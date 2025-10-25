Vào ngày 25/10, bộ phim Thiên Địa Kiếm Tâm (hay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền thiên) đã chính thức ra mắt khán giả. Ngay lập tức, nó đã tạo nên một cơn bão thực sự trên mạng xã hội khi mang đến một bữa tiệc thị giác quá đỗi hoàn mỹ.

Màn xuất hiện tuyệt đối điện ảnh của Thành Nghị ở Thiên Địa Kiếm Tâm.

Chưa bao giờ khán giả thấy một Thành Nghị đẹp phong thần như vậy trên màn ảnh.

Theo dõi những tập đầu tiên, khán giả đã bị sốc visual của cặp đôi chính Thành Nghị - Lý Nhất Đồng. Cả hai hiện lên với vẻ đẹp đầy ấn tượng trong mọi khung hình. Tất nhiên với việc Thiên Địa Kiếm Tâm là một bộ phim đại nam chủ, việc Thành Nghị xuất hiện với những sự chăm chút nhất về tạo hình, chiếm giữ spotlight là điều dễ hiểu. Thế nhưng nhan sắc của Lý Nhất Đồng cũng rất đáng nói. Dáng vẻ xinh đẹp của cô thực sự khiến người xem phải xuýt xoa khen ngợi, chấm điểm 10 tuyệt đối.

Lý Nhất Đồng được khen cực kỳ xinh đẹp ở Thiên Địa Kiếm Tâm.

Không chỉ vậy, phần kỹ xảo, quay dựng của phim cũng ấn tượng vô cùng, xứng đáng là một trong những tác phẩm giàu tính thẩm mỹ nhất năm 2025. Đặc biệt những cảnh chiến đấu của phim được thực hiện chỉn chu, hấp dẫn, thực sự khiến người xem được "rửa mắt".

Trên mạng xã hội, khán giả đang dành vô số những lời ca ngợi cho Thiên Địa Kiếm Tâm. Thậm chí, ở Hot Search Weibo còn xuất hiện chủ đề Vương Nhất Hủ hồi cung, ý nói nhà sản xuất cuối cùng Vương Nhất Hủ cũng đã có thêm một bộ phim thực sự xuất sắc sau những thất bại với 2 phần trước của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Bình luận của netizen về Thiên Địa Kiếm Tâm:

- Ngoài mong đợi thật sự. Ít nhất đến hiện tại mọi thứ đều ổn, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều đang làm tốt vai trò của mình. Huhu tui mê sự đối lập của couple Phú Quý với Thanh Đồng ghê. Màu phim, kỹ xảo đến hiện tại vẫn dịu keo, trộm vía tỉ lần, làm ơn giữ nguyên phong độ này giùm tui.

- Phải khen Lý Nhất Đông, xinh lắm luôn ấy. Lúc quay bộ này cô cũng 33 hay 34 rồi mà diễn vai đáng yêu dễ thương không bị cay mắt. Phim xem oki đấy.

- Tui làm một lèo đến tập 5 rồi á, phim này nó set up ánh sáng đẹp dã man, nhìn thơ thơ dìu dịu. Cô Đồng xinh gái ghê, cưng quá trời quá đất!

- Lâu lâu hóng con phim mà hay thật sự, cái màu phim đúng màu tui thích, bối cảnh đẹp, quay siêu nét. Thành Nghị vẫn phải khen đánh đấm đã mắt lắm luôn. Mong mạch phim về sau vẫn giữ được như hiện tại. Phim rất hay.

- 3 phần thì phần này tui thấy hay nhất á, đáng xem quá.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng nhờ chất lượng chế tác xuất sắc, Thiên Địa Kiếm Tâm nhanh chóng thu hút lượng người xem khổng lồ. Nhờ vậy, phim chỉ mất 80 phút để vượt mốc 6000 điểm nhiệt, qua đó lập kỷ lục phim đạt 6000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2025 trên nền tảng iQIYI. Nếu vẫn nguyên phong độ ở các tập tới, Thiên Địa Kiếm Tâm hoàn toàn có thể trở thành bộ phim bùng nổ tiếp theo trong năm nay.

Phó Sơn Hải không thành công như mong đợi nhưng Thành Nghị đang thực sự khiến cõi mạng chao đảo với Thiên Địa Kiếm Tâm.

Nói thêm về Thiên Địa Kiếm Tâm, đây là phần cuối cùng của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, kể câu chuyện giữa Vương Quyền Phú Quý và Thanh Đồng. Nhân vật Vương Quyền Phú Quý là con trai của Vương Quyền Hoằng Nghiệp cùng với Đông Phương Hoài Trúc, những người phải trải qua bi kịch đau đớn tột cùng ở Hoài Thủy Trúc Đình.

Trước khi ra đi, mong muốn của Đông Phương Hoài Trúc là muốn Vương Quyền Hoằng Nghiệp sẽ nuôi dạy con trai thật tốt. Vì điều đó, Vương Quyền Hoằng Nghiệp đã dùng kỷ luật thép để rèn giũa Vương Quyền Phú Quý, muốn biến anh trở thành thanh kiếm tối thượng của Nhất Khí Minh. Dù mang thân phận cao quý khi là thiếu chủ của Vương Quyền sơn trang, anh lại lớn lên với một tuổi thơ thiếu vắng sự ấm áp, sống một cuộc đời đơn điệu như một vũ khí hình người.

Thế nhưng kể từ khi gặp được Thanh Đồng, sự ấm áp và những gam màu tươi đẹp trên thế gian xuất hiện trong cuộc sống của anh. Dần dần, một thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh giữa hai người. Dẫu vậy, Thanh Đồng lại mang thân phận yêu quái, giống loài mà Vương Quyền Hoằng Nghiệp luôn luôn căm hận.