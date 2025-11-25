Dịch cúm bùng phát, hãy dùng "bảo bối nhà bếp" này đun sôi với nước và uống: Có tác dụng phòng ngừa rất tốt

Cúm mùa thường hoành hành vào mỗi mùa đông xuân, đặc biệt là ở trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch suy yếu - những đối tượng rất dễ bị nhiễm bệnh. Để phòng ngừa bệnh cho cả gia đình, nhiều gia đình, bên cạnh việc chú trọng vệ sinh, thường tìm kiếm trong bếp những "nguyên liệu tăng cường sức khỏe" với hy vọng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ít ai biết rằng có một nguyên liệu quen thuộc trong bếp mà các bác sĩ đã chứng minh là có hiệu quả trong việc tăng cường miễn dịch và bảo vệ chống lại virus đường hô hấp khi đun sôi trong nước. Nguyên liệu này không chỉ rẻ tiền và dễ kiếm mà còn cực kỳ an toàn và phù hợp cho cả gia đình. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng "báu vật" này tại nhà để giảm nhẹ triệu chứng cúm vừa phòng ngừa bệnh rất tốt.

"Báu vật" này thực chất là gừng.

Tại sao nước gừng có công dụng tăng cường miễn dịch, phòng ngừa virus?

Nhiều người chỉ dùng gừng như một loại gia vị, nhưng gừng chứa các thành phần hoạt tính rất có lợi cho sức khỏe.

Đặc biệt, gingerol và gingerol có tác dụng kháng virus, chống viêm và thúc đẩy lưu thông máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất gừng có thể ức chế sự nhân lên của nhiều loại vi-rút đường hô hấp, đặc biệt là vi-rút cúm, trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Hơn nữa, gừng có thể thúc đẩy lưu thông máu, làm ấm tứ chi và cải thiện hiệu quả vận chuyển máu, cho phép các tế bào miễn dịch đến các khu vực cần bảo vệ nhanh hơn. Nói cách khác, gừng không chỉ làm ấm dạ dày mà còn giúp cơ thể "huy động hệ thống phòng thủ", giúp chống lại virus hiệu quả hơn.

Thứ hai, việc đun sôi gừng trong nước rất đơn giản, nhưng cần chú ý đến nhiệt độ và lượng nước. Thông thường, mỗi lần lấy khoảng 10-15g gừng, thái lát hoặc giã nát, cho vào nước sôi, đun sôi trong 10-15 phút, sau đó uống khi còn ấm. Nhìn chung, không cần dùng quá nhiều và không nên uống quá nhiều trong thời gian dài.

Do gừng có tính ấm, việc sử dụng quá nhiều có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó chịu dạ dày hoặc nóng trong. Nói cách khác, việc nắm vững liều lượng và cách sử dụng phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo gừng phát huy tối đa tác dụng mà không gây ra tác dụng phụ.

Hơn nữa, nước gừng có tác dụng thiết thực trong việc làm giảm các triệu chứng cảm lạnh ban đầu và tăng cường khả năng miễn dịch. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng những người uống nước gừng ngay khi bắt đầu bị cảm lạnh sẽ rút ngắn thời gian triệu chứng trung bình khoảng một ngày so với những người không uống, đồng thời cũng giảm đáng kể các triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi và đau họng.

Nói cách khác, nước gừng không chỉ có tác dụng phòng ngừa mà còn giúp giảm khó chịu trong giai đoạn đầu của nhiễm virus. Đặc biệt là vào mùa đông, khi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, sức đề kháng của cơ thể giảm sút, việc uống nước gừng hàng ngày có thể tăng cường khả năng phòng vệ tổng thể của cơ thể chống lại virus.

Ngoài ra, gừng còn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và lưu thông máu. Thời tiết lạnh dễ gây lạnh tay chân, lưu thông máu kém, trong khi nước gừng có thể kích thích sự giãn nở của các mạch máu ngoại vi, giúp máu lưu thông tốt hơn đến các mô và cơ quan khác nhau.

Đặc biệt đối với người cao tuổi và người có cơ địa lạnh, uống nước gừng có thể làm ấm tay chân, giảm nguy cơ bị cảm lạnh. Nói cách khác, nước gừng không chỉ trực tiếp chống lại virus mà còn cải thiện môi trường sinh lý tổng thể, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng trước sự tấn công của virus.

Bên cạnh đó, nước gừng còn có thể làm giảm một số triệu chứng khó chịu về đường hô hấp . Ví dụ, những người dễ bị ho, ngứa họng và nghẹt mũi vào mùa đông có thể uống nước gừng ấm để giúp giảm kích ứng cổ họng và giảm tần suất ho.

Mặt khác, nước gừng còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Vào mùa đông, nhiều người thường ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, dễ gây đầy bụng. Nước gừng có thể kích thích tiết dịch vị, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu, đồng thời tăng cường hiệu quả trao đổi chất của cơ thể.

Hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa có mối liên hệ mật thiết. Tiêu hóa và hấp thụ tốt đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất, từ đó tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Nói cách khác, nước gừng có nhiều tác dụng, không chỉ đơn thuần là chống lại virus; nó còn cải thiện chức năng tổng thể của cơ thể, từ đó tăng cường miễn dịch một cách ổn định.

Lưu ý khi sử dụng nước gừng

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù nước gừng an toàn, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Ví dụ, phụ nữ mang thai, người đổ mồ hôi nhiều hoặc người bị loét dạ dày nên uống vừa phải, hoặc thậm chí tránh hoàn toàn.

Tóm lại, việc hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và nắm vững liều lượng sử dụng phù hợp là điều cần thiết để nước gừng trở thành "trợ thủ đắc lực" cho sức khỏe gia đình trong mùa đông. Nói cách khác, việc sử dụng an toàn là vô cùng quan trọng, nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược.

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số nguyên liệu bổ sung tùy theo khẩu vị và tình hình thực tế, chẳng hạn như một ít táo tàu đỏ, mật ong hoặc chanh. Táo tàu đỏ có thể bổ sung sắt và vitamin, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể; mật ong dịu nhẹ, làm dịu cổ họng; chanh có thể cung cấp thêm vitamin C, giúp chống oxy hóa.