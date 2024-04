Gương mặt lạnh lùng của hot girl 19 tuổi khi bị công an bắt quả tang

Ngày 24 tháng 4, Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với Hồ Thị Thùy Trang (sinh năm 2005, quê quán ở Mê Linh, Hà Nội) do có liên quan đến hoạt động của một đường dây ma túy, báo An ninh Thủ đô cho hay.





Chân dung Trang. Ảnh: ANTĐ & CAND

Vào đầu tháng 3 năm 2024, qua công tác theo dõi và thu thập thông tin, Công an huyện Ba Vì nhận thấy hoạt động của một đường dây ma túy phục vụ cho người nghiện trên địa bàn, do chính Hồ Thị Thùy Trang cầm đầu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Trang không chỉ điều hành đường dây mà còn trực tiếp lái ô tô để phân phối ma túy cho khách ở khu vực Hà Nội.

Đáng chú ý, theo tờ Công an nhân dân, Hồ Thị Thùy Trang có nhiều mối quan hệ phức tạp, chủ yếu là những người có tiền án, tiền sự về tội phạm ma túy. Đến ngày 13 tháng 4, các trinh sát phát hiện Trang cùng các đồng phạm rời khỏi nhà bằng hai xe ô tô để đi giao "hàng" và ngay lập tức đã tổ chức lực lượng để theo dõi, bắt quả tang.

Quá trình bắt giữ Trang diễn ra thành công và nhanh chóng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được 195 viên ma túy tổng hợp loại MDMA, hơn 100 gam Ketamine cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án. Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.

Tổng hợp