No Gain No Love là bộ phim ngôn tình, hài hước phát sóng trên kênh tvN. Tuy rating phim ở quê nhà không quá cao nhưng hiện nó lại nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả và truyền thông quốc tế khi phát hành trên nền tảng Amazon Prime. Tính đến thời điểm hiện tại, phim đã trụ vững ở vị trí top 2 phim truyền hình được xem nhiều nhất toàn cầu trên nền tảng này suốt 2 tuần liền. Ngoài ra, No Gain No Love cũng đứng top 1 tại 11 quốc gia bao gồm Philippines, Singapore, Thái Lan,… và trụ vững trong top 10 tại tất cả các quốc gia có bản quyền phát hành.

No Gain No Love đứng vị trí top 2 toàn cầu

No Gain No Love khai thác chủ đề hôn nhân hợp đồng không có gì quá mới mẻ tại Hàn. Phim xoay quanh câu chuyện của cặp đôi trái dấu Son Hae Young (Shin Min Ah) và Kim Ji Wook (Kim Young Dae). Son Hae Young là kiểu phụ nữ thực tế và để không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong công việc. Để có cơ hội thăng chức, cô lập kế hoạch kết hôn giả và thuê Kim Ji Wook, người làm việc thu ngân ở một siêu thị, đóng vai bạn trai giả của mình. Trong khi đó, Kim Ji Wook là cậu thanh niên tốt bụng, hoà hợp với mọi người nhưng lại luôn khắc khẩu với Son Hae Young. Hai người đã ràng buộc cuộc đời nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân và cố gắng che đậy lời nói dối của mình.

Kịch bản tuy không quá mới nhưng No Gain No Love vẫn thành công nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi những tình tiết hài hước, vô cùng bá đạo xoay quanh cặp chính Hae Young - Ji Wook. Dù tính đến hiện tại, sau 8 tập phim, cặp chính chưa có nhiều cảnh tình tứ nhưng chemistry giữa họ vẫn vô cùng bùng nổ. Diễn xuất tuyệt vời của Shin Min Ah đã thành công nâng tầm Kim Young Dae, người vẫn luôn chết danh "thánh đơ" sau loạt dự án thất bại. Từ những phân cảnh hài hước, đáng yêu, những trận cãi vã hay những rung động tình cờ đều được cặp chị em này thể hiện rất tốt.

Đặc biệt, dù chênh lệch tới 12 tuổi nhưng Shin Min Ah vẫn quá trẻ trung bên cạnh đàn em Kim Young Dae. Khán giả còn phát hiện ra so với thời điểm cách đây khoảng 10 năm, Shin Min Ah gần như không hề già đi chút nào. Có lẽ nhờ vậy nên trông Shin Min Ah gần như không có khoảng cách tuổi tác với đàn em trong lần hợp tác này.

Tạo hình cô dâu sau 10 năm của Shin Min Ah, trông cô gần như không hề già đi

Nguồn ảnh: tvN