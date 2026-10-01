Thảm cảnh của nam ca sĩ bị kê biên tài sản vì nợ 7,7 tỷ: Trong túi còn 19.000 đồng, phải sống dựa vào gạo cứu đói của đồng nghiệp

Nam ca sĩ người Nhật Bản KENTA (Takada Kenta) từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng PRODUCE 101 mùa 2 tại Hàn Quốc và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam JBJ. Sau đó, anh còn thành lập nhóm nhạc song ca JBJ95 cùng Kim Sang Gyun. Thế nhưng, khi xuất hiện trên chương trình YouTube ICU gần đây, KENTA gây xôn xao khi tiết lộ bản thân đang phải gánh khoản nợ lên tới 400 triệu won (khoảng 7,7 tỷ đồng) sau khi rời công ty quản lý.

Cuộc sống của anh rơi vào cảnh khốn khổ hơn nữa sau khi bị tòa án ban lệnh kê biên tài sản, tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Khi đó, trong tay anh chỉ còn 1.000 won (khoảng 19.000 đồng) tiền mặt, thậm chí không biết phải xoay xở thế nào để có bữa ăn vào ngày hôm sau. Từ một thần tượng đứng trên sân khấu âm nhạc, được người hâm mộ cổ vũ, nam ca sĩ phải đối diện với hoàn cảnh mà ngay cả những chi phí sinh hoạt cơ bản cũng trở thành gánh nặng.

KENTA gánh khoản nợ lên tới 400 triệu won (khoảng 7,7 tỷ đồng) sau khi rời công ty quản lý. Ảnh: Instagram.

Không chỉ chịu áp lực kinh tế, KENTA còn mất niềm tin vào công việc nghệ thuật. Anh hoài nghi liệu bản thân có thực sự phù hợp với con đường thần tượng hay không. Sự mệt mỏi và kiệt sức tích tụ trong thời gian dài khiến nam ca sĩ rơi vào giai đoạn khủng hoảng, thậm chí lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất phương hướng. Có lúc, anh đã nghĩ đến việc từ bỏ các hoạt động âm nhạc.

May mắn thay, trong những ngày tháng khó khăn nhất, KENTA vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nam ca sĩ xúc động kể rằng một số đồng nghiệp thân thiết trong showbiz khi biết hoàn cảnh của anh đã chủ động gửi gạo, giúp anh vượt qua giai đoạn chật vật nhất và có cái ăn qua ngày. Sự tử tế ấy không chỉ giúp KENTA ổn định cuộc sống mà còn khiến anh suy ngẫm về tương lai cũng như cách mình muốn sống.

KENTA phải sống dựa vào những bao gạo cứu đói của đồng nghiệp trong showbiz. Ảnh: Instagram.

Hiện tại, KENTA đã dần lấy lại sự tự tin và tinh thần để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh cho biết mục tiêu trước mắt là trả hết khoản nợ còn tồn động. Bên cạnh việc hoạt động với vai trò người dẫn chương trình livestream bán hàng trực tuyến, nam ca sĩ vẫn duy trì sự nghiệp âm nhạc cá nhân, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và tìm cách đền đáp những người từng dang tay giúp đỡ mình.

"Tôi nghĩ việc nhận được sự giúp đỡ từ người khác cũng là một dạng 'món nợ trong cuộc đời'. Vừa trả lại những ân tình ấy, vừa tiếp tục sống, tôi cảm thấy đó cũng là một cách sống tốt đẹp", KENTA chia sẻ.

Sao nam 9X cho biết dù vẫn chưa thể thanh toán hết khoản nợ, anh cho biết bản thân luôn ghi nhớ những người từng dang tay giúp đỡ mình. Ảnh: Instagram.



Nguồn: Today Line, Sina