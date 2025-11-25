Phụ nữ nên uống đồ lạnh "có chiến lược": Mỗi ngày một cốc có thể gây "thận hư - tử cung lạnh", dẫn đến u xơ tử cung

Vào mùa nóng, một ly trà sữa đá hay lon bia ướp lạnh tưởng như vô thưởng vô phạt. Nhưng với phụ nữ, đặc biệt trong những ngày quanh kỳ kinh nguyệt, đây có thể là thứ âm thầm khiến tử cung suy yếu, thậm chí dẫn tới u xơ tử cung phát triển.

Câu chuyện của Annie: 30 năm uống nước lạnh, một ngày phải đối diện với quyết định cắt tử cung

Câu chuyện của Annie được thầy thuốc Đông y Trần Lợi Anh chia sẻ trên trang Etnet (Trung Quốc): Annie vốn rất thích uống nước lạnh vì cảm giác mát và giải khát. Dù bạn bè nhiều lần khuyên hạn chế, cô vẫn giữ thói quen sau một ngày bận rộn phải uống một cốc nước lạnh mới "đã đời". Từ nhỏ cô đã uống bia và duy trì thói quen này suốt 30 năm mà không gặp vấn đề gì. Nhưng lần này thì có chuyện thật sự.

Annie phát hiện tử cung xuất hiện đa nhân xơ (u xơ đa phát) và được bác sĩ đề nghị cắt bỏ toàn bộ tử cung. Cô bàng hoàng và vội tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ.

Annie thất vọng kể: "Nửa năm nay không hiểu sao kinh nguyệt ra rất nhiều, kèm theo cục máu đông, mỗi lần kéo dài đến nửa tháng. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là rối loạn nội tiết. Sau nửa năm thấy không ổn nên đi khám, nào ngờ phát hiện tử cung có rất nhiều khối u. Bác sĩ chỉ định cắt tử cung toàn phần. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại diễn ra đột ngột như vậy? Tôi trước giờ không khám phụ khoa, nhưng cũng không hề có triệu chứng gì rõ ràng…".

Sau khi khám kỹ, thầy thuốc Trần Lợi Anh nói: "Là do thận hư - tử cung lạnh".

Annie ngạc nhiên hỏi: "Thận hư - tử cung lạnh là gì vậy?".

"Cô thích uống nước lạnh, lại không nghe lời khuyên kiêng trong những ngày gần chu kỳ kinh nguyệt. Trong thời điểm nhạy cảm như trước, trong hoặc sau kỳ kinh, đồ lạnh càng gây hại. Cô uống suốt 30 năm như vậy, giờ thì hậu quả đã xuất hiện ", thầy thuốc Trần Lợi Anh nói.

"Thận hư - tử cung lạnh": Khái niệm nghe xa lạ nhưng lại rất gần với thói quen ăn đồ lạnh

Theo bác sĩ Đông y, Annie là trường hợp điển hình của tình trạng thận hư – tử cung lạnh do lạm dụng đồ lạnh trong thời gian dài, đặc biệt là trong những giai đoạn nhạy cảm của cơ thể phụ nữ.

Đồ lạnh khi đưa vào cơ thể sẽ tiêu hao dương khí. Dương khí yếu đi, cơ thể không còn đủ 'lửa' để vận hành, khí huyết ở tử cung bị ứ lại và hình thành u xơ - bác sĩ giải thích.

Với người khỏe mạnh, thỉnh thoảng uống lạnh không gây vấn đề. Nhưng khi đã thành thói quen mỗi ngày, cơ thể sẽ "không kịp sưởi ấm", dẫn đến: Rối loạn nội tiết; Lạnh tử cung;

Khí huyết ứ trệ... dần dần hình thành các khối u xơ, u nang.

Đồ lạnh không xấu, nhưng phụ nữ cần "uống có chiến lược"

Đồ uống lạnh không phải lúc nào cũng xấu, nhưng việc sử dụng cần có sự "chiến lược" và lắng nghe cơ thể.

Không phải ai uống lạnh cũng sẽ bị u xơ hay rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, những phụ nữ vốn có dấu hiệu như đau bụng kinh thường xuyên, kinh nguyệt thất thường, tay chân lạnh, cơ thể dễ mệt mỏi hoặc tiêu hoá kém - đặc biệt là nhóm có cơ địa hàn theo quan niệm Đông y - thì thói quen uống lạnh hằng ngày chẳng khác nào liên tục "đổ thêm nước vào ngọn lửa đang dần tắt" bên trong cơ thể. Việc này khiến dương khí suy yếu, khiến tử cung và hệ nội tiết dễ bị tổn thương hơn nhiều so với người bình thường.

Cơ thể phụ nữ cũng có những giai đoạn đặc biệt nhạy cảm, khi nhiệt lượng bên trong vốn đã thấp hơn, và việc dùng đồ lạnh có thể gây ảnh hưởng mạnh hơn. Những thời điểm như vài ngày trước kỳ kinh, suốt kỳ kinh và vài ngày ngay sau khi sạch kinh đều là lúc tử cung cần được giữ ấm để khí huyết lưu thông trơn tru.

Sau sinh, cơ thể càng yếu, tử cung đang trong quá trình hồi phục nên lại càng cần tránh đồ lạnh để không cản trở quá trình co hồi và tái lập cân bằng nội tiết.

Ngay cả khi không ở những giai đoạn trên, nếu phụ nữ cảm thấy cơ thể đang có dấu hiệu như đau bụng âm ỉ kiểu "lạnh buốt", đau lưng, hoặc rõ ràng cảm nhận tử cung lạnh ở những ngày trời trở gió, thì đây cũng là lúc tuyệt đối nên hạn chế đồ lạnh để tránh làm tổn thương dương khí.

Hiểu cơ thể mình, nhận biết thời điểm nhạy cảm và điều chỉnh thói quen uống lạnh một cách phù hợp là cách phụ nữ tự bảo vệ sức khỏe sinh sản - một điều tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn cho tương lai.