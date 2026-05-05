Nhất định phải nói với con trai và con gái bạn, tránh xa những người bạn khác giới "NGUY HIỂM" này!

Một phụ huynh mới đây kể: Vài ngày trước, bạn anh gửi một đoạn voice vào nhóm gia đình, giọng khàn đặc. Anh nói con trai anh đang học lớp 9, “có tình cảm” với một bạn nữ cùng lớp. Ban đầu anh nghĩ tuổi dậy thì là chuyện bình thường nên cũng không quá để ý. Nhưng tháng trước, cậu bé nhất quyết không chịu đi học nữa, nói rằng bị cô bạn kia làm tổn thương đến mức suy sụp.

Anh tức đến tăng huyết áp. Anh nói: "Con yêu sớm tôi hiểu, nhưng tôi sợ nó bị kiểu ‘con gái tệ’ kéo xuống dốc". Câu nói ấy khiến ai nấy suy nghĩ rất nhiều ngày.

“Thấp” ở đây không phải là nghèo hay học kém, mà là sự lười biếng, tham lam, thiển cận từ bên trong; là lấy thiếu hiểu biết làm cá tính, lấy buông thả làm phong cách. Thậm chí có kiểu “thấp” khác, là còn rất nhỏ đã biết chơi trò thao túng cảm xúc (PUA), kiểm soát người khác ngay trong độ tuổi ngây thơ nhất. Điều đó thực sự nguy hiểm: một mối tình đầu sai lầm có thể để lại hệ quả rất lâu dài.

Vì vậy, ở cấp 2, ngoài kỳ thi chuyển cấp, cha mẹ cũng cần để ý: con mình đang chơi với những ai. Đặc biệt với bạn khác giới, cần nói rõ với con từ sớm.

Nếu có con trai, nên nói với con:

Đừng vì một cô gái xinh xắn, nói chuyện dịu dàng mà vội cho đó là tình yêu. Hãy nhìn bạn bè xung quanh cô ấy, nhìn “vòng tròn” của cô ấy. Nếu một cô gái thường đăng những nội dung như: Hôm nay lại trốn học thành công!; Thầy cô gì mà phiền thế!; Đợi đấy, tôi không để yên đâu!... Toàn những năng lượng tiêu cực.

Bạn bè thân thiết cũng là những người hay đùa cợt, không ai chú tâm học hành, thì con cần cẩn trọng. Con người chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Nhìn bạn bè của một người, có thể phần nào thấy được cách họ sống.

Có một người làm kinh doanh, con trai khá hiền. Cậu bé có bạn gái, ban đầu cô gái nhờ kèm học. Sau đó bắt đầu so sánh: "Người yêu cũ của em ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho em…. Cậu bé bị cuốn theo, ngày nào cũng chăm sóc, mua quà, chi tiêu ngày càng nhiều. Cuối cùng, học hành sa sút, gia đình phải can thiệp. Chia tay xong, cậu nói: "Con nghĩ chỉ cần đối xử tốt là đủ, nhưng cô ấy lúc nào cũng thấy chưa đủ".

Vấn đề của kiểu người này là coi sự cho đi của người khác là hiển nhiên.

Một người đáng để con quan tâm là người biết đáp lại.

Nếu có con gái, nên nói với con:

Hãy tránh xa những chàng trai kiểu “hố đen”. Tức là những người không có trách nhiệm, không biết tôn trọng, coi việc được theo đuổi là điều để tự hào, thậm chí xâm phạm ranh giới của con. Ở bên họ, con sẽ dần bị cuốn vào, mất đi năng lượng và sự tự tin.

Có người mẹ từng gặp trường hợp: con gái học lớp 8 bị một bạn nam theo đuổi. Ban đầu là tặng quà, sau đó nhắn tin liên tục, rồi đe dọa: “Nếu em không đồng ý, anh sẽ làm điều dại dột.” Gia đình phải can thiệp, hướng dẫn con chặn liên lạc và luôn đi cùng bạn bè. Có những kiểu khác: tiếp cận để nhờ học, lợi dụng thời gian và công sức của con.

Vì vậy, hãy dạy con nhìn vào ba điều: Người đó có chịu trách nhiệm với hành vi của mình không? Có tôn trọng người khác, có nguyên tắc không? Bạn bè của họ là những người như thế nào?

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", môi trường xung quanh nói lên rất nhiều. Nói cho cùng, cha mẹ khó có thể ngăn con rung động ở tuổi dậy thì. Đó là điều tự nhiên. Nhưng điều quan trọng là dạy con biết nhìn người.

Không phải để cấm đoán, mà để con không bị dẫn sai hướng trong giai đoạn quan trọng. Chúng ta không thể đi thay con quãng đường trưởng thành, nhưng có thể chỉ cho con đâu là hố, đâu là con đường an toàn hơn.