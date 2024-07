Phú Thọ: "Hot girl" 17 tuổi bị khởi tố vì tàng trữ ma túy

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Việt Trì đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kiều Xuân Việt (SN 1997, tỉnh Vĩnh Phúc) và Vàng Thị Minh Ánh (SN 2007, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "mua bán trái phép chất ma tuý" và "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Đối tượng Vàng Thị Minh Ánh (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước đó, tối ngày 26/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông tại tổ 23 khu Lăng Đài (phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang Vàng Thị Minh Ánh đang có hành vi tàng trữ trái phép 02 viên nén màu trắng, 02 túi nilon, bên trong có chứa chất bột cục màu trắng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Ánh khai nhận đây là các loại ma tuý tổng hợp. Qua giám định tang vật thu được từ Anh, lực lượng chức năng xác định: 02 viên nén màu trắng là ma tuý tổng hợp MDMA, khối lượng 0,865gam; 02 túi nilon, bên trong có chứa chất bột cục màu trắng là ma túy Ketamin, khối lượng 1,467 gam.

Đối tượng Kiều Xuân Việt (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP Việt Trì thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã làm rõ Kiều Xuân Việt đã bán trái phép chất ma túy cho Ánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1,278g ma túy Ketamin.

