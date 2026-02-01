Ra mắt với nhiều kỳ vọng, Thái Bình Niên từng được xem là bom tấn cứu thị trường phim truyền hình khi sở hữu kinh phí sản xuất lên tới 300 triệu nhân dân tệ. Phim quy tụ dàn diễn viên chính gồm Chu Á Văn, Bạch Vũ, Châu Vũ Đồng - những gương mặt trẻ vừa có ngoại hình, vừa được đánh giá cao về thực lực diễn xuất. Chưa dừng lại ở đó, tác phẩm còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội, quen mặt với khán giả truyền hình Trung Quốc.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng ban đầu, Thái Bình Niên lại đang trở thành một quả bom xịt đúng nghĩa. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nếu xét trên phương diện thương mại, bộ phim gần như chắc chắn chịu lỗ nặng, khi khả năng chiêu thương kém, lượng view trên nền tảng chiếu mạng không cao, trong khi rating nhà đài cũng không mấy khả quan.

Điều đáng nói là dù không thu hút người xem đại chúng, Thái Bình Niên lại liên tục gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội xứ tỷ dân. Một bộ phận khán giả theo dõi phim thừa nhận tác phẩm có nhiều điểm mạnh: Dàn diễn viên diễn xuất chắc tay, bối cảnh được đầu tư công phu, tái hiện tốt giai đoạn lịch sử Ngũ Đại Thập Quốc loạn lạc, nhiều biến động. Tuy vậy, điểm trừ lớn nhất lại nằm ở cách kể chuyện. Phim có quá nhiều nhân vật, tình tiết và nội dung, trong khi nhịp kể kém hấp dẫn, khiến người xem khó theo dõi, thậm chí xem thấy đau đầu.

Thái Bình Niên quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Bộ phim được đầu tư mạnh tay, tái hiện tốt thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc.

Nhiều ý kiến cho rằng với những bộ phim lịch sử chính kịch, càng nặng kiến thức thì càng cần cách dẫn dắt cuốn hút, giúp khán giả tiếp thu thông tin lịch sử một cách tự nhiên. Chỉ khi làm được điều đó, tác phẩm mới thực sự xứng đáng với số tiền đầu tư khổng lồ đã bỏ ra.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận fan của Thái Bình Niên lại cho rằng đây là tác phẩm có nhiều tầng giá trị, đòi hỏi người xem phải có nền tảng kiến thức và sự kiên nhẫn nhất định mới cảm nhận được cái hay. Đáng nói hơn, vì ý kiến khác biệt mà đã xuất hiện không ít tranh cãi gay gắt, khi những khán giả chê phim bị fan phản bác dữ dội, thậm chí mắng mỏ và hạ thấp.

Thái Bình Niên nặng nội dung nhưng cách kể chuyện bị nhận xét chưa thực sự hấp dẫn.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trung lập nhìn nhận thất bại của Thái Bình Niên đến từ yếu tố khách quan, đó là thói quen xem phim của khán giả hiện nay đã thay đổi. Phần đông người xem chuộng các tác phẩm có nhịp độ nhanh, giàu tính giải trí, ít phải suy nghĩ, khiến cho những bộ phim lịch sử chính kịch nặng đô như Thái Bình Niên ngày càng khó tiếp cận số đông.

Ngoài ra, sự "toxic" của mạng xã hội càng đẩy khán giả ra khỏi bộ phim, những người định xem phim sau khi thấy tranh cãi cũng chẳng buồn xem luôn. Với tình hình hiện tại, Thái Bình Niên đang trở thành ví dụ điển hình cho việc đầu tư lớn, chất lượng không tệ, nhưng thất bại nặng nề vì quá kén khán giả.

Công tâm mà nói Thái Bình Niên không phải một bộ phim tệ, nhưng có lẽ nó không dành cho số đông.