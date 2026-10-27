Nam diễn viên phim Việt giờ vàng tung ảnh cưới bà chủ shop thời trang hơn 5 tuổi

Sau lễ ăn hỏi nhận được nhiều sự chú ý, Vương Anh Ole và bà xã Ngọc Mai tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi tung bộ ảnh cưới được đầu tư chỉn chu. Không chỉ gây ấn tượng bởi concept sang trọng, loạt hình còn ghi điểm nhờ những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, ngọt ngào của cặp đôi.

Trong bộ ảnh mới, Vương Anh Ole xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau. Khi diện bộ suit màu kem, phối cùng áo sơ mi trắng, nam diễn viên mang đến vẻ ngoài điển trai. Ở những bức ảnh đen trắng, Vương Anh lại chuyển sang bộ tuxedo đen chỉn chu, toát lên vẻ trưởng thành, có phần lãng tử.

Ngọc Mai cũng ghi điểm với nhan sắc thanh tú và phong thái nhẹ nhàng. Cô lựa chọn những thiết kế váy cưới trắng tối giản, tôn bờ vai và vóc dáng thanh mảnh. Khi kết hợp cùng bó hoa nhỏ hoặc khăn voan, hình ảnh cô dâu vừa nữ tính vừa hiện đại.

Vương Anh Ole khoe vẻ điển trai ngời ngời trong bộ ảnh cưới sang xịn

Cô dâu Ngọc Mai chọn layout sang trọng, khoe vóc dáng thanh mảnh

Tương tác ngọt ngào của cô dâu chú rể

Concept ảnh cưới đen trắng khiến visual Vương Anh Ole và Ngọc Mai thêm nổi bật

Vương Anh Ole sinh năm 1992, tên thật là Trần Vương Anh. Trước khi được khán giả chú ý trở lại qua các bộ phim truyền hình, anh từng là hot boy nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội, ghi dấu ấn qua những sitcom đình đám một thời như Bộ Tứ 10A8, Những Phóng Viên Vui Nhộn. Sau giai đoạn tập trung phát triển nội dung trên mạng xã hội, nam diễn viên tiếp tục trở lại với diễn xuất và gây chú ý khi đảm nhận vai Thái trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nhân vật được xem là đối thủ tình cảm của Chải.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Vương Anh còn tích cực sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Anh thường xuyên chia sẻ video về đời sống thường ngày, ẩm thực, du lịch và những xu hướng đang được giới trẻ quan tâm. Với lối thể hiện hài hước, gần gũi, các clip bắt trend hay review quán ăn của nam diễn viên thu hút sự chú ý từ đông đảo người theo dõi.

Vợ Vương Anh Ole là Ngọc Mai, lớn hơn nam diễn viên 5 tuổi và hiện sinh sống tại Hà Nội và kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Khác với sự kín tiếng của chồng trong chuyện tình cảm trước đó, Ngọc Mai khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Cô từng đăng tải nhiều hình ảnh bên Vương Anh trong các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè, dịp sum họp gia đình.

Vương Anh Ole và Ngọc Mai bắt đầu tìm hiểu từ tháng 7/2025

Giữa tháng 10, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng đã có mặt để chúc mừng

Ảnh: FBNV