẽ đến siêu thị, nhiều người sẽ trở về với túi đầy.

Tuy nhiên, đôi khi sau khi mua một thứ gì đó về nhà, một số người sẽ bị lừa. Hương vị rất tệ, họ nên lý trí hơn và không tham gia vào cuộc chạy đua điên cuồng.

Mỗi khi đi chợ, tôi thường lý trí hơn và ít khi vội vàng mua sắm. Tôi luôn nếm thử hoặc ngửi thử mọi thứ, kiểm tra ngày sản xuất trước khi mua, vì trước đây tôi đã bị lừa khá nhiều. Tôi có 2 người bạn từng làm việc ở siêu thị quanh năm.

Mỗi khi chúng tôi gặp nhau và trò chuyện, họ luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về chuyện đi chợ mua hàng. Giờ họ đã nghỉ hưu vì tuổi cao, mỗi lần tôi đi cùng, họ đều nói với tôi: "3 thứ không nên mua", ai mua cũng sẽ bị lừa!

Tôi từng rất thích mua 3 thứ này, nhưng giờ không mua nhiều nữa và cảm thấy mình bị lừa ít hơn! Nhưng cụ thể 3 thứ này là gì?

Loại thứ nhất: Đồ ăn nấu sẵn hâm đi hâm lại nhiều lần

Mỗi lần tôi đi tìm hàng ăn uống, nhân viên phục vụ ở khu đồ ăn chế biến sẵn là nhiệt tình nhất. Chỉ cần bạn đi ngang qua khu đồ ăn chế biến sẵn, họ sẽ cho bạn nếm thử. Mua hay không cũng không quan trọng. Có người nếm thử một chút, nếu thấy ngon thì mua. Cũng có người mua vì lịch sự.

Nhưng khi mang về nhà, vị lại hoàn toàn khác với đồ mình ăn, quá khó ăn. Bởi vì đồ ăn chế biến sẵn mà không bán hết sẽ được hâm nóng lại nhiều lần. Đồ bạn nếm thử thì tươi, còn đồ bán cho bạn thì toàn là "đồ cũ". Vậy nên, nếu muốn mua đồ ăn chế biến sẵn ngon, cứ nói rõ bạn muốn loại nào, họ sẽ cắt cho bạn nếm thử. Nếu không ngon thì đừng mua. Nếu ngon thì cứ mua vừa đủ cho một bữa ăn.

Loại thứ 2: Trái cây gọt sẵn có dấu hiệu hỏng

Đôi khi đĩa trái cây gọt sẵn có giá cực rẻ. Nhiều người mua liền 2-3 hộp, nhưng khi về nhà mới phát hiện ra trái cây có vị khó chịu, dấu hiệu bị hỏng. Nhiều đĩa trái cây siêu thị được làm từ những loại quả đã ế ẩm lâu ngày, bắt đầu thối rữa hoặc hỏng. Điều này tự nhiên khiến trái cây có vị kém hơn.

Hơn nữa, trái cây chứa nhiều đường và nếu cắt miếng không được bán, nó có thể chứa vi khuẩn. Một số người thậm chí còn bị tiêu chảy sau khi ăn loại trái cây này! Vì vậy, chúng tôi không khuyến khích mua trái cây gọt sẵn.

Loại thứ 3: Thịt viên nhiều màu sắc

Nhiều người thích ăn thịt viên, đặc biệt là những viên nhiều màu sắc, trông rất hấp dẫn khi nấu chín. Tuy nhiên, tôi không bao giờ mua những viên thịt viên này vì hầu hết những viên thịt viên rẻ tiền, nhiều màu sắc này đều được làm từ bột mì, keo, phẩm màu và những thứ khác không rõ là gì.

Cho trẻ em ăn trong thời gian dài sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ. Nếu bạn muốn mua thịt viên, lời khuyên cho bạn là hãy đến cửa hàng chuyên bán thịt viên thay vì mua hàng ở các cửa hàng mà mình không chắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không.

(Ảnh minh họa: Internet)