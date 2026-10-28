Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam “thất tình” não nề

Tối 27/10, Chi Pu chính thức phát hành ca khúc Sao Em Còn, nhạc phim Chị Chị Em Em 3, tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của chính nữ ca sĩ. Tiếp nối Shh! Chỉ Ta Biết Thôi ra mắt năm 2019, Chi Pu một lần nữa góp giọng trong thương hiệu điện ảnh này, nhưng lần này mang đến màu sắc âm nhạc khác biệt, thiên về nỗi buồn và sự day dứt trong tình yêu.

Sao Em Còn - Chi Pu

MV Sao Em Còn đan xen những thước phim của Chi Pu và Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3, khắc họa Thị Nương với vẻ ngoài tinh nghịch, yêu kiều nhưng cũng đầy quyết liệt khi đứng trước tình yêu. Từ những lần cố níu giữ người mình thương đến khoảnh khắc quyết định đối diện với sự thật, nhân vật dần bộc lộ những giằng xé trong lòng.

Trong phim, nhân vật Thị Nương do Chi Pu đảm nhận cũng trải qua những biến cố tình cảm, khi chuyện yêu đương không diễn ra như mong đợi. Sự tương đồng giữa câu chuyện của nhân vật và tâm trạng được thể hiện trong ca khúc khiến Sao Em Còn giống như lời giãi bày của một cô gái đang tổn thương, vẫn vương vấn một người dù bản thân phải đối diện với thực tế phũ phàng.

MV Sao Em Còn đan xen những thước phim của Chi Pu và Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3

Khác với Shh! Chỉ Ta Biết Thôi ra mắt năm 2019 mang màu sắc gợi cảm, bí ẩn, Sao Em Còn nghiêng về nỗi buồn và sự day dứt của một người không thể buông bỏ tình yêu đã đổ vỡ. Sự tương đồng giữa tâm trạng trong bài hát và những biến cố tình cảm của Thị Nương tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc với câu chuyện trên màn ảnh.

Qua giọng hát có phần trầm buồn, Chi Pu truyền tải nỗi lòng của một cô gái dù biết mình cần bước tiếp vẫn không ngừng nhớ thương, chờ đợi và hy vọng. Sự thay đổi trong màu sắc âm nhạc cũng mang đến một góc nhìn khác về nhân vật Thị Nương, đồng thời cho thấy cách Chi Pu tiếp tục kết nối với thương hiệu Chị Chị Em Em qua âm nhạc sau nhiều năm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu vẫn duy trì sức hút khi liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc, điện ảnh và chương trình giải trí

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu vẫn duy trì sức hút khi liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc, điện ảnh và chương trình giải trí. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2017, nữ nghệ sĩ từng đối mặt với không ít tranh cãi về giọng hát, đặc biệt trong giai đoạn chuyển hướng từ hot girl, diễn viên sang ca sĩ.

Tuy nhiên, Chi Pu vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc, đầu tư vào hình ảnh và các sản phẩm được dàn dựng công phu. Năm 2019, Anh Ơi Ở Lại trở thành một trong những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của cô, cho thấy khả năng tạo dấu ấn thông qua những sản phẩm kết hợp âm nhạc với câu chuyện giàu tính tự sự.

Chi Pu được truyền thông và khán giả Trung Quốc chú ý nhờ ngoại hình, thậm chí được ưu ái gọi là “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2023, khi Chi Pu tham gia chương trình Đạp Gió tại Trung Quốc và giành vị trí trong nhóm 11 thí sinh ra mắt. Những màn trình diễn được đầu tư về hình ảnh, vũ đạo cùng nhan sắc nổi bật giúp cô thu hút sự chú ý của khán giả nước này, mở rộng hoạt động nghệ thuật ra thị trường quốc tế. Chi Pu cũng nhiều lần được truyền thông và khán giả Trung Quốc chú ý nhờ ngoại hình, thậm chí được ưu ái gọi là “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”.

Bên cạnh âm nhạc, Chi Pu tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất với những dự án điện ảnh đáng chú ý, trong đó có thương hiệu Chị Chị Em Em. Việc phát hành Sao Em Còn lần này vừa nối dài dấu ấn của nữ nghệ sĩ với loạt phim, vừa cho thấy cô vẫn tích cực hoạt động ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Dù hành trình ca hát từng đi kèm nhiều ý kiến trái chiều, Chi Pu vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội mới, từng bước định hình màu sắc riêng và duy trì sức hút trong làng giải trí Việt.