Phim trả thù chồng ngoại tình được coi là huyền thoại: Rating lên tới 40%, Cô đi mà lấy chồng tôi và Thế giới hôn nhân cộng lại cũng không sánh bằng

Đề tài "yêu hận tình thù" luôn là chất liệu không bao giờ hết sức hút để các nhà làm phim truyền hình khai thác. Trong những năm gần đây, những phim như Thế giới hôn nhân , Cuộc chiến thượng lưu , Cô đi mà lấy chồng tôi thu hút lượng khán giả khủng, và còn phủ sóng trên phạm vi quốc tế. Dẫu vậy, những bộ phim này vẫn phải lép vế so với một tượng đài phim báo thù cách đây 17 năm, đó là "Sự quyến rũ của người vợ" (Temptation Of A Wife). Bộ phim truyền hình của đạo diễn Oh Se Gang được chiếu từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009. Phim kéo dài 129 tập nhưng luôn thu hút lượt xem khủng với rating trung bình là 30%, có lúc đỉnh điểm lên tới 40%.

"Sự quyến rũ của người vợ" sở hữu dàn diễn viên gồm Jang Seo Hee (vai Goo Eun Jae), Lee Jae Hwang (vai Min Gun Woo), Byun Woo Min (vai Jung Gyo Bin) và Kim Seo Hyung (vai Shin Ae Ri).

Phim kể về Goo Eun Jae - một cô gái ngây thơ, thuần khiết, nuôi mộng trở thành một chuyên gia trang điểm và còn có dự định đi du học tại Pháp. Cuộc sống của Goo Eun Jae bắt đầu trở nên xáo trộn kể từ khi cô bị Jung Gyo Bin gài bẫy, khiến cô mang thai và buộc phải kết hôn với anh ta.

Nhân vật Goo Eun Jae

Sau khi kết hôn, Goo Eun Jae không may sẩy thai và cuội đời của cô trở nên bi kịch khi phát hiện ra chồng ngoại tình với chính bạn thân của cô. Cô bạn thân Shin Ae Ri (do Kim Seo Hyung) và Jung Gyo Bin còn có với nhau con trai 5 tuổi. Lúc này, Goo Eun Jae cũng phát hiện ra mình đang mang thai lần 2 nhưng rồi bị mẹ chồng ép ly hôn, và còn bị cặp "mèo mả gà đồng" hãm hại khiến cô rơi xuống biển mất tích.

Nữ chính Jang Seo Hee vai Goo Eun Jae đã biến hóa cực xuất sắc giữa hai thái cực, khi thì hiền lành cam chịu, lúc lại lột xác vô cùng quyến rũ, sắc sảo.

Với quá nhiều bi kịch ập đến với bản thân, Goo Eun Jae đã thức tỉnh và quyết tâm quay trở lại báo thù với một thân phận khác. Cô học khiêu vũ, lột xác ngoại hình và được sự giúp sức của anh chàng đẹp trai Min Gun Woo, Goo Eun Jae quyến rũ lại chồng cũ, từng bước dạy cho những kẻ khiến cô đau khổ một bài học và giành lấy cuộc sống hạnh phúc.

Phim "Sự quyến rũ của người vợ" thành công rực rỡ lúc bấy giờ và giành được nhiều giải thưởng. Đặc biệt, nữ diễn viên Jang Seo Hee với sự thể hiện xuất sắc vai diễn người vợ cam chịu, rồi lột xác thành một quý cô quyến rũ, sắc sảo đã đoạt giải Daesang danh giá tại SBS Drama Awards. Mặt khác, nữ phụ của phim là Kim Seo Hyung cũng trở nên nổi danh, được coi là ác nữ huyền thoại trên màn ảnh Hàn Quốc.

Kim Seo Hyung hóa thân thành ác nữ Shin Ae Ri khiến khán giả nổi da gà với những màn nhập vai xuất thần.

Thời điểm phát sóng, "Sự quyến rũ của người vợ" vừa thu hút khán giả, vừa nhận nhiều ý kiến trái chiều cho số phận quá bi kịch của nữ chính, cùng những tình tiết khá vô lý, đồng thời có nhiều cảnh cãi cọ gây ức chế. Dẫu vậy, độ thu hút của phim vẫn không hề thuyên giảm cho tới tập cuối cùng.

Phim Sự quyến rũ của người vợ sau đó có rất nhiều bản làm lại, và tới giờ vẫn được nhắc đến như một huyền thoại. Ngoài ra, nhạc phim "Sự quyến rũ của người vợ" cũng được khán giả Hàn Quốc ở nhiều thế hệ thuộc lòng.

Ảnh và gif: Sưu tầm