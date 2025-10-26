Quá khủng khiếp! Phim Trung Quốc chưa chiếu đã nuôi sống cả 1 thành phố: Nam chính đẹp nhất thế giới, lập kỷ lục 2025

Theo QQ, hiện tại ở Trung Quốc Tiêu Chiến có thể coi là ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất giới giải trí. Không chỉ là ông hoàng quảng cáo, mức độ ảnh hưởng của Tiêu Chiến còn khủng tới mức anh đóng một phim mà thay đổi bộ mặt của một thành phố.

Cụ thể thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc nơi Tiêu Chiến quay bộ phim mới Tiểu Thành Lương Phương đã leo lên Top 1 tìm kiếm trên Baidu, vượt qua rất nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc ngay sau khi nam diễn viên công bố dự án. Không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh mà còn khiến toàn thành phố "bùng nổ" cả về truyền thông và du lịch.

Tiêu Chiến vừa xuất hiện đã khiến một thành phố "vô danh" nổi top 1 tại Trung Quốc.

Cụ thể, lượt khách đặt homestay tăng vọt, các sản phẩm lưu niệm tại thành phố Cẩm Châu cháy hàng, lượng thực khách ở các quán nướng tăng 300%, lượt xem chủ đề "Cẩm Châu đồ nướng" đã đạt hàng trăm triệu chỉ trong một ngày. Cục Văn hóa - Du lịch, cục dân sinh, cảnh sát thành phố cũng sử dụng Tiêu Chiến để nâng tầm truyền thông.

Một cửa hàng lẩu ở Cẩm Châu mở phim Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính từ sáng tới tối: "Cả ngày tôi chẳng làm gì ngoài việc xem Tàng Hải Truyện".

Có thể nói, cả thành phố Cẩm Châu đều rộn ràng chào đón Tiêu Chiến tới đây quay phim. Các ngành dịch vụ ăn theo sự kiện đều thu lợi nhuận tăng vọt. Sức ảnh hưởng của nam diễn viên lan rộng không chỉ trong nhóm người hâm mộ mà tới cả đời sống dân chúng.

Tiêu Chiến không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp mà còn được xem là biểu tượng nhan sắc với gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt sắc nét và nụ cười tỏa nắng đầy cuốn hút. Năm 2025, Tiêu Chiến được vinh danh là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới” theo bình chọn của Bestofthelist, với hơn 770.000 phiếu bầu – chiếm 31% tổng lượt bình chọn toàn cầu. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp anh giữ vững vị trí này

Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến gây bão màn ảnh, đạt nhiều kỷ lục trên Youku năm 2025.

Ngoài ra, bộ phim cổ trang Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến còn đạt thành trở thành phim đứng đầu lịch sử kéo người dùng mới của Youku, là tác phẩm nổi bật nhất năm 2025 của nền tảng này. Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh, Du lịch và Thể thao tỉnh Chiết Giang khẳng định: "Tàng Hải Truyện đã đánh thức lại những con rối "nghệ thuật Mộc Ngẫu Dược Phát" cổ truyền. Bộ phim mang trong mình một giá trị định hướng sâu sắc. Tôi đã dùng bộ phim bùng nổ này để thổi bùng sức sống cho di sản văn hóa phi vật thể mà tổ tiên truyền lại qua bao thế hệ được hồi sinh và lan tỏa, đó là niềm tự hào và vinh dự to lớn biết bao!".

Tiểu Thành Lương Phương kể về cuộc sống nơi thị trấn nhỏ của bác sĩ thiên tài Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến). Sau khi trải qua biến cố lớn, Lưu Tranh Lượng buộc phải trở về quê hương và bắt đầu lại từ con số không. Tiêu Chiến cho biết đã giảm 4kg trong 2 tuần trước khi bấm máy.