Phụ nữ mang thai có phải thắt dây an toàn khi lái xe?

Trên thực tế, đeo dây an toàn khi cho bà bầu khá đơn giản và có thể bảo vệ cả mẹ và thai nhi khỏi chấn thương nghiêm trọng trong quá trình lái xe.

Cách thắt dây an toàn cho bà bầu

Bước 1: Kéo căng dây an toàn bên dưới bụng và qua hông để nó vừa vặn với xương chậu mà không gây áp lực lên vùng bụng.

(Ảnh: Cnet)

Bước 2: Dây đeo vai phải đặt giữa ngực nhưng cách xa cổ và lệch sang một bên ngực. Đeo dây theo cách này sẽ giúp dây đai không bị lỏng. Không đặt dây an toàn sau lưng, dưới một cánh tay hay quá gần cổ.

Bước 3: Điều chỉnh ghế theo cách mà bà bầu cảm thấy thoải mái nhất khi ngồi. Cố gắng giữ ở tư thế thẳng đứng để tạo khoảng cách giữa tay lái và bụng. Lưu ý, khoảng cách không được quá xa để đảm bảo tiếp cận chân ga/chân phanh và vô lăng một cách linh hoạt. Ngoài ra, nếu ngồi ở ghế hành khách, hãy nghiêng ghế lại để có thể ngồi trong tư thế nghỉ ngơi.

(Ảnh: Getty Image)

Một số biện pháp an toàn khác cho bà bầu:

- Không tắt công tắc túi khí: Dây đai an toàn hoạt động với túi khí để đảm bảo sự an toàn cho tài xế. Một số phụ nữ mang thai cho rằng không cần dây an toàn nếu có túi khí. Tuy nhiên nếu không thắt dây đai, bạn có thể va vào vật gì đó hoặc bị đẩy ra khỏi xe trong trường hợp xe bị đâm.

- Không nên lái xe quá 5 - 6 giờ : Lái xe trong nhiều giờ có thể khiến phụ nữ mang thai mệt mỏi.

- Nếu xe bị va chạm, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay cả khi không bị thương.