Phỏng vấn nóng Vy Oanh về drama với bà Phương Hằng: Đã làm hết những việc cần làm, sẽ có thêm người phải chịu trách nhiệm

Suốt 1 năm vừa qua, Vy Oanh và bà Phương Hằng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì những thông tin xoay quanh phát ngôn tiêu cực từ phía nữ CEO Đại Nam trên MXH. Để bảo vệ bản thân cũng như gia đình, Vy Oanh cùng 4 nghệ sĩ khác đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng.

Sau 1 khoảng thời gian dài gây ồn ào, ngày 27/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, đơn vị khởi tố, bắt giam với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1) là do đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh. Trước đó, ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trước những diễn biến phức tạp của sự việc, chúng tôi đã liên lạc với Vy Oanh để phỏng vấn nữ ca sĩ về những cảm xúc sau sự việc vừa qua. Nữ ca sĩ thấy vui vì có gia đình và các fan luôn ở bên, đồng hành mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Cô cũng mong rằng sự việc sẽ sớm được giải quyết triệt để nhằm lấy lại danh dự cho bản thân.

Hiện tại đã có kết quả cuối cùng về việc bà Phương Hằng phải chịu trách nhiệm về những hành động phát ngôn của mình, thế nhưng vẫn có không ít khán giả liên tục tấn công Vy Oanh, chị nghĩ gì về điều này?

Bà ta bị bắt nhưng fan ở ngoài có lẽ vẫn còn và chắc chắn những người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, trang cá nhân tôi vẫn bị những nick ảo để lại bình luận tấn công. Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen một cách bài bản, có hệ thống. Nhưng tôi tin mọi việc sẽ sớm sáng tỏ và chắc chắn không ai có thể thoát trong câu chuyện này nếu mượn danh công lý để vi phạm, bôi nhọ vu khống xem thường pháp luật.

Sắp tới, Vy Oanh dự định sẽ có những hoạt động nào nhằm minh oan cho bản thân mình cũng như sau hàng loạt sự kiện liên quan tới Phương Hằng?

Pháp Luật và luật nhân quả đã và đang trừng trị bà ấy. Là một công dân, một người mẹ, người vợ, tôi đã làm hết những việc mình cần làm.

Hiện tại, vụ kiện của Vy Oanh đã tiến triển đến đâu, việc Phương Hằng bị tạm giam có liên quan gì đến việc khởi kiện của Vy Oanh.

Trong hồ sơ của tôi tố cáo bao gồm tội 331, 155 và 156, luật sư của tôi vẫn bổ túc hồ sơ thường xuyên, đầy đủ về những buổi vu khống của bà ấy. Tôi khởi kiện dân sự đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm và vu khống, song song đó tố giác tội phạm về ba tội làm nhục, vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Bà Hằng bị bắt để điều tra trong đó có cả vụ việc làm nhục, vu khống tôi mà CQĐT đã trả lời tôi rằng chị hãy vững tin Pháp Luật luôn đứng về lẽ phải. Hiện tôi cũng như các nạn nhân khác đã đi đến giai đoạn gần kết, chỉ đợi những bước cuối cùng cả về phía tố cáo lên CA và kiện dân sự bên tòa án.

Cảm xúc của chị hiện tại ra sao, gia đình và các nghệ sĩ Vbiz có chia sẻ gì với chị ?

Gia đình nội ngoại luôn bên cạnh tôi lâu nay, bạn bè cũng âm thầm động viên khích lệ, khán giả xa gần...Đặc biệt, luật sư của tôi luôn sát cánh kề vai và vô cùng nhiệt huyết, bức xúc cho vấn đề của riêng tôi và toàn xã hội nên họ đã làm việc rất nghiêm túc, cật lực.

Mọi người yêu thương và khóc cười cùng tôi. Tôi biết ơn lắm!

Mọi việc đang dần sáng tỏ, tôi nghĩ kết quả này cũng là lẽ thường tình, tội chồng tội khi luôn cố tình phạm tội nên tôi không bất ngờ trước thông tin bà Hằng bị bắt, chỉ là sớm hay muộn và điều đó cuối cùng đã xảy ra. Tôi cảm nhận đa phần mọi người đều rất vui vì niềm tin công lý đã được thực thi, Pháp Luật luôn đứng về công bằng lẽ phải để mọi người được sống trong một xã hội văn minh, đầy yêu thương thay vì cứ vu khống, rủa xả, hạ nhục lẫn nhau với những năng lượng vô cùng tiêu cực. Bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi mỗi ngày không phải nghe tiếng rủa xả của bà Hằng ở khắp mọi trang mạng xã hội, mà dù không muốn xem vẫn bị thấy những hình ảnh tiêu cực đó.

