Review phim lãng mạn hot "My demon": Nội dung cực cuốn, Song Kang và Kim Yoo Jung tạo "chemistry" tràn bờ đê

Thời điểm hiện tại, "My demon" đang là một trong những bộ phim hot nhất màn ảnh Hàn. Những ngày qua, nhan sắc của cặp đôi Kim Yoo Jung và Song Kang đã nhận được quá nhiều lời khen. Thế nhưng ngoài điều đó ra, còn gì đáng chú ý về tác phẩm này?

"My demon" kể chuyện tình cực thú vị giữa người và quỷ

Nhân vật chính của "My demon" là Jeong Gu Won, một ác quỷ có khả năng siêu phàm. Anh ta chuyên tìm kiếm những kẻ bị đẩy vào đường cùng, lập khế ước, lấy đi linh hồn của họ để đổi lấy sự bất tử cho mình.

Jeong Gu Won vốn là một ác quỷ trường sinh bất tử và có sức mạnh siêu phàm. Thế nhưng bỗng một ngày, ấn ký sức mạnh của anh bất ngờ "nhảy" sang người Do Do Hee

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ trong 200 năm, trước khi Jeong Gu Won gặp được Do Do Hee, cô con gái nuôi của một tập đoàn tài phiệt khổng lồ. Vốn dĩ, Jeong Gu Won chỉ xem Do Do Hee như "con mồi". Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà ấn ký chứa đựng mọi năng lực của anh bất ngờ chuyển sang người con gái ấy.

Cũng vì thế, Jeong Gu Won buộc phải nắm tay Do Do Hee mới có thể sử dụng năng lực của mình, bao gồm cả việc lập khế ước. Quan trọng hơn, nếu tình hình cứ kéo dài, cơ thể của Jeong Gu Won sẽ tự động cháy rụi và anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Để tránh kịch bản đáng sợ này xảy ra, Jeong Gu Won không còn cách nào khác ngoài việc luôn ở bên để bảo vệ Do Do Hee, chờ đến ngày ấn ký quay trở lại với mình. Tuy nhiên trong thời gian đó, trái tim ác quỷ của anh không biết từ lúc này lại rung động trước cô.

"Chiếc mỏ hỗn" của Jeong Gu Won nhiều lần khiến khán giả phải phì cười

Ở chiều ngược lại, Do Do Hee cũng sớm rơi vào lưới tình sau những lần được anh cứu mạng. Thế nhưng, người mà cô thích ban đầu lại xem tình yêu là thứ cảm xúc vô bổ, còn so sánh việc cưới cô với việc cưới một... con heo. Dẫu vậy sau tất cả, với một bộ phim hài - lãng mạn như "My demon", gần như chắc chắn ở tập cuối, cặp đôi chính sẽ có "happy ending".

Không chỉ có tình yêu

Như đã nói, "My demon" là một bộ phim lấy tình yêu làm chủ đề chính. Tuy nhiên, nội dung của nó không chỉ xoay quanh mỗi chuyện yêu đương của hai nhân vật chính Jeong Gu Won và Do Do Hee mà còn có những diễn biến giật gân hơn nhiều.

Tuy thuộc thể loại hài - lãng mạn, thế nhưng nội dung phim không chỉ xoay quanh chuyện yêu đương của nam nữ chính

Cuộc sống bình thường của Do Do Hee có dấu hiệu bị phá vỡ sau một lần cô suýt bị kẻ nào sát hại. Không chỉ vậy, người mẹ nuôi cô thương yêu nhất cũng đột ngột qua đời. Hung thủ rất có thể là một trong số những người thân cận, thậm chí là con ruột của bà. Chính vì thế, Do Do Hee rất muốn đưa kẻ này ra ngoài ánh sáng và bắt hắn ta phải trả giá.

Rõ ràng, hành trình này rất nguy hiểm. Do đó, cô cần phải hợp tác với Jeong Gu Won. Vốn dĩ với sự siêu phàm của mình, Jeong Gu Won có thể khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Thế nhưng giờ đây, anh lại không thể tùy ý sử dụng sức mạnh của mình như trước nữa. Bí mật này nhiều khả năng sẽ bị kẻ phản diện bí ẩn nắm được, từ đó đẩy câu chuyện phim lên cao trào với những tình tiết khó lòng lường trước.

Liệu những nguy hiểm nào đang đón chờ cặp đôi chính và cái kết nào sẽ xảy đến với chuyện tình của cặp đôi người - quỷ này?

Kim Yoo Jung và Song Kang đẹp xuất sắc, "chemistry" tràn màn hình

Trong vài năm trở lại đây, Kim Yoo Jung và Song Kang luôn được xem là hai "chiến thần nhan sắc" nổi bật ở làng phim Hàn ngữ. Với tác phẩm mới "My demon", họ tiếp tục khiến khán giả phải mê mẩn trước vẻ đẹp của mình.

Nhan sắc của Kim Yoo Jung chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng và ở bộ phim mới này cũng vậy.

Vẻ đẹp miễn chê của Song Kang trong phim "My demon"

Trong vai Do Do Hee, Kim Yoo Jung thể hiện khí chất của một cô gái giỏi giang, sang chảnh nhưng cũng rất tình cảm. Trái lại, Song Kang lại mang đến một ác quỷ Jeong Gu Won siêu phàm nhưng "vô tri", "mỏ hỗn", nhiều lần làm khán giả bật cười.

Với những tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, bên cạnh nội dung, "chemistry" giữa nam nữ chính luôn là yếu tố cực quan trọng giúp phim giữ chân khán giả. Ở khía cạnh này, Song Kang cùng với Kim Yoo Jung đang làm rất tốt. Những khoảnh khắc hai nhân vật chí chóe, đấu khẩu hay khi họ rung động vì nhau, tất cả đều khiến người xem thích thú.

"My demon" đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của đa số khán giả

Nhìn chung, "My demon" là một bộ phim có nội dung hài hước và lôi cuốn, diễn biến khá nhanh, dàn diễn viên đẹp và diễn ổn. Tác phẩm này rất phù hợp cho mục đích giải trí, vì thế nên không khó hiểu khi nó đang được yêu thích tại nhiều quốc gia, trong đó bao gồm cả Việt Nam.

Bộ phim "My demon" do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.