Phim Trung Quốc gây tranh cãi vì "có văn hóa mới thấy hay”: Xem mà quá đau đầu, ai lỡ chê là ăn rổ gạch
Bộ phim Trung Quốc này trở thành quả bom xịt lớn nhất đầu năm 2026 và đang gây ra rất nhiều tranh cãi.
Ra mắt với nhiều kỳ vọng, Thái Bình Niên từng được xem là bom tấn cứu thị trường phim truyền hình khi sở hữu kinh phí sản xuất lên tới 300 triệu nhân dân tệ. Phim quy tụ dàn diễn viên chính gồm Chu Á Văn, Bạch Vũ, Châu Vũ Đồng - những gương mặt trẻ vừa có ngoại hình, vừa được đánh giá cao về thực lực diễn xuất. Chưa dừng lại ở đó, tác phẩm còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội, quen mặt với khán giả truyền hình Trung Quốc.
Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng ban đầu, Thái Bình Niên lại đang trở thành một quả bom xịt đúng nghĩa. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nếu xét trên phương diện thương mại, bộ phim gần như chắc chắn chịu lỗ nặng, khi khả năng chiêu thương kém, lượng view trên nền tảng chiếu mạng không cao, trong khi rating nhà đài cũng không mấy khả quan.
Điều đáng nói là dù không thu hút người xem đại chúng, Thái Bình Niên lại liên tục gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội xứ tỷ dân. Một bộ phận khán giả theo dõi phim thừa nhận tác phẩm có nhiều điểm mạnh: Dàn diễn viên diễn xuất chắc tay, bối cảnh được đầu tư công phu, tái hiện tốt giai đoạn lịch sử Ngũ Đại Thập Quốc loạn lạc, nhiều biến động. Tuy vậy, điểm trừ lớn nhất lại nằm ở cách kể chuyện. Phim có quá nhiều nhân vật, tình tiết và nội dung, trong khi nhịp kể kém hấp dẫn, khiến người xem khó theo dõi, thậm chí xem thấy đau đầu.
Nhiều ý kiến cho rằng với những bộ phim lịch sử chính kịch, càng nặng kiến thức thì càng cần cách dẫn dắt cuốn hút, giúp khán giả tiếp thu thông tin lịch sử một cách tự nhiên. Chỉ khi làm được điều đó, tác phẩm mới thực sự xứng đáng với số tiền đầu tư khổng lồ đã bỏ ra.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận fan của Thái Bình Niên lại cho rằng đây là tác phẩm có nhiều tầng giá trị, đòi hỏi người xem phải có nền tảng kiến thức và sự kiên nhẫn nhất định mới cảm nhận được cái hay. Đáng nói hơn, vì ý kiến khác biệt mà đã xuất hiện không ít tranh cãi gay gắt, khi những khán giả chê phim bị fan phản bác dữ dội, thậm chí mắng mỏ và hạ thấp.
Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trung lập nhìn nhận thất bại của Thái Bình Niên đến từ yếu tố khách quan, đó là thói quen xem phim của khán giả hiện nay đã thay đổi. Phần đông người xem chuộng các tác phẩm có nhịp độ nhanh, giàu tính giải trí, ít phải suy nghĩ, khiến cho những bộ phim lịch sử chính kịch nặng đô như Thái Bình Niên ngày càng khó tiếp cận số đông.
Ngoài ra, sự "toxic" của mạng xã hội càng đẩy khán giả ra khỏi bộ phim, những người định xem phim sau khi thấy tranh cãi cũng chẳng buồn xem luôn. Với tình hình hiện tại, Thái Bình Niên đang trở thành ví dụ điển hình cho việc đầu tư lớn, chất lượng không tệ, nhưng thất bại nặng nề vì quá kén khán giả.
Chủ đề này cũng được netizen Việt bình luận khá rôm rả, dưới đây là một vài ý kiến:
- Đang xem và thấy hay, chuẩn phim lịch sử hồi xưa. Mà thấy đâu có khó hiểu đâu, về tình tiết sự kiện người ta giải thích đầy đủ lắm luôn á. Nhưng đúng là nhân vật xuất hiện nhìu với dồn dập, hơi khó nhớ mặt mấy ông quan.
- Thực ra phim này cũng tạm, mỗi tội nhân vật nhiều quá, nhiều nước, bối cảnh lớn, vừa xem phải vừa Google. Mặc dù rất thích thể loại này nhưng quả thật là phim thiếu cái gì đó để người ta không thể rời mắt thật, kiểu xem cũng tạm mà không xem cũng chẳng sao. Chứ nhiều phim lịch sử ntn nhưng mình hóng xem từng tập cơ.
- Tui xem từ từ phải vừa xem vừa đi search để hiểu lịch sử, cá nhân tui thấy hay và các diễn viên diễn cũng hay nữa. Nhưng thời đại bây giờ khán giả đã quen với tiết tấu nhanh, nhịp phim nhanh xem kiểu này không thích là đúng rồi.
- Ngày xưa xem phim lịch sử chả cần đi tìm hiểu lịch sử vẫn thấy hay bình thường. Giờ lại ra cái lý luận bắt người xem hiểu lịch sử trước khi xem. Xin lỗi chứ phim hay rồi người ta mê thì mới đi tìm hiểu bối cảnh mọi thứ liên quan nhé. Ngược ngạo.
- Phim này phải có người phân tích từng tầng ý nghĩa trong phim mới hiểu được, với phải xem các bạn có đủ học vấn để phân tích nữa không. Ngày xưa coi phim còn ngẫm chứ giờ khó lắm.