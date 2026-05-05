Phụ huynh Hà Nội nói thẳng: Ép đứa trẻ 15 tuổi, tâm sinh lý còn chưa ổn định phải đối mặt với áp lực thi lớp 10 là "tàn nhẫn"!

* Bài viết thể hiện quan điểm của một phụ huynh có con đang học lớp 8 tại Hà Nội:

Cứ đến hẹn lại lên, những ngày tháng 5 oi ả cũng là lúc hàng ngàn gia đình tại Hà Nội bước vào một giai đoạn căng thẳng tột độ. Đó không đơn thuần là sự khắc nghiệt của thời tiết, mà là áp lực từ cuộc đua giành suất học vào lớp 10 công lập - một hành trình vốn dĩ nên là quyền lợi cơ bản nhưng đang dần trở thành thử thách lớn đối với cả phụ huynh và học sinh.

Chứng kiến những gương mặt học sinh 15 tuổi phờ phạc vì thiếu ngủ, hay những giọt nước mắt lăn dài khi lỡ hẹn với ngôi trường mơ ước dù điểm số không hề thấp, dư luận không khỏi băn khoăn: Tại sao ở một đô thị hiện đại và đang phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận giáo dục phổ thông công lập lại trở nên khó khăn đến thế?

Áp lực từ quy trình sàng lọc khắt khe

Nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội mang tính cạnh tranh cao hơn cả thi đại học. Đây không phải là nhận định thiếu cơ sở. Với tỷ lệ chọi ở một số trường top đầu lên đến 1 chọi 3 hoặc 1 chọi 4, kỳ thi vô hình trung trở thành một thước đo khắc nghiệt. Ở đó, một sai số nhỏ về điểm số cũng có thể thay đổi hoàn toàn lộ trình học tập của một đứa trẻ.

Thay vì đóng vai trò là bậc học nền tảng phổ quát, kỳ thi vào lớp 10 đang mang dáng dấp của một cuộc tuyển chọn gắt gao. Ép một học sinh ở độ tuổi 15, giai đoạn tâm sinh lý còn nhiều biến động và nhận thức nghề nghiệp chưa định hình rõ nét, phải đối mặt với áp lực mang tính quyết định như vậy có phần... tàn nhẫn. Nó dễ dẫn đến những hệ lụy về tâm lý và gánh nặng quá sức đối với các em.

Khoảng cách giữa hạ tầng giáo dục và tốc độ đô thị hóa

Một quan điểm nhận được nhiều sự đồng thuận từ phía phụ huynh là việc nên coi học THPT là quyền lợi chính đáng của trẻ em, và hệ thống cần tạo điều kiện tối đa để các em được học tập theo nguyện vọng. Về mặt pháp lý và nhân văn, trẻ dưới 18 tuổi luôn là đối tượng cần được bảo vệ và ưu tiên bồi dưỡng kiến thức. Vì vậy, việc thiết lập những rào cản quá lớn khi các em hoàn thành bậc THCS là điều cần được xem xét lại một cách thấu đáo.

Nghịch lý hiện nay nằm ở sự chênh lệch giữa tốc độ phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng giáo dục. Trong khi các khu đô thị, tòa cao ốc mọc lên san sát, số lượng trường công lập xây mới lại chưa tương xứng với quy mô dân số.

Việc thiếu quỹ đất cho giáo dục tại các khu vực trung tâm thường được đưa ra như một nguyên nhân chính, nhưng đây là vấn đề cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc trong công tác quy hoạch.

Khi hạ tầng không theo kịp đà tăng trưởng dân số, áp lực thi cử chỉ là phần ngọn, còn gốc rễ chính là sự thiếu hụt trong đầu tư công cho giáo dục cơ bản.

Thách thức trong câu chuyện phân luồng

Khái niệm "phân luồng" sau lớp 9 thường được nhắc đến như một giải pháp giảm tải cho hệ thống. Về lý thuyết, phân luồng giúp định hướng nghề nghiệp sớm là hướng đi đúng đắn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống đào tạo nghề hiện nay vẫn chưa đủ sức hút để phụ huynh và học sinh thực sự yên tâm lựa chọn ở tuổi 15.

Việc một bộ phận học sinh phải chuyển sang học nghề khi vẫn mong muốn và có năng lực học văn hóa đôi khi tạo ra cảm giác bị hạn chế lộ trình phát triển. Cần nhớ rằng, giai đoạn trước 18 tuổi là thời điểm vàng để hoàn thiện tư duy logic và năng lực hành vi.

Một lao động có nền tảng văn hóa tốt chắc chắn sẽ có khả năng thích ứng và học hỏi cao hơn trong tương lai. Để có được nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống không nên để học sinh cảm thấy bị bỏ lại phía sau ngay tại giai đoạn bản lề này.

Để giáo dục không trở thành gánh nặng tài chính

Khi cánh cửa trường công lập thu hẹp, lựa chọn thay thế thường là các trường dân lập hoặc quốc tế với chi phí đắt đỏ. Đối với nhiều gia đình có thu nhập trung bình, đây là một bài toán kinh tế nan giải.

Điều này vô tình tạo ra sự phân tầng trong tiếp cận giáo dục, nơi cơ hội học tập có thể bị chi phối bởi điều kiện tài chính thay vì chỉ dựa trên năng lực và sự nỗ lực.

Công bằng trong giáo dục là tiền đề cho công bằng xã hội. Đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là cam kết về an sinh xã hội, nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đã đến lúc chúng ta cần hướng tới những thay đổi mang tính hệ thống

Để giải quyết tận gốc những trăn trở này, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn từ các cấp quản lý. Việc quy hoạch hạ tầng giáo dục phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đô thị.

Cần có quy định bắt buộc về diện tích đất dành cho trường học tại các khu dân cư mới, đảm bảo mỗi tòa nhà mọc lên đều gắn liền với không gian học tập tương xứng.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa các mô hình học tập như nâng cao chất lượng trường đại trà, thúc đẩy mô hình công lập tự chủ hoặc hợp tác công - tư sẽ giúp mở rộng cơ hội, giúp học sinh tìm thấy môi trường phù hợp với bản thân thay vì chỉ dồn áp lực vào các trường chuyên, lớp chọn.

Cuối cùng, sự thay đổi trong triết lý đánh giá là điều cần thiết. Thay vì một kỳ thi mang nặng tính loại bỏ, giáo dục nên hướng tới việc định hướng và sắp xếp lộ trình phù hợp cho từng cá nhân. Khi trường học thực sự là nơi đón nhận mọi ước mơ và nỗ lực, giáo dục sẽ trở về với giá trị nguyên bản: nuôi dưỡng lòng ham học hỏi thay vì để các em kiệt sức trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Đầu tư cho trường lớp hôm nay chính là sự chuẩn bị bền vững nhất cho thế hệ công dân tương lai.