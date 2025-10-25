Sự thật là tốc độ lão hóa và sức khỏe của cơ thể chịu ảnh hưởng rất lớn từ những gì chúng ta làm sau khi mặt trời lặn. Một vài hành động thoải mái nhất thời vào ban đêm có thể âm thầm kéo tụt "tuổi thanh xuân" và rút ngắn tuổi thọ của phái đẹp.

Ảnh minh họa

Đặc biệt là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh (thường từ tuổi 40 trở đi), cơ thể phụ nữ trở nên cực kỳ nhạy cảm với mọi sự rối loạn. Sự suy giảm estrogen làm giảm khả năng tự phục hồi của tế bào. Nếu mắc phải 4 lỗi ban đêm dưới đây, chị em sẽ tự mình thúc đẩy quá trình lão hóa da, xương và tim mạch diễn ra nhanh hơn, khiến cơ thể già đi thấy rõ và sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề:

1. Thức khuya

Thức khuya đã trở thành thói quen của nhiều phụ nữ hiện đại. Tuy nhiên, không có lịch ngủ cố định, đặc biệt là thức quá 11 giờ đêm, sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Thức khuya kéo dài làm giảm sản xuất hormone tăng trưởng (HGH) và hormone tái tạo tế bào, khiến da nhanh chóng mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và quầng thâm, là biểu hiện rõ rệt nhất của việc già nhanh.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, thức khuya làm xáo trộn việc sản xuất các hormone sinh lý, khiến các triệu chứng như mất ngủ, bốc hỏa và rối loạn cảm xúc trầm trọng hơn. Việc cơ thể không được nghỉ ngơi đúng giờ cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, đẩy nhanh tốc độ lão hóa nội tạng.

2. Ăn đêm, ăn sát giờ đi ngủ

Phụ nữ có xu hướng thích ăn vặt, đặc biệt là ăn khuya. Ăn quá nhiều hoặc ăn sát giờ ngủ buộc các cơ quan tiêu hóa phải hoạt động quá tải trong khi chúng cần được nghỉ ngơi. Cơ thể không kịp tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn, dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây béo phì.

Ảnh minh họa

Sự tích mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Trong giai đoạn tiền mãn kinh, quá trình trao đổi chất đã chậm lại do giảm estrogen. Thói quen ăn đêm càng làm tình trạng tích mỡ bụng trở nên nghiêm trọng, gây áp lực lên tim mạch và là một yếu tố thúc đẩy tình trạng lão hóa hệ cơ quan nhanh chóng.

3. Sử dụng thiết bị điện tử trong bóng tối

Thói quen nằm nghịch điện thoại, xem tablet trong bóng tối trước khi ngủ cực kỳ phổ biến. Ánh sáng xanh từ màn hình ức chế việc sản xuất Melatonin - hormone điều chỉnh giấc ngủ. Điều này trực tiếp gây ra chứng mất ngủ và làm giảm chất lượng giấc ngủ sâu, khiến cơ thể không được phục hồi.

Ngoài ra, việc tập trung nhìn vào màn hình trong bóng tối còn gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt, đẩy nhanh quá trình lão hóa thị lực. Giấc ngủ kém chất lượng do ánh sáng xanh gây ra cũng làm suy giảm chức năng miễn dịch. Với chị em tiền mãn kinh, vốn đã khó ngủ, thói quen này sẽ khiến giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, từ đó thúc đẩy lão hóa nhận thức và làm tăng cảm giác uể oải, suy kiệt tinh thần vào ngày hôm sau.

Ảnh minh họa

3. Đi ngủ trong tâm trạng lo lắng, tức giận

Phụ nữ rất giàu cảm xúc và thường dễ mang những mâu thuẫn, lo lắng từ ban ngày lên giường ngủ. Khi tức giận hay lo lắng, cơ thể sẽ tiết ra cortisol (hormone stress). Cortisol không chỉ làm tăng mức huyết áp, gây hại cho tim mạch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ sâu.

Ngủ trong tâm trạng tiêu cực sẽ khiến cơ thể không thể phục hồi trọn vẹn, và lâu dài sẽ rút ngắn tuổi thọ. Phụ nữ tiền mãn kinh vốn đã phải vật lộn với sự thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt, lo âu. Việc không giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ sẽ khiến tình trạng mất ngủ, bốc hỏa bùng phát dữ dội hơn, tạo ra vòng lẩn quẩn hủy hoại cả tinh thần và thể chất, làm gương mặt luôn căng thẳng và già nua.

Nguồn và ảnh: Topick, Daily Mail