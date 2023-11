"Cuộc chiến sinh tồn" đến hết vẫn khiến khán giả phẫn nộ: Người tốt thì chết, kẻ ác lại chiến thắng

Như vậy là bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" đã chính thức đi đến hồi kết. Ở tập cuối, mọi tội ác của Shim Jun Seok và sự thật về thân thế của Min Do Hyuk (Lee Joon) đã được Chủ tịch Shim Yong công khai với báo giới. Đáng tiếc là sau đó, ông lại qua đời thay vì được sống bên con trai ruột của mình. Về phần Shim Jun Seok (Uhm Ki Joon), hắn đã lên kế hoạch bỏ trốn. Không chỉ vậy, trước khi đi hắn còn gieo đau khổ tột cùng cho Min Do Hyuk và cố gắng giết chết anh.

Dù rung động vì Min Do Hyuk, Han Mo Ne vẫn chọn theo phe Shim Jun Seok.

Shim Jun Seok đặt bom hẹn giờ xung quanh tòa nhà, sau đó vừa đe dọa, vừa dụ dỗ nhóm phản diện để bắt bọn họ theo phe mình một lần nữa. Dĩ nhiên, không có gì lạ khi Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung), Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum), Go Myung Ji (Jo Yoon Hee) và Nam Chul Woo (Jo Jae Yoon) nhanh chóng chọn làm tay sai của Shim Jun Seok. Tuy nhiên, sự phản bội của Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) cùng với Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon) lại khiến cho Min Do Hyuk tuyệt vọng. Khoảnh khắc hai người tiết lộ vị trí giấu số tiền mà Chủ tịch Bang quá cố để lại, Min Do Hyuk dường như đã chấp nhận thất bại.

Shim Jun Seok ung dung rời đi.

Cuối cùng, cả bọn leo lên trực thăng để rời đi, Shim Jun Seok cũng kích hoạt bom hòng đoạt lấy tính mạng của Min Do Hyuk. Lúc này, Kang Ki Tak và Lee Hwi So xuất hiện để cứu anh. Khoảnh khắc bom nổ, Kang Ki Tak ôm Min Do Hyuk nhảy từ xuống từ trên sân thượng của tòa nhà nên không rõ sống chết. Còn Lee Hwi So, dường như anh không kịp thoát đi nên phải chết trong biển lửa.

Đây cũng chính là điểm kết thúc của bộ phim. Như vậy, dù đã giết hại biết bao người tốt như gia đình của Min Do Hyuk và mẹ con cô bé tội nghiệp Bang Da Mi, Shim Jun Seok vẫn không phải trả giá. Có lẽ, điều này sẽ chỉ xảy ra ở mùa tiếp theo của phim mà thôi.

Lee Hwi So nhiều khả năng đã chết trong biển lửa.

Để tránh bom nổ, Kang Ki Tak và Min Do Hyuk phải nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà cao tầng nên không rõ sống chết.

Bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" hiện đã phát sóng trọn bộ trên SBS.