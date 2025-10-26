Để minh tinh này dạy bạn đánh vần 2 từ mỹ nhân: Căng mắt tìm không ra khuyết điểm, cả mặt toàn tinh hoa

Ngay lúc này, khoảnh khắc camera soi cận mặt Trương Dư Hi đang gây bão mạng xã hội. Trong đoạn clip được cư dân mạng lan truyền mạnh mẽ, mỹ nhân sinh năm 1991 thực sự khiến người ta phải thốt lên cô đúng là đẹp hoàn mỹ không khuyết điểm, không góc chết.

Camera soi cận mặt cũng không thể dìm nhan sắc của Trương Dư Hi.

Cô nàng đang nhận được rất nhiều lời khen trên MXH.

Dù bị camera soi sát đến từng chi tiết, Trương Dư Hi vẫn tự tin vô cùng nhờ làn da mịn màng, trắng phát sáng. Nụ cười nhẹ cùng ánh mắt long lanh tạo cảm giác dịu dàng, tinh tế nhưng vẫn toát lên nét kiêu sa đặc trưng. Phần tóc búi cao gọn gàng càng làm nổi bật nét thanh thoát, sống mũi cao và đường viền hàm mềm mại. Có thể nói, gương mặt của cô là tổ hợp của những gì đẹp nhất.

Đoạn clip đang gây bão MXH của Trương Dư Hi.

Hiện tại, khán giả vẫn đang dành những lời khen không ngớt cho Trương Dư Hi. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bả đẹp tự nhiên luôn ấy, nhìn ảnh bố mẹ bả thì sẽ hiểu. Mỗi tội là bả gầy quá, chỉ mong là vì cơ địa chứ không phải do ép cân quá đà mà bị biếng ăn. - Đẹp mà khen hoài không hết lời khen. - Make up này hơi xu mà do ả đẹp nên không dìm nổi. - Tui mà có cái đầu như này tui sĩ cả đời. - Diễn có thể chưa tốt nhưng nhan sắc hợp gu tui. Mong cô béo thêm vài kí nữa.

Thực tế là không phải bây giờ mà từ lâu, Trương Dư Hi đã được biết đến với nhan sắc thần thánh hoàn hảo bậc nhất, còn được gọi với biệt danh búp bê Cbiz. Từ khi gia nhập làng giải trí từ năm 2013 đến nay, nữ diễn viên đã nhiều lần khiến người xem "sốc visual". Từ đi sự kiện, khoe ảnh đời thường hay trong các bộ phim, Trương Dư Hi đều hiện lên với vẻ đẹp không thể bị nhầm lẫn với bất cứ ai.

Trương Dư Hi đẹp vô cùng ở phim Đôi Mắt Trìu Mến.

Nói về Trương Dư Hi, khán giả luôn nhận xét rằng có thể diễn xuất của cô còn gặp phải những ý kiến trái chiều, nhưng riêng về nhan sắc thì chỉ khen và khen mà thôi. Ở cả các phim cổ trang lẫn hiện đại, Trương Dư Hi đều mang đến vẻ đẹp ấn tượng, nhưng các phim hiện đại vẫn nổi bật hơn.

Gần đây, mỹ nhân 34 tuổi gây chú ý với bộ phim Đôi Mắt Trìu Mến đóng cùng Tất Văn Quân. Trong phim, cô mang đến vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa sang chảnh, từ thần thái đến thời trang đều khiến khán giả chết mê chết mệt. Đặc biệt, phản ứng hóa học Trương Dư Hi tạo ra với Tất Văn Quân thực sự rất ấn tượng, khiến người xem cảm tưởng cả hai đang yêu thật chứ không chỉ là đóng phim cùng nhau.