Phim 'Hoa Vương': Hồng Ánh tố Anh Thư là 'sugar baby' tuổi 40

Hoa vương kể về cuộc đời của Anh Thư (Anh Thư đóng) - một người phụ nữ xinh đẹp và đầy tham vọng. Vì quyền lực và đồng tiền, cô dùng mọi thủ đoạn để trở thành vợ của Hải Đăng (Ngọc Quỳnh). Tưởng chừng kế hoạch suôn sẻ, bà Trà My (Hồng Ánh) - mẹ kế của Hải Đăng đã phát hiện sự việc và trở thành cái gai trong mắt cô.



Trong trích đoạn mới được tung ra, Anh Thư và Trà My có những màn đấu khẩu cực gay cấn. Trong mắt Anh Thư, Trà My là một kẻ giả tạo: "Có những người tưởng là mình có tất cả nhưng thật ra là không có gì cả. Tình yêu của chồng, hạnh phúc ư, có thật sự có hay không hay là do bà ta tự tưởng tượng ra. Giả tạo liệu có bền không? Khác với bà ta, tôi có năng lực. Tất cả những gì của tôi đều là do nỗ lực mà có".

Anh Thư thủ vai Trà My, cô gái dùng thủ đoạn để trở thành vợ của Hải Đăng (Ngọc Quỳnh đóng).

Đáp lại là màn "phản đòn" đanh thép của Trà My: "Nếu nghĩ mình có tài năng, có thực lực thì cần gì phải "bẫy" 1 người đàn ông giàu có để tiến thân?", "40 tuổi còn muốn trèo cao làm dâu hào môn, rõ ràng là người không đơn giản. Rõ ràng cô ta là một kẻ tham lam, nhòm ngó gia sản cái nhà này".

Không hề nao núng, Anh Thư tung ngay câu chốt chất lượng: "Nếu vậy thì một người phụ nữ lấy người đàn ông hơn mình 20 tuổi có chắc là không có mục đích gì hay không?".

Hồng Ánh vào vai Trà My, người phụ nữ kết hôn với vị chủ tịch lớn tuổi để đổi lấy cuộc sống sung túc.

Ngoài ra, clip còn có những tình tiết cho thấy những âm mưu, toan tính cùng muôn vàn góc khuất phía sau 2 người phụ nữ tham vọng. Quá khứ của nhân vật Anh Thư cũng được hé lộ qua lời tự sự của nhân vật. Anh Thư bị bố mẹ bỏ rơi từ năm 8 tuổi và chưa từng biết đến một gia đình hạnh phúc là như thế nào: "Hơn 40 năm qua, tôi chưa từng sống một cuộc đời hạnh phúc. Sự nghèo khó luôn ám ảnh tôi từng đêm. Nói tôi là một người tham vọng cũng không sai. Tôi thực sự thèm khát sự thành công và tỏa sáng. Tôi không cho phép ai cản trở kế hoạch của mình...".

Hoa Vương sẽ lên sóng Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ và YouTube Vie Channel từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8/5 tới.