Bà mẹ TP.HCM có con đỗ trường top chia sẻ kinh nghiệm "THỰC CHIẾN" trước kỳ thi lớp 10: Không chuẩn bị kĩ rất dễ mắc sai sót

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ chính thức diễn ra. Với hàng ngàn thí sinh tham gia mỗi năm và tỷ lệ chọi luôn ở mức cao, đây được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng bậc nhất đối với học sinh THCS.

Năm học 2026-2027, trường tuyển tổng cộng 595 chỉ tiêu trên toàn quốc, trong đó cơ sở An Đông tuyển 245 học sinh và cơ sở Đông Hòa tuyển 350 học sinh. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5/2026.

Năm ngoái, hơn 3.500 thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi trung bình khoảng 1/6, tức cứ 6 em dự thi mới có 1 em trúng tuyển. Con số này phần nào cho thấy mức độ cạnh tranh không hề "dễ thở".

Giữa bối cảnh đó, những chia sẻ từ phụ huynh từng đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi này trở thành nguồn tham khảo quý giá.

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ chính thức diễn ra.

Những lưu ý "nhỏ nhưng không hề nhỏ"

Có con đỗ vào Trường Phổ thông Năng khiếu năm ngoái, chị Kim Giao (TP.HCM) vẫn nhớ rõ hành trình đi thi của con như một kỷ niệm đặc biệt của cả gia đình. Chị kể, sau hai kỳ thi thử, gia đình nhận được thông báo địa điểm thi chính thức của con là ở cơ sở Thủ Đức, cách nhà gần 30km.

"Gia đình mình khá bất ngờ. Trong khi kỳ thi của Sở cũng cận kề nên ban đầu khá bị động. Nhưng rồi nghĩ đơn giản ‘nước tới đâu thuyền tới đó’, cả nhà quyết định xem đây như một chuyến đi đổi gió 3 ngày để đồng hành cùng con", chị chia sẻ.

Chuyến đi ấy, theo chị, không chỉ là kỳ thi mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ, nơi cả gia đình cùng nhau lo lắng, chuẩn bị và chứng kiến sự trưởng thành của con.

Từ trải nghiệm thực tế, chị Giao đúc kết nhiều kinh nghiệm mà theo chị, càng chuẩn bị kỹ càng, càng giảm rủi ro. Ngoài kiến thức, còn có những yếu tố tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả như địa điểm thi, thời gian di chuyển, chỗ ở, ăn uống hay cả tâm lý trước giờ vào phòng thi.

Một trong những điều quan trọng nhất là nắm rõ địa điểm thi. Năm trước, trường tổ chức thi ở 4 điểm khác nhau:

Trường PTNK (155 Nguyễn Chí Thanh, quận 5 cũ).

Trường TH Thực Hành Sài Gòn (220 Trần Bình Trọng, quận 5 cũ).

PTNK cơ sở Thủ Đức (khu Làng đại học).

Nhà điều hành ĐH Khoa học Tự nhiên (cũng trong khuôn viên ĐHQG).

Điểm đáng lưu ý là địa điểm có thể thay đổi giữa các buổi thi, tùy theo môn chuyên. Vì vậy, nếu không xem kỹ phiếu báo danh, rất dễ nhầm lẫn, đặc biệt với những gia đình ở xa.

Về di chuyển, chị khuyên nên ưu tiên phương tiện cá nhân. Khu vực làng đại học rộng, lượng thí sinh đông, việc gọi xe công nghệ có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Với những gia đình có con thi ở cơ sở Thủ Đức, việc thuê chỗ ở gần điểm thi là lựa chọn đáng cân nhắc. “Di chuyển 20-30km mỗi lượt, sáng đi chiều về rất mệt, ảnh hưởng đến tinh thần làm bài của con”, chị nói. Giá phòng dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng/đêm, nhưng đổi lại là sự chủ động và đỡ áp lực hơn nhiều.

Một vài địa điểm chị Giao gợi ý: Nhà khách ĐHQG trong làng đại học (cách PTNK khoảng 1km) phòng có máy lạnh, nệm, phía dưới có quán cafe trà sữa, ăn vặt; Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm song hành Xa lộ Hà Nội (cách khoảng 2km). Xa hơn chút là khu vực Dĩ An (khoảng 7km), Vinhomes Q9 (10km) hoặc Biên Hoà (12km).

Chị cũng lưu ý: khu vực này không có nhiều thông tin trên Google, nên nếu có thể, phụ huynh nên đến sớm một ngày để khảo sát thực tế.

Chị Kim Giao (TP.HCM)

Về thời gian thi: Ngày 1, thí sinh sáng thi Văn và Anh không chuyên, chiều thi Toán không chuyên. Ngày 2, sáng thi môn chuyên: Anh-Lý-Hoá-Sinh-Tin, chiều thi môn chuyên: Toán-Văn.

Các bạn chỉ thi 1 môn chuyên thì thường ra về sau buổi sáng. Con chị Giao thi thêm chuyên Văn nên sẽ ở lại đến cuối buổi chiều ngày 2. Các bạn đã ra về gần hết, chỉ còn một số ít ở lại thi thêm chuyên Văn nên không khí khá vắng vẻ.

Ngoài ra, chị cũng lưu ý những chi tiết tưởng chừng nhỏ như:

Đưa con đến điểm thi sớm (khoảng 6h30) để tránh kẹt xe

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống để chống đói khi cần.

Mặc đồng phục THCS để dễ nhận diện và tạo cảm giác “có đồng đội”

"Tinh thần cực kỳ quan trọng trong kỳ thi căng thẳng này, nên tạo điều kiện thoải mái nhất để con làm bài thi tốt. Tranh thủ sáng sớm có thể cho con đi dạo một chút trong không khí mát mẻ để có sự thoải mái khi vào phòng thi. Nên rèn thói quen làm bài thi với sự tập trung cao và quen với khó khăn, việc bất khả kháng có thể xảy ra", chị Giao gợi ý.

Ngoài ra, cha mẹ chờ con đi thi ngồi suốt 2 ngày cũng khá mệt mỏi. Nên mang theo sách đọc hoặc máy tính để giết thời gian, giảm bồn chồn, lo lắng. Sau kỳ thi, chị gợi ý phụ huynh có thể cho con “xả hơi” tại một số địa điểm gần đó như KDL Thủy Châu, Suối Tiên… để hồi phục năng lượng trước kỳ thi của Sở.

Đừng quên dành cho con cái ôm hoặc vỗ vai khích lệ, kèm lời chúc con may mắn trước khi bước vào phòng thi.

"Đưa đón con đi thi mới hiểu cảm giác ngày xưa cha mẹ mình lo cho mình thế nào. Vợ chồng mình dù vất vả nhưng cũng rất vui khi chứng kiến sự nỗ lực của con. Kết quả con đã thực hiện được ước mơ dư điểm đậu cả chuyên Anh và chuyên Văn CS1", chị Giao cho biết.

Có lẽ, với nhiều gia đình, kỳ thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu không chỉ là một cuộc tuyển chọn mà còn là một cột mốc trưởng thành. Ở đó, con học cách vượt qua áp lực, còn cha mẹ học cách lùi lại để đồng hành đúng lúc, đúng cách.

Và đôi khi, chính những ngày chờ đợi, hồi hộp ấy… lại trở thành ký ức mà cả gia đình sẽ còn nhắc lại rất lâu về sau.