Lên sóng từ ngày 29/1, bom tấn 18+ Bridgerton 4 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả toàn cầu, đặc biệt là với những ai mê phim cổ trang phương Tây và mỹ học quý tộc. Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện tình lãng mạn đậm chất giới thượng lưu châu Âu đầu thế kỷ 19, series của Netflix còn khiến người xem “no mắt” với dàn nhân vật chính đẹp đều, khí chất thượng lưu rõ nét, cùng hệ thống phục trang xa hoa đến mức mỗi tập phim trôi qua là một sàn diễn thời trang đúng nghĩa. Ngay từ những khung hình đầu tiên, Bridgerton đã cho thấy lý do vì sao nó được xem là chuẩn mực của “tuyệt đối thẩm mỹ” trên màn ảnh nhỏ.

Tâm điểm của Bridgerton mùa 4 gọi tên Benedict Bridgerton (Luke Thompson), người con thứ hai tài hoa, phóng khoáng và từng quen thuộc với vai trò kẻ đứng bên lề các vũ hội xa hoa. Sau nhiều mùa làm “kẻ mộng mơ”, Benedict cuối cùng cũng bước ra ánh đèn, sẵn sàng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình của chính mình. Mùa 4 được ví như phiên bản Lọ Lem khoác áo thượng lưu của Bridgerton. Mọi chuyện khởi nguồn từ buổi dạ tiệc hóa trang do phu nhân Violet Bridgerton tổ chức, nơi Benedict bị mê hoặc bởi một quý cô đeo mặt nạ bạc đầy bí ẩn.

Từ khoảnh khắc ấy, anh bị cuốn vào hành trình truy tìm danh tính người đẹp trong mộng, mà không hay biết rằng nàng chính là Sophie Baek (Yerin Ha), một nữ hầu thông minh, mạnh mẽ, đang sống dưới mái nhà khắc nghiệt của gia đình Araminta Gun. Sự giằng xé giữa ảo ảnh về một tiểu thư quyền quý và tình cảm chân thật dành cho một cô hầu gái sẽ trở thành trục cảm xúc xuyên suốt mùa 4, hứa hẹn mang đến một Bridgerton vừa lãng mạn, vừa gai góc.

Ở mùa 4, Luke Thompson trong vai Benedict Bridgerton, toát ra vẻ cuốn hút rất riêng của một quý ông nghệ sĩ. Không mang nét hào hoa ở bên ngoài, Benedict gây ấn tượng bằng khí chất phóng khoáng, ánh nhìn trầm lắng và gương mặt luôn phảng phất sự mơ mộng. Tạo hình của nhân vật này thiên về sự tối giản: áo khoác được may đo, gam màu trung tính, mái tóc xoăn nhẹ đặc trưng càng tôn lên vẻ lãng tử rất chuẩn “Bridgerton”.

Sophie Baek được Yerin Ha thể hiện lại mang đến một nét thanh tú, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cứng cỏi. Khi xuất hiện trong thân phận nữ hầu, tạo hình của cô giản dị song vẫn ghi điểm trong khán giả. Đến lúc khoác lên mình bộ váy dạ hội, Sophie như lột xác thành nữ nhân mong manh pha chút bí ẩn, đủ để khiến Benedict rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bridgerton mùa 4 tiếp tục nâng tầm yếu tố thị giác trong bối cảnh xã hội quý tộc Anh thế kỷ 19. Mùa phim xoay quanh buổi dạ tiệc hóa trang xa hoa - là ranh giới giữa cổ tích và hiện thực bị xóa nhòa, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho mối tình giữa Benedict và Sophie. Nét thẩm mỹ cổ điển đầu thế kỷ 19 vẫn được giữ làm nền tảng, song những mảng màu trong trang phục, lâu đài hay màu phim đã có sự chuyển dịch rõ rệt so với các mùa trước: từ những gam pastel rực rỡ sang các tông ấm, sâu và trầm hơn như vàng đồng, xanh navy, nâu sẫm hay ánh bạc.

Những phom váy eo cao, corset, áo khoác cắt may cổ điển được làm mềm bằng chất liệu voan, ren và vải ánh kim, tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng trên màn ảnh. Đặc biệt, các thiết kế dạ hội mang đậm tính biểu tượng, vừa gợi không khí thần thoại, vừa khắc họa rõ địa vị và bản ngã của từng nhân vật. Mỗi khung hình được trau chuốt như một bức tranh, nơi ánh sáng, màu sắc và trang phục hòa quyện để tạo nên thế giới thượng lưu vừa quyến rũ vừa ngột ngạt, đồng thời tiềm ẩn khoảng cách giai cấp và những quy ước xã hội.