Phim Việt chưa chiếu đã phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, nghe tên dàn cast tổ hợp siêu sao là biết liền lý do

Giữa đường đua phòng vé Việt cuối tháng 10, Chị Chị Em Em 3 đang là cái tên khiến nhiều người phải chú ý. Dù phải tới ngày 30/10 mới chính thức khởi chiếu, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đã chứng minh sức hút khi các suất chiếu đầu tiên liên tục được "tẩu tán" nhanh gọn. Thậm chí, phim còn nhanh chóng leo thẳng lên top 1 doanh thu ngày, vượt mặt Án Mạng Karaoke hay Trại Buôn Người.

Mới đây nhất, Chị Chị Em Em 3 còn ghi nhận kỷ lục lượt bán vé trước cao nhất mọi thời đại đối với thể loại phim Việt thuần drama.

Ảnh: NSX

Theo đó, Chị Chị Em Em 3 đã vượt mốc 135.000 vé đặt trước trước ngày khởi chiếu. Đây là thành tích đáng chú ý với một tác phẩm tập trung vào tâm lý, tình cảm và những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

Chỉ tính riêng trong ngày 29/10 (tính đến 20h), bộ phim đã mang về hơn 9 tỷ đồng doanh thu với 113.193 vé bán ra trên tổng số 2.109 suất chiếu sớm, chiếm 77,7% doanh phần phòng vé ngày. Bộ phim cũng "bỏ túi" sương sương 14,6 tỷ đồng dù phim chưa chính thức ra mắt.

Ảnh: NSX

Nói đến sức hút của Chị Chị Em Em 3, chắc chắn không thể bỏ qua tổ hợp diễn viên quy tụ trong dự án. Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh đều là những cái tên có độ nhận diện cao, mỗi người sở hữu một tệp khán giả riêng. Đặt những gương mặt này chung trong một bộ phim mang màu sắc tâm lý, tình cảm và giật gân, sức nóng trước ngày công chiếu cũng là điều dễ hiểu.

Đầu tiên phải kể đến Ninh Dương Lan Ngọc, một trong những nữ diễn viên có sức hút bền bỉ của màn ảnh Việt. Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của cô trở thành một trong những điểm được chờ đợi nhất ở phần phim mới. Trong khi đó, Chi Pu cũng đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 3 năm. Từng góp mặt trong phần đầu tiên của Chị Chị Em Em, nữ diễn viên khiến người xem đặt câu hỏi về màu sắc nhân vật cô sẽ mang đến trong câu chuyện lần này.

Ninh Dương Lan Ngọc (Ảnh: NSX)

Chi Pu (NSX)

Một cái tên khác nhận được nhiều sự chú ý là Kỳ Duyên. Nàng hậu đảm nhận vai chính Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3. Lấy cảm hứng từ hình tượng nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian, Thị Mầu của Kỳ Duyên xuất hiện trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, là một tiểu thư tài sắc nhưng bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm rắc rối. Đây là vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện nhiều sắc thái tâm lý, đồng thời cũng là cơ hội để cô chứng minh sự tiến bộ sau lần chạm ngõ màn ảnh rộng.

Kỳ Duyên (NSX)

Ở tuyến nam, Steven Nguyễn tiếp tục là gương mặt đáng chú ý sau thành công của Trại Buôn Người. Trong Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn hóa thân thành Văn Cường, chồng của Thị Liễu. Sự kết hợp giữa anh và Lan Ngọc cũng tạo ra nhiều chất liệu để khai thác những diễn biến tình cảm phức tạp.

Bên cạnh đó, Quốc Anh đảm nhận vai Văn Tài, nhân vật có mối liên hệ với cả Thị Mầu, Thị Liễu và Thị Nương. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ tạo nên màu sắc mới trong bộ phim. Sự góp mặt của NSND Lê Khanh cùng dàn diễn viên phụ cũng góp phần hoàn thiện bức tranh nhân vật nhiều tầng lớp.

Steven Nguyễn (Ảnh: NSX)

Quốc Anh (Ảnh: NSX)

Sức hút của Chị Chị Em Em 3 còn đến từ chính thương hiệu điện ảnh đã được xây dựng qua 2 phần trước. Phần đầu tiên với sự tham gia của Thanh Hằng và Chi Pu từng tạo dấu ấn nhờ câu chuyện tâm lý gai góc, những mối quan hệ chồng chéo. Đến phần 2, bộ phim tiếp tục khai thác những góc khuất trong tình cảm và các mối quan hệ giữa những người phụ nữ, với Minh Hằng và Ngọc Trinh đảm nhận vai chính. Phần 3 của Chị Chị Em Em có bối cảnh và hệ thống nhân vật mới. Tuy nhiên, tinh thần drama, những bí mật khó nói cùng các mối quan hệ không đơn giản vẫn là chất liệu chủ đạo.

Ảnh: NSX

Trước ngày ra rạp, những đoạn trích ngắn và các phân cảnh được hé lộ đã phần nào kích thích sự tò mò của khán giả. Theo giới thiệu, Chị Chị Em Em 3 đặt câu chuyện trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, nơi lễ giáo, danh phận và những kỳ vọng của xã hội có thể chi phối đời sống cá nhân. Thị Mầu (Kỳ Duyên) là tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Trong khi đó, Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) trở về quê nhà sau 15 năm xa cách, cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn).

Thị Nương (Chi Pu) và Văn Tài (Quốc Anh) cũng ở trong mối quan hệ đan xen. Tình cảm và những bí mật có thể làm thay đổi số phận của mỗi người.

Ảnh: NSX

Mộng Du