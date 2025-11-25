60 tuổi trở đi, tập thể dục nhiều không phải đã tốt - điều thực sự "cứu sống" bạn là 5 thói quen "lười" này, càng đơn giản càng sống lâu

Ông Trương, khoảng 60 tuổi, là người nổi tiếng chăm vận động. Hình ảnh người ta bắt gặp nhiều nhất ở ông là đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy.

Ông nghĩ rằng làm như vậy sẽ rèn thân thể, nhưng sau một năm ông phát hiện đầu gối mình ngày càng đau đớn.

Sau khi gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện đầu gối ông có tổn thương sụn chêm ở cả hai bên. Thủ phạm gây ra tình trạng này chính là việc vận động quá mức trong khi tuổi tác đã lớn, đầu gối trở nên không ổn định, nguy cơ tổn thương rõ ràng hơn.

Tuổi lớn rồi, vận động không thể tùy hứng, vận động cũng cần khoa học. Nếu chỉ vận động theo ý thích, ngược lại có thể gây hại cho cơ thể. Loại vận động như vậy thực ra thuộc về "vận động vô hiệu" - Đó là những gì bác sĩ đã nói với ông Trương.

Bác sĩ nhắc nhở thêm: 60 tuổi trở đi nên ngưng những hoạt động vô hiệu, 5 thói quen "lười" này chính là điều "cứu sống" bạn, càng đơn giản càng trường thọ.

1. Sau 60 tuổi, ăn uống nên "lười" một chút

Khi còn trẻ, nhiều người mỗi bữa ăn đều ăn rất nhanh và ăn no căng, trông có vẻ rất thèm ăn. Nhưng thói quen ăn uống như vậy thực ra với sức khỏe không có lợi ích gì đáng kể.

Bác sĩ gợi ý: Khi ở tuổi 60 trở lên, ăn uống nên "lười" một chút- ăn khi nên ăn, nhai kỹ, nuốt chậm. Mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng 70-80% no là đủ.

Loại "lười" này trên thực tế là để cơ thể có chỗ trống, cho sức khỏe tốt hơn.

2. Sau 60 tuổi, vận động nên "lười" một chút

Mặc dù "sự sống ở trong vận động", nhưng ở tuổi 60 trở lên, vận động không phải càng nhiều càng tốt, cường độ vận động cũng không phải càng lớn càng tốt. Khi có tuổi, nhiều cơ quan của cơ thể đều lão hóa toàn diện, nên vận động không thể như khi còn trẻ. Nếu cố chấp bứt phá bản thân, ngược lại có thể gây tổn hại sức khỏe.

Vận động nên "lười" một chút, bao gồm: Cường độ vận động nên hạ, thời gian vận động nên rút ngắn; tuổi lớn rồi, tốt nhất chọn các vận động cường độ thấp như: đi bộ, đánh thái cực quyền, làm việc nhà.

3. Sau 60 tuổi, giấc ngủ nên "lười" một chút

Khi mùa đông đến, nhiệt độ giảm, nhiều người cao tuổi có thể tỉnh dậy lúc ba bốn giờ sáng. Họ rất chăm chỉ, thường trời chưa sáng đã ra ngoài luyện tập, nhưng họ không biết rằng việc luyện tập lúc trời chưa sáng như vậy, có thể phản tác dụng với sức khỏe. Lúc này không khí rất lạnh, dưới tác động của không khí lạnh, miễn dịch dễ bị giảm; cơ thể dễ bị nhiễm trùng.

Dưới tác động của không khí lạnh, mạch máu co lại, huyết áp tăng cao; thời điểm này ra ngoài vận động rất dễ khởi phát sự cố tim mạch, não mạch.

Tuổi lớn rồi, người cao tuổi có thể kéo dài thời gian ngủ một chút, và nên thuận theo biến động thời tiết các mùa, tuyệt đối không nên quá cứng nhắc.

4. Sau 60 tuổi, tính cách nên "lười" một chút

Nhiều người, bất luận gặp việc gì, đều giữ tâm thái bình hòa, như thể với họ chẳng có gì là chuyện lớn. Cũng có những người, dù chỉ việc nhỏ mọn, cũng dễ nổi cáu, thậm chí bộc phát như nổi giận.

Nếu bạn không kiểm soát tốt cảm xúc, khi bạn nổi giận thì giao cảm thần kinh liên tục kích thích, huyết áp tăng vọt; vào lúc đó rất dễ gây sự cố.

Nhiều người lớn tuổi bị nhồi máu cơ tim, xuất huyết não… thường là vào thời điểm bộc phát xúc động mạnh. Vì vậy, tính cách nên "lười" một chút - tức là đừng quá phản ứng, giữ tâm thái an nhiên - phần lớn có lợi hơn cho sức khỏe.

5. Sau 60 tuổi, phơi nắng nên "lười" một chút

Người cao tuổi, tuổi lớn rồi, nhất định phải chú ý phơi nắng. Những người trường thọ, đến mùa đông, dù vận động rất ít nhưng thời gian phơi nắng của họ chắc chắn không ít.

Vào mùa đông lạnh, kiên trì phơi nắng có thể giúp cơ thể ấm hơn; phơi nắng còn có thể thúc đẩy tổng hợp vitamin D - một mặt giúp tăng hấp thu canxi, có lợi cho phòng chống loãng xương; mặt khác có thể tăng cường miễn dịch.