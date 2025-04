Dù kem chống nắng, mũ rộng vành hay áo chống nắng có thể giúp hạn chế phần nào tổn thương từ ánh nắng. Tuy nhiên theo các chuyên gia da liễu, chúng ta cần tăng cường các thực phẩm chống nắng từ bên trong.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và có khả năng thúc đẩy tổng hợp collagen tự nhiên chính là "kem chống nắng từ bên trong" giúp làn da khỏe khoắn, sáng mịn, và lâu lão hóa hơn.

Tiến sĩ Patricia Farris, bác sĩ da liễu kiêm thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ từng khẳng định: "Chắc chắn có những loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày có khả năng tăng cường sự bảo vệ của làn da trước ánh nắng mặt trời".

Dưới đây là 7 loại rau quả mùa hè được đánh giá cao về khả năng chống nắng và kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ gốc rễ. Nếu như biết cách tận dụng, bạn có thể trẻ lâu hơn tuổi thật rất nhiều.

7 loại quả có tác dụng chống nắng tự nhiên, ngăn tia UV, tăng sinh collagen

1. Lựu chống oxy hóa, làm chậm lão hóa da

Lựu chứa một lượng lớn polyphenol và hợp chất punicalagins, những chất có khả năng chống lại tác động của tia UV bằng cách trung hòa gốc tự do, giảm viêm và tổn thương tế bào. Punicalagins đặc biệt hữu ích trong việc duy trì collagen dưới da, giúp da luôn mềm mại và đàn hồi.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận chiết xuất từ lựu có thể hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư da do ánh nắng gay gắt gây ra.

2. Cà chua "lá chắn" tự nhiên nhờ chứa lycopene

Cà chua rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da trước tác động của ánh sáng mặt trời. Trong một nghiên cứu tại Đức, những người tiêu thụ bột cà chua trong 10 tuần có khả năng chống nắng cao hơn rõ rệt.

Ngoài ra, một cốc nước ép cà chua có thể cung cấp gần gấp đôi nhu cầu vitamin C hàng ngày yếu tố quan trọng trong việc tổng hợp collagen và giảm thiểu tổn thương da.

3. Dưa chuột dưỡng ẩm sâu, làm dịu da sau nắng

Dưa chuột có tới 96% là nước, giúp da được cấp ẩm liên tục trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, loại quả này chứa vitamin C, kali, vitamin K và axit caffeic, những thành phần giúp chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ phục hồi làn da cháy nắng.

Vitamin K trong dưa chuột cũng hỗ trợ làm lành vết thâm, kích thích quá trình tái tạo da hiệu quả hơn.

4. Kiwi bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương UV

Nhiều người không biết rằng kiwi là một trong những loại quả giàu vitamin C bậc nhất. Loại quả nhỏ bé này giúp kích thích sửa chữa tế bào da bị tổn thương, xây dựng collagen và củng cố thành mạch, yếu tố giúp da thêm săn chắc và mịn màng.

Thêm vài lát kiwi vào salad hoặc làm smoothie mát lạnh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là "liều dưỡng chất" giúp làn da tự phục hồi sau những ngày nắng gắt.

5. Bông cải xanh siêu thực phẩm tăng cường hàng rào bảo vệ da

Bông cải xanh là nguồn cung cấp sulforaphane, hợp chất tự nhiên giúp kích hoạt enzyme bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do UV. Đồng thời, loại rau này còn chứa nhiều vitamin C góp phần thúc đẩy sản xuất collagen và cải thiện độ đàn hồi của làn da.

Một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins từng cho thấy: Việc bổ sung sulforaphane có thể làm giảm mức độ cháy nắng đến 37%.

6. Cà rốt giảm viêm, tăng cường khả năng phục hồi da

Cà rốt chứa beta-carotene - chất sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp bảo vệ da khỏi viêm nhiễm, giảm nhạy cảm với ánh nắng. Đây cũng là nguồn vitamin C phong phú, hỗ trợ sản xuất collagen và duy trì làn da sáng khỏe.

Thường xuyên dùng nước ép cà rốt hoặc ăn kèm trong bữa trưa sẽ giúp bạn có làn da rạng rỡ, chống lại tác hại môi trường một cách tự nhiên.

7. Cam, bưởi ngăn khô da, tăng độ đàn hồi

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, quýt đều rất giàu vitamin C - dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ da khỏi tổn thương gốc tự do do ánh nắng. Không chỉ giúp da bớt khô, vitamin C còn hỗ trợ làm giảm nếp nhăn và tăng độ mịn màng rõ rệt.

Ngoài ra, cam và bưởi còn chứa flavonoid - nhóm chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ làm sáng da tự nhiên.

Bôi kem chống nắng là điều bắt buộc trong mùa hè, nhưng một làn da thực sự khỏe mạnh cần được nuôi dưỡng từ bên trong. Bằng việc bổ sung các loại rau quả giàu chất chống oxy hóa và vitamin C vào thực đơn mỗi ngày, bạn đang xây dựng cho làn da mình một “lớp giáp tự nhiên” bền vững và lành tính.

Giữa cái nắng rực rỡ của mùa hè, làn da vẫn có thể rạng ngời nếu bạn biết chăm sóc đúng cách, từ cả bên ngoài lẫn bên trong.