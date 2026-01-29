Nhân sinh lần đầu thấy phim Trung Quốc mà cặp chính cùng là phản diện: Cả đôi diễn như thần, vào xem ngay cho nóng

Chiều ngày 28/1, bộ phim Trung Quốc Kẻ Có Tội chính thức lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ đề tài chính kịch - hình sự được dự báo sẽ nặng đô. Tác phẩm có sự tham gia của Ngụy Đại Huân và Tôn Thiên, mang đến màu sắc khác biệt so với mặt bằng chung phim truyền hình Hoa ngữ hiện nay.

Kẻ Có Tội xoay quanh một vụ bắt cóc tưởng chừng đơn lẻ nhưng lại vô tình hé lộ một vụ án giết người bí ẩn. Chân tướng về vụ án đã bị chôn giấu suốt hơn một thập kỷ, được lưu lại qua một đoạn ghi âm cũ. Quá trình điều tra không chỉ phơi bày những sự thật rùng mình mà còn kéo theo số phận của ba người trẻ từng đầy triển vọng vào một vòng xoáy khó lường.

Đáng chú ý, trong ngày Kẻ Có Tội lên sóng, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin đầy bất ngờ: Cả hai nhân vật do Tôn Thiên (Hạ Tuyết) và Ngụy Đại Huân (Lục Minh) thủ vai đều thuộc phe phản diện, trong khi người đại diện cho chính nghĩa lại là nhân vật phụ. Thậm chí, đoàn phim buộc phải đẩy nhân vật phụ chính diện lên đầu, hạ thấp hai diễn viên chính xuống để đỡ bị soi. Tuy nhiên, động thái này chỉ mang tính thủ tục chứ không ảnh hưởng tới nội dung.

Với một dự án chính kịch - hình sự có yếu tố tâm lý nặng như Kẻ Có Tội, việc lựa chọn diễn viên là yếu tố then chốt. Cả Ngụy Đại Huân lẫn Tôn Thiên đều là những cái tên được đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Ngụy Đại Huân từng gây sốt nhờ vai Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, thậm chí còn chiếm trọn spotlight của cặp chính đình đám Dương Dương - Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, sức nóng từ vai diễn này khó có thể duy trì lâu dài đến thời điểm hiện tại.

Về phía Tôn Thiên, cô được xem là một trong những mỹ nhân sinh sau năm 1995 sở hữu diễn xuất ổn định, có chiều sâu. Dẫu vậy, xét về sức hút cá nhân, Tôn Thiên lại không phải gương mặt quá nổi bật so với các đồng nghiệp cùng lứa như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Châu Dã...

Có lẽ cũng chính vì vậy mà thành tích của Kẻ Có Tội đang tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Sau khi lên sóng, phim chỉ có thể phá mốc nhiệt 5000 trên nền tảng iQIYI, một con số rất thấp. Khả năng chiêu thương cũng không mấy khả quan khi trong 4 tập đầu, mỗi tập phim chỉ có 1 quảng cáo dài 15 giây, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng thị còn hạn chế. Nếu không có cú bứt phá bất ngờ trong những tập tiếp theo, Kẻ Có Tội nhiều khả năng sẽ trở thành một quả bom xịt đáng tiếc, dù sở hữu đề tài hấp dẫn và dàn diễn viên có thực lực.