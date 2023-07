Những trang bị an toàn trên ô tô hay bị sử dụng sai

Ngày nay, ô tô được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các hệ thống an toàn lại bị dùng sai cách.

Cài dây an toàn không đúng cách

Dây đai an toàn không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô, giúp ngăn chặn quán tính người ngồi va đập vào phía trước, giảm thiểu chấn thương. Tuy nhiên, thắt dây an toàn ô tô phải đúng cách mới mang đến hiệu quả.

Thắt dây an toàn đúng cách mới mang đến hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Nhiều người cho rằng không thắt dây an toàn sẽ có hệ thống túi khí bảo vệ xung quanh. Trên thực tế, nếu không thắt dây an toàn đúng cách, theo quy định thì hệ thống túi khí sẽ không tự động bung ra để bảo vệ. Vì thế, người dùng cần thắt dây an toàn theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Luật giao thông đường bộ ở nước ta quy định việc thắt dây an toàn là bắt buộc với mọi vị trí ngồi trong ô tô.

Tắt hệ thống cảnh báo an toàn trên ô tô

Hệ thống cảnh báo an toàn trên ô tô gồm nhiều thiết bị cảnh báo khác nhau. Trong đó cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm thường xuyên bị người dùng tắt do điều kiện giao thông thường xuyên tắc đường, hay có xe máy di chuyển qua các góc khó quan sát.

Việc tắt hoàn toàn hệ thống cảnh báo an toàn là việc không nên vì nó hỗ trợ rất nhiều trong các trường hợp khó quan sát khi lái xe.

Ngày nay, một số hãng ô tô đã cải tiến hệ thống cảm biến này bằng cách cho phép điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện giao thông. Do đó, thay vì tắt hẳn hệ thống cảnh báo, chủ xe có thể chọn nhiều cách cài đặt hệ thống trên gương hay hiển thị nhắc nhở trên màn hình.

Hiểu sai thông báo cảm biến áp suất lốp

Cảm biến áp suất lốp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát áp suất bên trong bánh xe. Bánh xe quá mềm hay quá căng đều có thể gây nguy hiểm trong quá trình di chuyển. Cảm biến áp suất lốp giúp kiểm soát áp suất hơi bên trong lốp xe ở mức phù hợp. Nếu có bất thường cảm biến sẽ cảnh báo đến chủ xe, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nhiều chủ xe thắc mắc vì sao đã bơm lốp nhưng xe vẫn hiện thông báo kiểm tra áp suất bánh xe. Trên thực tế, xe phải di chuyển một đoạn đường, áp suất bánh xe mới được đo lại. Khi đó cảnh báo trên bảng đồng hồ mới biến mất.

Nếu di chuyển một quãng đường ngắn sau khi bơm nhưng cảnh báo vẫn tiếp tục gửi đến người dùng thì đây là một dấu hiệu cho thấy cảm biến áp suất lốp bị lỗi.

Hệ thống cảnh báo quá tốc độ

Nhiều dòng ô tô hiện nay được trang bị hệ thống cảnh báo quá tốc độ. Thông tin về tốc độ tối đa cho phép trên các đoạn đường sẽ được cập nhật sẵn trên bản độ của hệ thống dẫn đường. Khi hệ thống định vị xác định xe đang chạy quá tốc độ giới hạn, hệ thống sẽ phát âm thanh cảnh báo qua các loa trên xe.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thực tế định vị GPS trên hệ thống ô tô thường không được chuẩn xác, tốc độ xử lý thông tin chậm. Điều này làm chênh lệch tốc độ từ 5 - 10km/giờ khiến tài xế bị xử phạt hay gây nguy hiểm.

Do đó, để đảm bảo xe luôn di chuyển đúng tốc độ tài xế nên nhìn đồng hồ trung tâm kết hợp biển báo giới hạn tốc độ trên đường.

Một số dòng ô tô cao cấp hiện nay được trang bị hệ thống nhận diện biển báo. Nhờ đó, khi kết hợp với đồng hồ đo tốc độ, ô tô có thể kiểm soát quá trình di chuyển ở mức phù hợp với từng đoạn đường theo quy định.