Phim mới chiếu đã leo top 1 rating cả nước, vực dậy nhà đài nhờ dàn cast hoàn hảo tuyệt đối

Connection (Mối Liên Kết Bí Ẩn) là bộ phim được kỳ vọng sẽ vực dậy đài SBS sau của ngã ngựa đau đớn mang tên Cuộc Chiến Sinh Tồn. Và quả nhiên chỉ sau 2 tập phim, Connection đã phần nào hoàn thành được nghĩa vụ của mình với nhà đài khi ghi nhận tỷ suất người xem đầy ấn tượng. Cụ thể theo Nielsen Korea, tập thứ hai của Connection đạt rating trung bình toàn quốc là 6,1%, thành công vượt qua đối thủ Bitter Sweet Hell đến từ MBC trong cuộc chiến phim thứ Sáu - thứ Bảy.



Poster phim Connection

Không chỉ đừng đầu khung giờ tối thứ Sáu - thứ Bảy, Connection còn thành công trở thành miniseries Hàn Quốc có rating cao nhất tuần qua, vượt qua cả Lovely Runner (4,8%), The Atypical Family (4,2%), The Midnight Romance in Hagwon (4,9%),... Có thể thấy sau khi Queen of Tears kết thúc, truyền hình Hàn đang trải qua cơn khủng hoảng rating, ngay cả phim hot nhất là Lovely Runner cũng khó vượt qua được dấu mốc 5%. Sự xuất hiện của Connection với rating ấn tượng ngay tuần chiếu đầu tiên được kỳ vọng sẽ thành công kéo khán giả trở lại với màn ảnh nhỏ trong tương lai.

Dĩ nhiên sự thành công của Connection vốn cũng không phải điều bất ngờ bởi ngay từ đầu, phim đã được khán giả đặt kỳ vọng rất cao khi nó đánh dấu sự trở lại của bậc thầy diễn xuất Ji Sung. Anh vốn là người có mắt chọn kịch bản cực tốt, thế nên việc khán giả cực kỳ tin tưởng vào nội dung của Connection. Và quả nhiên ngay từ 2 tập đầu, Connection đã nhận về rất nhiều lời khen bởi cốt truyện kịch tính, diễn biến nhanh gọn và vô cùng khó đoán.

Trong hai tập đầu, khán giả được thấy Ji Sung trong vai Jang Jae Kyung - cảnh sát xuất sắc nhất của đơn vị phòng chống ma túy nhưng lại trở thành con nghiện sau khi bị bắt cóc và hãm hại. Anh phải nỗ lực đấu tranh với chính bản thân mình để vượt qua những cơn sốc thuốc, vượt qua cám dỗ để tiếp tục duy trì công việc của một cảnh sát. Nữ chính Jeon Mi Do vào vai nhà báo gan dạ và cương trực Oh Yoon Jin. Cô rất sốc khi nghe tin một người nào đó trong đơn vị cảnh sát điều tra ma túy được cho là đã tự mình sử dụng thứ chất cấm này.

Câu chuyện lôi cuốn và khó đoán được thể hiện bởi dàn cast vô cùng xuất sắc. Nam chính Ji Sung - người chưa từng khiến khán giả phải thất vọng - lần này tiếp tục mang tới một màn thể hiện xuất thần, nhất là trong những cảnh nhân vật lên cơn nghiện. Jeon Mi Do lột xác xuất sắc khỏi hình ảnh đã quá quen thuộc từ Hospital Playlist. Trong khi đó dàn diễn viên phụ, diễn viên phản diện cũng xuất sắc không kém, tạo nên một tổng thể thực sự hoàn hảo đối với người xem.

Nguồn ảnh: SBS