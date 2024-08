Theo Naver, phim truyền hình No Gain No Love là sự kết hợp giữa hai nền tảng sản xuất phim tvN và TVING sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 26/8. Nữ diễn viên Shin Min Ah trở lại sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh. Lần này, cô đóng cặp với đàn em kém 12 tuổi Kim Young Dae .

Trong loạt ảnh giới thiệu phim, Shin Min Ah gây ấn tượng với ngoại hình trẻ mãi không già. Thậm chí, khi khán giả so sánh hình mặc váy cưới của nữ diễn viên với các bộ phim trước đó, dung nhan người đẹp vẫn mãi rạng ngời, không có dấu vết thời gian.

Shin Min An như bị thời gian bỏ quên.

Theo Naver, lần đầu Shin Min Ah mặc váy cưới là trong tác phẩm Cô dâu nổi loạn (My Love, My Bride) đóng cùng Jo Jung Suk vào năm 2014. 10 năm trôi qua, Shin Min Ah đã có thêm những lần làm cô dâu khác ở các phim như Tomorrow with You đóng cặp với Lee Je Hoon (2017), Điệu cha-cha-cha làng biển kết hôn với Kim Seon Ho (2021). Lần nào, trang phục váy cưới của Shin Min Ah cũng gây ấn tượng.

Shin Min Ah trong lần đầu kết hôn năm 2014.

10 năm sau lại trở thành cô dâu, Shin Min Ah không hề già đi.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn gái tôi là Hồ ly (2010), Arang Sử đạo truyện (2012), Go Go 70s, My Love, My Bride... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là "nữ hoàng phim rom-com" xứ Hàn. Do đó, khán giả rất mong chờ nội dung thú vị của dự án No Gain No Love sắp tới.

Trong phim, Shin Min Ah sẽ vào vai Son Hae Young, một chuyên gia tính toán lãi lỗ, người ghét những mất mát trong cả cuộc sống và tình yêu. Cô luôn cân nhắc điểm hòa vốn trong mọi việc mình làm khi có cảnh báo thâm hụt vang lên. Khi sắp bỏ lỡ cơ hội thăng tiến ở công ty, cô ấy thậm chí còn tổ chức một đám cưới giả để tránh mất tiền.

Shin Min Ah vào vai cô gái mê tiền, giỏi tính toán.

Kim Young Dae lại vào vai chàng trai vô tư luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Đối tượng của cô là một nhân viên cửa hàng tiện lợi Kim Ji Wook (Kim Young Dae đóng). Kim Ji Wook tốt bụng nhìn thấy ai đó cần, anh không thể ngừng giúp đỡ họ. Kết quả, anh đã chấp nhận lời đề nghị làm chú rể giả của Son Hae Young.

No Gain No Love (tạm dịch: Không có lợi nhuận không có tình yêu) được chấp bút bởi biên kịch Kim Hye Young của Her Private Life.

Shin Min Ah sinh năm 1985 là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Sự nghiệp của Shin Min Ah khá ổn định. Năm 2021, Gallup Korea - tổ chức chuyên thực hiện các đợt khảo sát quy mô lớn để tìm ra những nhân vật có ảnh hưởng lớn với công chúng Hàn Quốc mới đây đã công bố danh sách 20 diễn viên truyền hình được yêu thích tại Hàn Quốc. Vị trí thứ hai không ai khác là Shin Min Ah.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có mối tình cảm động với bạn trai kém 5 tuổi Kim Woo Bin. Năm 2015, họ công khai hẹn hò thì đến năm 2017, nam diễn viên bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng từ năm 2017 và đã ở ẩn thời gian dài để điều trị bệnh. Shin Min Ah luôn ở bên động viên bạn trai. Họ có tình yêu kín đáo không phô trương nhưng được khán giả Hàn Quốc ngưỡng mộ.