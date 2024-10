Ngày 9/10, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên (Phòng an ninh mạng) đã nhận được tin trình báo của ông T.T.H - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhằm tống tiền.

Theo ông H., lúc 1h30 chiều 9/10, trên đường đi đến cơ quan thì ông nhận được tin nhắn từ zalo kèm với những hình ảnh nhạy cảm. " Nhìn hình ảnh tôi khá bất ngờ, vì đọc được nhiều tin tức cảnh báo nên tôi đến trụ sở Phòng an ninh mạng để báo " - ông H. nói.

Theo Phòng an ninh mạng, những kẻ này đã tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân từ nhiều nguồn khác nhau và tiến hành cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các clip, hình ảnh nhạy cảm.

Nội dung nhạy cảm mà kẻ xấu đã cắt ghép.

Sau đó, những kẻ này nhắn tin thông báo với nạn nhân về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, đồng thời, gửi cho nạn nhân các clip, hình ảnh nhạy cảm đã được chỉnh sửa, cắt ghép với khuôn mặt của nạn nhân.

Tội phạm yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền từ hàng chục triệu đên hàng trăm triệu để nhận lại các clip và hình ảnh nhạy cảm. Nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi tới nơi làm việc.

Theo phòng an ninh mạng, loại tội phạm này nhắm vào chủ yếu là nam giới, người có địa vị xã hội, có tầm ảnh hưởng trên mạng hoặc một cá nhân cụ thể đăng tải quá nhiều hình ảnh cá nhân trên mạng.

Trước tình hình trên, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp tương tự, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, “Không hoảng sợ - Không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng”; đồng thời, liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.