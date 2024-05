Phụ huynh Hà Nội xúc động ngắm nhìn hành trình trưởng thành của con

Mới đây, phụ huynh và học sinh trường mầm non Green School đã có buổi lễ bế giảng năm học 2023 - 2024 đầy vui nhộn và ý nghĩa. Buổi lễ gây ấn tượng ngay từ những giây phút mở đầu bởi chương trình nhạc kịch "The Ocean Adventure", với các tiết mục được biểu diễn bởi chính học sinh và thầy cô.

Với chủ đề về thế giới đại dương, những đứa trẻ tại Green School được hoá thân thành những chú tôm, cá, mực,... kể lại câu chuyện của chính mình và của các bạn trong suốt năm học vừa qua. Thông qua các tiết mục múa, hát, diễn kịch,... cha mẹ được nhìn thấy góc cạnh mới mẻ và tròn trịa hơn về hành trình khôn lớn của con mình. Tuy vẫn còn quên động tác hay có những giây phút múa chưa đều nhưng tất cả các em nhỏ đều vô cùng nghiêm túc, nhiệt huyết trên sân khấu.

Những tiết mục văn nghệ trong chương trình nhạc kịch "The Ocean Adventure"

Cũng trong buổi lễ, phụ huynh được nhìn lại hành trình khôn lớn, trưởng thành của các con tốt nghiệp mầm non năm nay, thông qua các thước phim được nhà trường chuẩn bị và phát trên sân khấu. Đã có những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười thích thú của cha mẹ khi nghe con ngây ngô chia sẻ lý do thích đến trường. Có con thích đi học vì đến lớp rất vui, có cô giáo, bạn bè; có con lại mê tít các món ăn trưa hàng ngày;...

Dù là vì lý do gì thì các con đều đã có những năm tháng mầm non vô cùng đáng nhớ.

Buổi lễ khép lại với giai điệu "You raise me up" do chính những đứa trẻ Green School thể hiện. Lời bài hát cũng chính là lời cảm ơn mà các em muốn gửi đến thầy cô và cha mẹ: "Cảm ơn vì đã ở bên che chở, nâng đỡ và dìu dắt chúng con nên người. Nhờ có thầy cô và cha mẹ mà chúng con trở nên mạnh mẽ, tự tin trong cuộc sống sau này".

Mới ngày nào chập chững đến trường, nay các con đã tốt nghiệp mầm non

Có mặt trong buổi lễ, say sưa xem những tiết mục văn nghệ của các con, chị Lại Thị Phúc, phụ huynh Green School không giấu được sự xúc động. "Bạn nhà mình cũng tham gia biểu diễn nhạc kịch "The Ocean Adventure". Trước đó, các con đã tập luyện chăm chỉ suốt 2 tháng. Nhìn con tự tin, năng động trên sân khấu, mình hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn nhà trường vì đã tận tâm chăm sóc, dạy dỗ, khiến mỗi ngày đến trường của con là một ngày vui".

Phụ huynh bé Trần Ngọc Minh Tuệ, học sinh lớp Sen hồng 3 cũng bày tỏ: "Những năm tháng qua là một ngày hành trình đầy ấn tượng và ý nghĩa. Những gì con được học ở trường không chỉ có kiến thức mà còn có sự tự tin, sáng tạo,...".

Được biết, năm học 2023 - 2024 cũng trở nên đặc biệt hơn khi ghi dấu ấn 10 năm hình thành và phát triển của Hệ thống giáo dục Green School. Nhìn lại chặng đường đã qua, lãnh đạo hệ thống nhà trường chia sẻ: "Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ". Chính vì vậy mà Green School chăm chút tỉ mỉ đến từng góc nhỏ, từng môn học, từng thầy cô để tạo ra "ngôi làng" giúp các con được phát triển toàn diện, là nơi mà các con được là chính mình với sự chủ động, độc lập và không ngừng phát triển về tư duy, ngôn ngữ cùng với một trái tim biết yêu thương, thấu cảm".