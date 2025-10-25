Sau bao ngày tháng chờ đợi, cuối cùng Thủy Long Ngâm cũng đã chính thức lên sóng vào 17 giờ ngày 24/10. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim này đã khiến cả cõi mạng sục sôi. Lý do là bởi Thủy Long Ngâm có sự góp mặt của dàn diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Bên cạnh nam chính La Vân Hi, khán giả còn thấy những cái tên được công chúng yêu mến như Bao Thượng Ân, Lâm Duẫn, Tiêu Thuận Nghiêu, Ngao Tử Dật, Phương Dật Luân...

Thủy Long Ngâm của La Vân Hi vừa chiếu đã làm chao đảo cõi mạng.

Cận cảnh nhan sắc của La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm.

Tất nhiên, dàn cast khủng chỉ là một phần, thứ giúp Thủy Long Ngâm đạt được độ hot ấn tượng như vậy là chất lượng của chính bộ phim. Theo các khán giả đã xem những tập đầu, Thủy Long Ngâm ghi điểm cực mạnh về phần hình ảnh, kỹ xảo được đầu tư vô cùng, các góc quay mang đậm tính thẩm mỹ.

Về nội dung, kịch bản của Thủy Long Ngâm không lan man mà đi thẳng vào vấn đề, gây tò mò khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên. Ngoài ra, nhịp phim được nhận xét là rất vừa phải với dòng phim kiếm hiệp xen lẫn phá án, khiến người xem không dám tua bất cứ giây nào.

Lâm Duẫn thể hiện diễn xuất rất tốt.

Bao Thượng Ân cũng có màn thể hiện tròn vai.

Về dàn diễn viên, La Vân Hi chưa bao giờ gây thất vọng về nhan sắc cũng như diễn xuất ở các dự án cổ trang và lần này cũng vậy. Vai nam chính Đường Lệ Từ giống như được đo ni đóng giày cho ngôi sao 37 tuổi. Trong khi đó, Lâm Duẫn cũng có màn thể hiện ấn tượng. Bao Thượng Ân dường như chưa thực sự đủ độ chín để thể hiện vai nữ hiệp Chung Xuân Kế, tuy nhiên cô vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc dễ chịu, nhìn chung vẫn đáng để mong chờ ở các tập tiếp.

Một vài bình luận của netizen về Thủy Long Ngâm: - Phim ổn lắm nha, tui đặt cược phim này sẽ sớm leo lên top 1 Xoài, không chừng là phim bạo tiếp theo trong năm nay. - Vô đề liền ngay giây đầu là hợp gu tui rồi. - Tui thấy hay, nhịp phim nhanh, kỹ xảo đẹp. - Cảnh và hiệu ứng rất đẹp, mới xem khá cuốn vì võ hiệp kết hợp phá án huyền bí gây tò mò. Nếu so cùng thể loại võ hiệp huyền ảo thì thấy thú vị và dễ xem hơn hẳn Ám Hà Truyện. La Vân Hi thì y như Trường Nguyệt Tẫn Minh, tạo hình không phải gu tui nhưng hợp vai. Lâm Duẫn diễn rất ok, Bao Thượng Ân thì hơi non và mềm so với vai nữ hiệp, cái miệng hơi gây mất tập trung. - Màu phim ưng, kỹ xảo đẹp nha.

Thủy Long Ngâm mang đến cảm giác hồi hộp, gây tò mò ngay từ những giây phút đầu tiên.

Kỹ xảo của phim rất đẹp.

Một thông tin rất bất ngờ về Thủy Long Ngâm, đó là phim đạt thành tích chiêu thương cực khủng dù chiếu trên Mango TV chứ không phải 3 nền tảng hàng đầu là Youku, Tencent Video hay iQIYI. 4 tập đầu của phim có 43 quảng cáo đến từ 11 thương hiệu, tổng thời lượng lên tới 319 giây. Trong bối cảnh thị trường phim dài tập đang ảm đạm, con số này thực sự đã khiến rất nhiều người phải ngỡ ngàng.

Nói thêm về Thủy Long Ngâm, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi, kể về nhân vật nam chính Đường Lệ Từ. Anh vốn là một cao thủ tuyệt đỉnh, mang trong mình những vết thương bi ai. Xuất thân từ Phong Lưu điếm, thế nhưng anh lại phải đối đầu với chính môn phái của mình để bảo vệ giang hồ, bảo vệ muôn dân.