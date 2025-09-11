Ở tuổi 39, bà 'Jaa' Thananon Niramits - phu nhân tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - khiến truyền thông và công chúng xứ Chùa Vàng ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nuột nà không kém gì các minh tinh. Dù bận rộn với vai trò người vợ của một chính trị gia cấp cao, bà 'Jaa' vẫn giữ được thần thái tươi tắn, làn da sáng mịn và thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Điều bất ngờ là bí quyết giữ dáng, dưỡng nhan của phu nhân Thủ tướng lại đến từ một loại nước vô cùng quen thuộc với người Việt: Nước chanh ngâm mật ong.

Phu nhân Thủ tướng Thái Lan kết thân cùng nước chanh mật ong vì làm trắng da, giảm cân tự nhiên rất tốt

Trên trang cá nhân, bà Jaa chia sẻ rằng mình đặc biệt yêu thích loại thức uống này. Không chỉ uống đều đặn mỗi ngày, bà còn tự tay chuẩn bị hũ chanh ngâm mật ong để dùng dần, xem đó như một phần không thể thiếu trong thói quen chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Nước chanh mật ong vốn được biết đến như một "thần dược" của phái đẹp. Khi chanh được ngâm trong mật ong một thời gian, vị chua gắt của chanh dịu lại, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của mật ong, tạo thành một loại nước uống vừa dễ chịu vừa giàu dinh dưỡng. Nó đem lại những công dụng tuyệt vời:

Giảm cân, thải mỡ thừa

Theo trang Healthline, chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng tốt hơn. Khi kết hợp với mật ong, vốn chứa enzyme tự nhiên và có khả năng kích thích tiêu hóa, loại nước này trở thành một lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ giảm cân an toàn. Uống một cốc nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng có thể giúp thanh lọc cơ thể, đào thải mỡ thừa, từ đó giúp vóc dáng gọn gàng hơn.

Làm trắng da, chống lão hóa

Chanh chứa nhiều axit citric và vitamin C - 2 thành phần nổi tiếng trong việc làm sáng da, mờ thâm sạm. Mật ong lại giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa. Kết hợp 2 nguyên liệu này, phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã duy trì được làn da tươi sáng, mịn màng, khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.

Những công dụng khác ít ai biết của nước chanh ngâm mật ong

Ngoài việc giảm cân và làm trắng da, nước chanh ngâm mật ong còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý:

Chữa ho, viêm họng, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hô hấp

Ngoài công dụng làm đẹp, nước chanh ngâm mật ong từ lâu đã được người Việt dùng như một phương thuốc dân gian chữa ho, đau rát họng. Mật ong có tính kháng khuẩn, làm dịu niêm mạc họng, còn chanh giúp long đờm và làm sạch đường thở. Uống loại nước này thường xuyên, nhất là vào thời điểm giao mùa hiện nay còn giúp tăng cường sức đề kháng, hạn chế cảm cúm.

Hỗ trợ tiêu hóa

Uống vào buổi sáng giúp kích thích dạ dày, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

Thải độc gan

Hỗn hợp chanh mật ong giúp gan hoạt động hiệu quả, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Cải thiện tâm trạng

Mùi hương dịu nhẹ và vị ngọt - chua cân bằng giúp tinh thần sảng khoái, giảm căng thẳng.

Lưu ý khi uống nước chanh ngâm mật ong

Dù có nhiều lợi ích, việc sử dụng nước chanh ngâm mật ong cũng cần chú ý để tránh phản tác dụng:

Không nên uống khi đói hoàn toàn

Axit trong chanh có thể gây kích ứng dạ dày. Người có tiền sử đau dạ dày hoặc trào ngược thực quản nên uống sau khi ăn nhẹ.

Không lạm dụng quá nhiều

Theo khuyến nghị của Mayo Clinic, chỉ nên dùng 1 cốc/ngày. Uống quá nhiều có thể gây mòn men răng, làm mất cân bằng axit trong cơ thể.

Pha đúng cách

Nên pha chanh mật ong với nước lọc cho loãng, với nước ấm (khoảng 40 độ C). Nếu nước quá nóng, các enzyme và vitamin trong mật ong sẽ bị phá hủy.

Chọn nguyên liệu sạch

Chanh và mật ong cần đảm bảo nguồn gốc an toàn, tránh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc mật ong pha đường, kém chất lượng.

Không cần đến những bí quyết làm đẹp xa xỉ, phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã chứng minh rằng: Chỉ với nước chanh ngâm mật ong, loại thức uống quen thuộc, dễ làm, giá rẻ, vẫn có thể duy trì sắc vóc nuột nà và làn da tươi sáng.

Đây cũng là gợi ý tuyệt vời cho các chị em phụ nữ Việt Nam trong hành trình giữ dáng, dưỡng nhan. Nước chanh ngâm mật ong nên sử dụng trong thời gian này không chỉ để đẹp da, giữ dáng mà còn giúp tăng đề kháng, giảm cảm cúm, cảm lạnh, chữa ho và viêm họng.

