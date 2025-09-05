Song Joong Ki tái xuất gây ngỡ ngàng, làm "bố 2 con" mà vẫn trẻ cỡ này

Vào ngày 4/9, dàn diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki, Chun Woo Hee, Lee Joo Myung và Seo Ji Hoon đã cùng dự buổi họp báo ra mắt phim My Youth. Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào màn tái xuất ngoạn mục của Song Joong Ki.

Nam thần đình đám đã khiến tất cả phải trầm trồ với vẻ ngoài không tuổi của mình. Anh diện một bộ suit lịch lãm, vừa vặn, làm nổi bật vóc dáng cân đối và phong thái tự tin. Làn da của tài tử sinh năm 1985 vẫn mịn màng, căng bóng, gần như không có dấu hiệu của thời gian. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, càng làm tôn lên những đường nét gương mặt và ánh mắt cuốn hút. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của nam diễn viên khiến không ít fan phải "đổ gục", nhớ về hình ảnh chàng "Đại úy Yoo Shi Jin" thuở nào. Khó ai có thể tin rằng người đàn ông phong độ này đã là cha của 2 đứa con, và chuẩn bị chạm ngưỡng tứ tuần.

Trong họp báo ra mắt phim mới, Song Joong Ki khiến tất cả phải ngỡ ngàng với vẻ điển trai "hack tuổi" thần kỳ

Anh diện một bộ suit lịch lãm, vừa vặn, làm nổi bật vóc dáng cân đối và phong thái tự tin.

Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, càng làm tôn lên những đường nét gương mặt và ánh mắt cuốn hút

Kể từ khi công khai kết hôn với nữ diễn viên Katy Louise Saunders và chào đón hai thành viên mới vào gia đình, Song Joong Ki luôn xuất hiện với thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực

Vẻ ngoài trẻ trung của Song Joong Ki không chỉ nhờ chăm sóc bản thân, mà còn đến từ chính niềm vui và sự viên mãn trong cuộc sống gia đình. Nam diễn viên được cho là đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên vợ và các con, điều này đã giúp anh duy trì được sự tươi tắn và năng lượng dồi dào.

Song Joong Ki vui vẻ dắt tay bạn diễn Chun Woo Hee

Bộ đôi này cùng pose dáng nhí nhố, đáng yêu tại sự kiện

Chun Woo Hee cũng là mỹ nhân "hack tuổi" có tiếng của màn ảnh Hàn Quốc

Nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, vô cùng đáng yêu ở tuổi 38

Nữ phụ Lee Joo Myung đẹp thanh lịch, dịu dàng với trang phục tông nâu ấm áp

Lee Joo Myung sinh năm 1993, được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Tuổi 25, Tuổi 21

Nam phụ Seo Ji Hoon gây ấn tượng mạnh với vóc dáng cao lớn chuẩn như người mẫu

Seo Ji Hoon sinh năm 1997 và đang từng bước khẳng định tên tuổi trong showbiz Hàn Quốc

Dàn diễn viên và đạo diễn của phim My Youth

Song Joong Ki sinh ngày 19/9/1985, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu mến nhất của Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi qua nhiều vai diễn ấn tượng trên cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong các phim như A Frozen Flower (2008) và sau đó gây chú ý với vai diễn trong phim truyền hình cổ trang Sungkyunkwan Scandal (2010). Anh cũng từng là thành viên cố định của chương trình tạp kỹ nổi tiếng Running Man.

Tên tuổi của Song Joong Ki thực sự vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu sau vai diễn Đại úy Yoo Shi Jin trong bộ phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời (2016). Vai diễn này đã mang về cho anh nhiều giải thưởng lớn và đưa anh trở thành "người đàn ông trong mơ" của hàng triệu khán giả châu Á. Các tác phẩm tiêu biểu khác còn có A Werewolf Boy (2012), The Innocent Man (2012), Vincenzo (2021), Reborn Rich (2022) – bộ phim đạt tỷ suất người xem kỷ lục.

Song Joong Ki từng kết hôn với bạn diễn Song Hye Kyo sau khi đóng chung Hậu Duệ Mặt Trời. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn vào năm 2019. Vào đầu năm 2023, anh công khai kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cả hai đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2023 và con gái thứ hai vào tháng 11/2024. Hiện tại, anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con. Song Joong Ki không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, "hack tuổi" mà còn được đánh giá cao về tài năng diễn xuất đa dạng và chuyên nghiệp. Anh luôn giữ vững vị thế là một trong những diễn viên hàng đầu của làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc).

Nguồn: Dispatch, Newsen