Phim Trung Quốc là cú sốc lớn nhất tháng 10: Chiếu 1 ngày lập tận 2 kỷ lục, ngắm nam chính như dát vàng lên mắt

Sau thất bại ê chề của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng thiên và việc Hoài Thủy Trúc Đình cũng không bùng nổ như kỳ vọng, Thiên Địa Kiếm Tâm lên sóng trong những sự hoài nghi. Thế nhưng rồi, mọi thứ đã diễn ra theo kịch bản vượt ngoài sức tưởng tượng của khán giả, khi mà tác phẩm này liên tiếp thiết lập nên những kỷ lục ấn tượng.

Sau thất bại với Phó Sơn Hải, Thành Nghị đã có màn tái xuất không thể bùng nổ hơn với Thiên Địa Kiếm Tâm.

Chỉ trong đúng ngày đầu tiên phát sóng (25/10), Thiên Địa Kiếm Tâm đã lập 2 kỷ lục chấn động 2025. Sau khi chỉ mất 80 phút để trở thành phim phá mốc nhiệt 6000 nhanh nhất năm trên nền tảng iQIYI, Thiên Địa Kiếm Tâm nhanh chóng thiết lập kỷ lục tiếp theo khi trở thành phim có nhiệt độ ngày đầu cao nhất nền tảng năm 2025 - ghi nhận ở mức 8020 khi mà ngày đầu tiên thậm chí còn chưa chính thức khép lại. Thành tích này tốt hơn những tác phẩm cũng lên sóng cùng khung giờ như Thư Quyển Nhất Mộng (7687), Lâm Giang Tiên (7685) hay Hoài Thủy Trúc Đình (7569). Mới đây nhất, phim cũng đã phá mốc 8500 điểm nhiệt chỉ sau 23,5 giờ đồng hồ.

Tác phẩm mới của anh lập tới 2 kỷ lục của năm 2025 chỉ trong ngày đầu phát sóng.

Sau khi xem những tập đầu tiên của Thiên Địa Kiếm Tâm, khán giả đã dành cho bộ phim rất nhiều lời khen. Sang đến ngày thứ hai (26/10), phản ứng của người xem càng trở nên tích cực hơn nữa. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy Thiên Địa Kiếm Tâm ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, diễn xuất tốt từ dàn cast cùng với đó là kỹ xảo đẹp đến từng khung hình và âm nhạc cực kỳ xuất sắc.

Những cảnh hành động của Thành Nghị trong Thiên Địa Kiếm Tâm xem cực kỳ đã mắt.

Một điểm cộng cực lớn khác của Thiên Địa Kiếm Tâm là những cảnh hành động. Những phân đoạn này có góc quay đẹp, hiệu ứng hoành tráng, đặc biệt là khả năng thực hiện các động tác võ thuật của Thành Nghị được đánh giá rất cao. So với những Phó Sơn Hải, Thủy Long Ngâm hay Ám Hà Truyện, các cảnh võ thuật trong Thiên Địa Kiếm Tâm xem sướng mắt hơn hẳn. Dĩ nhiên, điều này góp phần tạo nên một Vương Quyền Phú Quý cực kỳ điển trai, cuốn hút và thần thái đỉnh vô cùng.

Visual đẹp đỉnh của Lý Nhất Đồng.

Nói thêm về Thiên Địa Kiếm Tâm, đây là phần cuối cùng trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, kể câu chuyện của Vương Quyền Phú Quý và nàng yêu tinh nhện Thanh Đồng. Từ nhỏ tới lớn, Vương Quyền Phú Quý được nuôi dạy dưới tình yêu khắc nghiệt của cha. Vương Quyền Hoằng Nghiệp muốn biến con trai thành món vũ khí tối thượng của Nhất Khí Minh. Dẫu vậy, điều này khiến Vương Quyền Phú Quý phải sống một cuộc đời vô cảm, cũng không được ngắm nhìn sự tươi đẹp của thế gian.

Mọi chuyện chỉ thay đổi với sự xuất hiện của nàng Thanh Đồng lương thiện, xinh đẹp. Thế nhưng cô lại là một yêu tinh được cài vào Vương Quyền sơn trang. Không chỉ vậy, vì những biến cố quá khứ nên Vương Quyền Hoằng Nghiệp luôn giữ thái độ thù địch với yêu tộc, thế nên chuyện tình của họ ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ phải đối mặt với muôn vàn chông gai.