Vy Oanh tuyên bố "thắng kiện", nào ngờ bị netizen mỉa mai thế này

Mới đây, Vy Oanh đã đăng tải một bài viết về kết quả tố giác của nữ ca sĩ đối với nữ streamer. Dù kết quả của vụ kiện này phần thắng đã thuộc về giọng ca "Đồng xanh" nhưng phản ứng của dân tình lại ngược lại với dự đoán của cô.

Trong bài viết của mình, Vy Oanh chia sẻ: "Sáng nay, tôi cùng luật sư của mình được CQCSĐT CA TP.HCM mời lên nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với... đã có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi, các con tôi và gia đình tôi về 3 tội danh: Vu khống - làm nhục - lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Kết quả giải quyết như sau: CQCSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can... về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức - cá nhân (là tôi)".

Bài đăng trên trang cá nhân của Vy Oanh.

Trong khi nữ ca sĩ vẫn còn đang rất "đắc ý" vì nữ streamer đã bị khởi tố sau loạt drama với cô thì bên dưới phần bình luận, khán giả đã liên tục mỉa mai Vy Oanh là "trơ trẽn", không biết xấu hổ.

Nhiều cư dân mạng để lại nhận xét: "Làm như oan ức lắm ấy", "Chưa bao giờ thích cả, vì thấy giả tạo ghê ấy", thậm chí có người còn gay gắt gọi cô là "đẻ thuê".

Phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng ngay dưới bài viết của Vy Oanh.

Vào năm 2021, Vy Oanh trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận khi liên tiếp bị nữ streamer nhắc trong livestream của mình. Nữ streamer đề cập đến Vy Oanh với những thông tin như "làm vợ lẽ, đẻ thuê, cướp chồng". Chính vì điều này mà nữ ca sĩ đã phải nhờ đến cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự của bản thân.

