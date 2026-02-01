Trong suốt hơn một thập kỷ qua, truyền hình Trung Quốc không thiếu những bom tấn đình đám, nhưng nếu phải chọn ra một tác phẩm vừa đạt thành tích khủng, vừa có chiều sâu nội dung, lại đủ sức tạo ảnh hưởng lâu dài, thì Khánh Dư Niên là cái tên hiếm hoi được nhắc đến với sự đồng thuận cao từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Thậm chí, dù nói đây là bộ phim Trung Quốc hay nhất 10 năm qua không hề quá lời.

Khánh Dư Niên của Trương Nhược Quân là tác phẩm truyền hình xuất sắc bậc nhất 10 năm qua.

Không chỉ là "tường thành" về lượt xem, độ thảo luận hay chất lượng kịch bản, Khánh Dư Niên còn mang trong mình một câu chuyện hậu trường đặc biệt: Chính thành công của bộ phim này đã cứu tác giả nguyên tác là Miêu Nị một mạng, khi đưa anh trở lại từ đáy vực sự nghiệp.

Trong giới văn học mạng Trung Quốc, Miêu Nị từng là cái tên lẫy lừng, nổi tiếng với trí tưởng tượng mạnh, văn phong tinh tế và những câu chuyện mang nhiều tầng ý nghĩa. Anh là tác giả của hàng loạt tiểu thuyết đình đám từng được chuyển thể như Khánh Dư Niên, Tương Dạ hay Trạch Thiên Ký. Tuy nhiên, vào năm 2017, sự nghiệp của Miêu Nị bất ngờ lao dốc nghiêm trọng sau một phát ngôn gây phẫn nộ diện rộng liên quan đến vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Trung - Hàn.

Miêu Nị là tác giả nguyên tác, một ngôi sao trong giới văn học mạng Trung Quốc.

Sự kiện đẩy Miêu Nị xuống đáy vực diễn ra vào ngày 13/3/2017, khi mà Trung Quốc và Hàn Quốc đang căng thẳng ngoại giao. Ở lĩnh vực giải trí, lệnh hạn chế đối với nội dung văn hóa Hàn Quốc đã được áp dụng từ năm 2016. Khi ấy, Taeyeon (trưởng nhóm nhạc SNSD) gây tranh cãi dữ dội vì đăng bức hình cái kẹo Lotte, khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ, vì trước đó Lotte chuyển nhượng sân golf cho Bộ Quốc Phòng nhằm triển khai để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao - chính là nguyên nhân dẫn đến quan hệ ngoại giao căng thẳng của hai nước.

Danh tiếng của Miêu Nị từng xuống đáy chỉ vì quá thần tượng Taeyeon, nhưng sau đó đã được thành công của phim Khánh Dư Niên kéo trở lại.

Tuy nhiên, Miêu Nị là fan cứng của Taeyeon nên không ngại thể hiện tình cảm với thần tượng. Khi bị netizen mắng thì không ngại đáp trả một cách "đốp chát" và thiếu khôn ngoan: "Giữa tổ quốc và thần tượng, tất nhiên thứ làm tôi sảng khoái là quan trọng nhất. Kể cả Kim Taeyeon là phát xít đi nữa, tôi thích cô ấy là việc riêng của tôi, liên quan gì tới các người".

Phát ngôn thiếu kiểm soát ấy khiến Miêu Nị bị chỉ trích dữ dội, danh tiếng sụp đổ, buộc phải ở ẩn gần 2 năm. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, hình ảnh của anh trong mắt công chúng vẫn không thể cứu vãn. Chỉ đến khi Khánh Dư Niên được chuyển thể thành phim và bùng nổ ngoài sức tưởng tượng, cục diện mới đảo chiều. Tác phẩm không chỉ gây sốt trên màn ảnh mà còn kéo nguyên tác quay lại thời hoàng kim, vượt qua cả siêu phẩm Quỷ Bí Chi Chủ để leo thẳng lên top 1 bảng xếp hạng nguyệt phiếu của Qidian (nền tảng đọc truyện hàng đầu Trung Quốc, được coi là Amazon của tiểu thuyết mạng). Nhờ thế, cái tên Miêu Nị mới được hâm nóng trở lại.

Phạm Nhàn là vai diễn nổi tiếng nhất của Trương Nhược Quân, góp phần đưa anh trở thành một ngôi sao hạng A.

Về nội dung, Khánh Dư Niên mở ra một thế giới quyền lực đầy âm mưu khốc liệt. Nhân vật trung tâm Phạm Nhàn là một chàng trai mang thân thế bí ẩn, lớn lên trong sự sắp đặt và đào tạo có chủ đích. Khi bước chân vào kinh thành, Phạm Nhàn dần phát hiện ra sự thật tàn khốc về quá khứ gia tộc, đồng thời bị cuốn vào vòng xoáy đấu trí khốc liệt giữa các thế lực trong triều đình. Cuộc hành trình của anh không chỉ là trả thù, mà còn là quá trình phản kháng trước một hệ thống quyền lực tàn bạo.

Đảm nhận vai Phạm Nhàn là Trương Nhược Quân. Nam diễn viên sinh năm 1988 có màn thể hiện được đánh giá là đỉnh cao nhất sự nghiệp. Anh khắc họa cả sự mưu trí, nét hài hước duyên dáng lẫn nội tâm sâu sắc và tổn thương nội tâm của nhân vật. Đây cũng là vai diễn góp phần đưa nam diễn viên bước vào hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí Trung Quốc.

Khánh Dư Niên quy tụ dàn cast cực đỉnh gần như không phim nào sánh bằng.

Bên cạnh nam chính đỉnh kịch trần, Khánh Dư Niên còn sở hữu dàn cast được xem là khủng hiếm có trên màn ảnh nhỏ, từ những "cây đa, cây đề" như Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Du Phi Hồng, Viên Tuyền cho tới các diễn viên thực lực đình đám như Tân Chỉ Lôi, Quách Kỳ Lân, Lý Tiểu Nhiễm. Lý Thấm đảm nhận vai nữ chính, cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt lưu lượng đình đám như Tiêu Chiến, Tống Dật, Vương Sở Nhiên... tạo nên một đội hình gần như không có điểm yếu.

Đáng nói hơn, Khánh Dư Niên là số ít phim làm nhiều phần nhưng vẫn giữ được sức nóng. Phần 1 bùng nổ, phần 2 tiếp tục gây sốt và phần 3 vẫn đang được khán giả mong chờ trong tâm thế đầy kỳ vọng. Với tất cả những gì đã làm được, Khánh Dư Niên không chỉ là một bộ phim thành công, mà còn là hiện tượng mang tính biểu tượng của truyền hình Trung Quốc suốt 10 năm qua.