Phụ nữ có thể lên đỉnh tới 90 lần 1 ngày cùng 5 sự thật kì lạ về điểm cực khoái của phái đẹp

Cực khoái vốn là điều chẳng còn xa lạ với hầu hết chúng ta, dù chẳng mấy khi chị em thẳng thắn hoặc công khai nói về chuyện ấy. Nhưng rõ ràng, cảm giác được đối phương "thổi bay lên cung trăng" khi ân ái là một trong những điều tuyệt diệu nhất với phụ nữ.

Sung sướng là vậy, nhưng không phải ai cũng biết những điều thú vị về "cô bé" của mình. 6 sự thật dưới đây chắc hẳn sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy:

1. Phụ nữ có thể lên đỉnh tới 90 lần một ngày

Lên đỉnh với phụ nữ không phải là điều dễ dàng. Có những người đã tới tuổi tiền mãn kinh nhưng vẫn chưa một lần được biết thế nào là đạt cực khoái. Dẫu vậy, cũng có những người phụ nữ có thể lên đỉnh 90 - 100 lần/ngày.

Theo Tiến sĩ Saurabh Sharma đến từ Bệnh viện McLean và Trường Y khoa Harvard (Mỹ), hiện tượng "lên đỉnh không ngừng nghỉ" là chứng rối loạn kích thích tình dục dai dẳng (PGAD). Nhiều bệnh nhân tâm sự với Saurabh rằng chứng lên đỉnh không ngừng nghỉ khiến họ lo lắng, mệt mỏi, kiệt sức và trầm cảm.

Cho đến nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra cách chữa trị căn bệnh oái oăm này khiến cuộc sống của những bệnh nhân trở thành địa ngục khi họ liên tục bị "lên đỉnh" với cả những kích thích nhỏ nhặt và không liên quan đến tình dục.

2. Phụ nữ đồng tính đạt cực khoái tốt hơn so với những người khác

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine, tỷ lệ đạt cực khoái của những người đồng tính nữ lên tới 75% trong những lần "yêu". Trong khi đó, con số ấy chỉ là 62% với những người phụ nữ khác.

3. Giày cao gót có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt cực khoái

Một trong những sự thật gây sốc được tiết lộ trong cuốn sách "Vagina: A New Biography" của hai bác sĩ Eden Fromberg và Naomi Wolf là việc giày cao gót có thể ảnh hưởng tới khả năng đạt cực khoái của phái nữ theo hướng tiêu cực, khiến chị em gặp nhiều khó khăn hơn để chạm tới "đỉnh" trong những lần ân ái.

Cụ thể, Eden Fromberg cho biết: "Mang những đôi giày quá cao có thể gây hại tới cơ thắt lưng chậu – vùng có dây thần kinh chằng chịt kết nối với đáy chậu và bộ phận sinh dục cùng những bộ phận liên quan khác.

Khi cơ vùng thắt lưng chậu bị căng cứng vì mang giày cao gót trong thời gian dài, chúng có thể mất khả năng truyền đi tín hiệu kích thích tình dục cần thiết để sản sinh ra cực khoái. Nếu có thể, hãy hạn chế mang giày cao gót và chọn những loại giày êm chân hơn."

4. Để đạt cực khoái, hầu hết phụ nữ cần một cậu nhỏ có kích thước trung bình từ 14.73cm

Các chuyên gia về tình dục học vẫn cho rằng kích cỡ của "cậu nhỏ" không có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của chuyện phòng the cũng như khả năng đạt cực khoái ở phái nữ.

Tuy nhiên, một thông tin mới được công bố từ cuộc nghiên cứu do trường ĐH Tây Scotland, Vương quốc Anh thực hiện cho thấy những phụ nữ đạt cực khoái thường xuyên khi "lâm trận" hầu hết đều là những người được kích thích bởi "cậu bé" có kích cỡ từ 14.73 cm trở lên.

Rõ ràng, kích thước không phải là một vấn để nhỏ.

5. Thuốc trị bệnh Parkinson có thể khiến phụ nữ bị mất kiểm soát về chuyện lên đỉnh

Loại thuốc trị bệnh Parkinson có tên là Rasagiline đã khiến cho một phụ nữ 42 tuổi ở Mỹ phải đối mặt với trình trạng lên đỉnh không kiểm soát. Người phụ nữ sau khi được kê đơn sử dụng loại thuốc này đã bắt đầu trải qua việc đạt cực khoái tới 5 lần mỗi ngày và cuối cùng, buộc phải nhập viện để điều trị rắc rối này.

6. Giả vờ lên đỉnh là điều vô ích

Với mong muốn làm đối phương cảm thấy vui vẻ, hài lòng, nhiều người phụ nữ đã cố gắng giả vờ lên đỉnh trong lúc yêu. Tuy nhiên, sự giả tạo này là vô nghĩa. Theo kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc trường ĐH Waterloo, Canada thực hiện, khả năng đối tác phát hiện ra sự giả vờ của bạn là 87%.

Kết quả nghiên cứu với sự tham gia của 84 cặp vợ chồng cho rằng: Sự thành thật có ý nghĩa quyết định đến cảm giác thỏa mãn trong đời sống tình dục của các cặp vợ chồng. Do đó, dù với bất kỳ lý do gì, bạn cũng không nên và không cần thiết phải thể hiện khác đi so với cảm nhận thực sự của mình.

