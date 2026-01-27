Thời điểm hiện tại, Thu Hút Mãnh Liệt của Thôi Hâm Vũ và Phương Cẩn đang là bất ngờ lớn nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Vốn không được kỳ vọng quá nhiều, thế nhưng bộ phim lại hay ngoài mong đợi, đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ chất lượng vượt xa suy đoán với sự chỉn chu từ hình ảnh, cách kể chuyện hấp dẫn cho đến những góc máy ấn tượng và phản ứng hóa học tràn màn hình của cặp đôi chính.

Thu Hút Mãnh Liệt tạo ra tiếng vang lớn ngoài mong đợi.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Thu Hút Mãnh Liệt không phải một dự án được đầu tư lớn. Cũng chính vì vậy, thế nên bộ phim phải quay trong khoảng thời gian rất gấp gáp. Cụ thể, ekip sản xuất chỉ dùng 35 ngày để hoàn thành quá trình ghi hình cho 40 tập phim với thời lượng 20 phút, tương đương khoảng 17 tập phim truyền hình dài. Đáng nói hơn, cho đến lúc phim phát sóng, họ vẫn đang thực hiện việc hậu kỳ để nâng cao chất lượng hình ảnh, cũng như để giúp khán giả có được cảm xúc trọn vẹn nhất.

Không phải một dự án được đầu tư lớn nhưng bộ phim khiến khán giả xem không thể ngừng nhờ phản ứng hóa học tuyệt vời từ cặp đôi chính Thôi Hâm Vũ - Phương Cẩn.

Khi thông tin này được chia sẻ lên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự nể phục với sự nhiệt huyết của ekip. Trong điều kiện chạy gấp gáp, bộ phim vẫn cho thấy sự chỉn chu hiếm thấy, mỗi nhân vật đều có những khung hình "phong thần" của riêng mình. Trong khi nhiều phim dài tập được đầu tư mạnh tay lại gây thất vọng vì những góc quay thiếu thẩm mỹ, nội dung chán hay cặp chính nhạt nhòa, Thu Hút Mãnh Liệt lại cho thấy sự cuốn hút mạnh mẽ qua từng tập phát sóng.

Nói thêm về Thu Hút Mãnh Liệt, bộ phim xây dựng một thế giới giả tưởng độc đáo, nơi loại virus hư cấu mang tên Affinity đã chia loài người thành hai nhóm đối lập là Nhận và Dẫn. Nam chính Tạ Tân Tự thuộc nhóm Nhận, trở thành những cá thể dễ mất kiểm soát, mang xu hướng tấn công, chiếm hữu. Trong khi đó, nữ chính Ngô Nùng Vũ thuộc nhóm Dẫn, mang khả năng chữ lành, giúp những người xung quanh ổn định cảm xúc.

Đáng chú ý, những người mang virus này buộc phải thiết lập ràng buộc với người thuộc nhóm còn lại. Chính thiết lập này đã trở thành chất xúc tác đưa Tạ Tân Tự và Ngô Nùng Vũ đến bên nhau, tạo nên một câu chuyện tình yêu hấp dẫn người xem một cách mạnh mẽ, đúng như tên gọi của bộ phim. Hiện tại, với những ai còn đang phân vân chưa biết nên xem phim gì, Thu Hút Mãnh Liệt chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đáng để tham khảo.

nguồn: Weibo