Khởi tố "hot girl" ôm lô hàng tai nghe, loa Marshall giả trị giá 9 tỉ đồng

Theo thông tin trên báo Công An nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thùy Linh (SN 1997), trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 BLHS.

Cơ quan CSĐT thực hiện Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thùy Linh

Báo An ninh Thủ đô dẫn lại từ hồ sợ vụ án cho biết, ngày 18-3-2023, Công an phường Bưởi đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Tây Hồ cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng tại ngõ 218 đường Lạc Long Quân.

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 10.000 tai nghe không dây, loa Bluetooth kèm thẻ bảo hành thương hiệu nổi tiếng Marshall và đồng hồ Smartwach series 8, Hiwach 8 Big 1.92, robot hút bụi Hitachi… kèm các tem mác, thẻ bảo hành khác.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thùy Linh đã có hành vi mua hàng không có nguồn gốc xuất xứ sau đó gia công dán nhãn, đóng gói tai nghe, loa Bluetooth của hãng Marshall để bán ra thị trường. Qua định giá trị lô hàng trên có giá trên 9 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an quận Tây Hồ củng cố để xử lý Nguyễn Thùy Linh và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.