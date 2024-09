Mới đây, trailer đầu tiên của "Hear me: Our summer" (tạm dịch: "Nghe nói: Mùa hè của chúng ta") đã được phát hành. Ngay lập tức, bộ phim đã thu về những ý kiến tích cực từ khán giả nhờ "vibe" cực kỳ hợp nhau của cặp đôi diễn viên chính Hong Kyung và Roh Yoon Seo.

"Hear me: Our summer" là phiên bản remake của bộ phim "Nghe nói" ra mắt năm 2009 do Đài Loan sản xuất. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu dịu dàng và ấm áp giữa Yong Jun và Yeo Reum.

Hong Kyung và Roh Yoon Seo được khen có "vibe" cực kỳ hợp nhau.

Yong Jun là một chàng trai có tính cách vui vẻ, lương thiện, hiện đang phụ giúp quán cơm của gia đình. Trong khi đó, Yeo Reum là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang chăm sóc người chị gái bị khiếm thính. Yong Jun tình cờ gặp Yeo Reum trong một lần đi giao cơm trưa và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình.

Qua đoạn trailer, hiện lên trước mắt khán giả là những thước phim tuyệt đẹp, nhan sắc đỉnh cùng diễn xuất ấn tượng từ bộ đôi diễn viên chính. Được biết, tác phẩm sẽ tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 29 (khai mạc ngày 2/10).

Trong "Hear me: Our summer", nhân vật Yong Jun do Hong Kyung thể hiện đã yêu nữ chính ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, cả Hong Kyung lẫn Roh Yoon Seo đều là những gương mặt mới cực kỳ đáng chú ý của làng điện ảnh Hàn Quốc vì có cả nhan sắc lẫn tài năng. Hong Kyung thực tế đã bắt đầu tham gia các dự án phim từ năm 2017 nhưng chỉ đóng các vai nhỏ mà thôi.

Phải đến năm 2022, anh chàng mới có cơ hội tỏa sáng với vai nam chính Oh Beom Seok trong siêu phẩm "Người hùng yếu đuối" (tựa Anh: "Weak hero class 1"). Tiếp nối thành công, anh đảm nhận vai nam chính Lee Hong Sae trong "Ác quỷ" (tựa Anh: "Revenant"), một trong những bộ phim xuất sắc nhất màn ảnh Hàn 2023.

Roh Yoon Seo đảm nhận vai nữ chính Yeo Reum trong "Hear me: Our summer". Nhờ sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo và diễn xuất tốt, cô được coi là nữ thần thanh xuân thế hệ mới của màn ảnh Hàn.

Trailer phim "Hear me: Our summer".

Về phần Roh Yoon Seo, cô được xem là nữ thần thanh xuân thế hệ mới của làng điện ảnh xứ Kim Chi. Vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo mà Roh Yoon Seo sở hữu được đánh giá là "hàng hiếm", không bị đại trà giữa cả rừng mỹ nhân tại Kbiz.

Không chỉ xinh đẹp, mỹ nhân sinh năm 2000 còn thể hiện diễn xuất đáng nể. Cô ghi điểm trong mắt khán giả với những vai diễn ở các dự án lớn như "Nơi đảo xanh", "Khóa học yêu cấp tốc" hay "Cô gái thế kỷ 20".

Bộ phim "Hear me: Our summer" do Hong Kyung và Roh Yoon Seo đóng chính dự kiến ra rạp trong năm 2024.