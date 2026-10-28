Nam thần Vbiz nude 100% hot nhất màn ảnh, mặt đẹp dáng "mlem" không thua Hứa Quang Hán

Chị Chị Em Em 3 cuối cùng cũng chính thức ra rạp, quy tụ dàn diễn viên được chú ý như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Bên cạnh câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt, bộ phim còn khiến dân tình bàn tán bởi những phân cảnh táo bạo, đặc biệt là màn kết hợp giữa Lan Ngọc và Quốc Anh.

Trong phim, Quốc Anh vào vai Văn Tài, chàng thiếu gia chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên). Trước ngày cưới, anh bất ngờ gặp lại người yêu cũ Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), khiến mối quan hệ giữa các nhân vật rơi vào vòng xoáy tình cảm phức tạp. Vai diễn đưa Quốc Anh vào nhiều phân cảnh thân mật với đàn chị, tạo nên không ít khoảnh khắc gây tò mò cho khán giả.

Quốc Anh và Lan Ngọc trong phim có tuyến tình cảm ngang trái đầy sóng gió

Vì mối tình cũ chưa dứt cùng những giằng xé trong lòng, Văn Tài và Thị Liễu có nhiều phân cảnh thân mật nóng bỏng xuyên suốt bộ phim. Gây chú ý nhất là màn Quốc Anh khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Dù máy quay chỉ ghi hình từ phía sau, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng cùng hình thể săn chắc của nam diễn viên vẫn đủ khiến khán giả bất ngờ, không ít người phải đỏ mặt trước độ táo bạo của cảnh quay. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc Anh mạnh dạn thử sức với một phân đoạn khỏa thân đến mức này trên màn ảnh rộng.

"Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật", nam diễn viên chia sẻ với truyền thông.

Cảnh nóng táo bạo nhất sự nghiệp của Quốc Anh

Quốc Anh không còn là gương mặt xa lạ với công chúng, đặc biệt khi những năm gần đây, nam diễn viên liên tục góp mặt trong loạt dự án điện ảnh đình đám như Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!! và mới nhất là Chị Chị Em Em 3. Qua từng vai diễn, anh dần có thêm cơ hội thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau, từng bước tích lũy kinh nghiệm và cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất.

Bên cạnh năng lực diễn xuất đang được trau dồi, ngoại hình nổi bật vẫn là lợi thế khó phủ nhận của Quốc Anh. Xuất thân là người mẫu, sở hữu chiều cao 1,86 m cùng gương mặt góc cạnh, nam tính, Quốc Anh gần như không có góc chết mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Từ phong cách lịch lãm trong những bộ suit đến hình ảnh trẻ trung, đời thường, Quốc Anh đều dễ dàng ghi điểm.

Chiều cao khủng, đường nét gương mặt chính là "vốn liếng" quá lớn của Quốc Anh để vào nghề

Visual "không góc chết" của nam thần màn ảnh

Vóc dáng và cơ bụng săn chắc của Văn Tài ngoài đời thực

Trong một đoạn clip giới thiệu dàn diễn viên, Trấn Thành từng dành nhiều lời khen cho Quốc Anh và cho rằng anh là gương mặt rất may mắn về ngoại hình, mang nét đẹp mang tính quốc tế, khó phân biệt là trai Hàn, Thái, Đài Loan, Hồng Kông hay Việt Nam, chỉ cần nhìn vào đã thấy rõ đó là một trai đẹp.

Cách đây không lâu, trong đoạn clip đu trend "trạm tỷ", Quốc Anh xuất hiện với phong cách đời thường, diện trang phục đơn giản, đeo tai nghe và thả dáng tại một toà nhà. Không cần diễn xuất cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng, visual sáng bừng cùng thần thái điềm tĩnh của nam diễn viên đã đủ khiến đoạn clip gần 10 triệu lượt xem. Thậm chí, visual của nam diễn viên còn nhiều lần được đặt lên bàn cân với Hứa Quang Hán, khiến nam diễn viên càng được chú ý.

Phong cách đời thường cuốn hút của Quốc Anh

Nam diễn viên đu trend "trạm tỷ" và được dân mạng ví như Hứa Quang Hán

"Chất liệu bạn trai" mang tên Quốc Anh

Ảnh: FBNV