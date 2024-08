Phim hay xuất sắc xứng đáng nổi tiếng hơn, nam chính nhập vai quá đỉnh khiến ai cũng đau lòng

Black Out (Cái chết của Bạch Tuyết) là tựa phim cuối tuần mới lên sóng được 4 tập của đài MBC. Phim đối đầu trực tiếp với bom tấn rating Good Partner đến từ đài SBS và lần này có vẻ MBC đã hoàn toàn thất thế trên đường đua phim cuối tuần. Black Out lên sóng với rating khiếm tốn, chỉ khoảng 2% ở tập đầu và lên được con số 4,4% ở tập 4. Dĩ nhiên với cá nhân Black Out thì đây là một sự tăng trưởng khả quan nhưng nếu so với đối thủ chính thì quả là cách biệt một trời một vực khi Good Partner ra mắt với rating 7,8% và hiện đã lên tới con số 17,7% sau 9 tập.

Không chỉ rating quá thấp với phim chiếu trên đài công cộng mà Black Out còn không tạo được tiếng vang trên truyền thông hay mạng xã hội quê nhà. Nó khó khăn lắm mới lọt được vào vị trí top 9 trên BXH danh tiếng 10 chương trình, phim truyền hình Hàn hot nhất tuần thứ 3 của tháng 8 dù là dự án lớn trên một nhà đài nổi tiếng (theo Good Data).

Thành tích không mấy khả quan nhưng trên thực tế, Black Out lại được những khán giả của mình đánh giá rất cao. Sự tăng trưởng về tỷ suất người xem cũng là một minh chứng cho thấy việc phim đang ít nhiều thu hút thêm được những khán giả tiềm năng của mình. Tuy nhiên sự tăng trưởng này có lẽ vẫn chưa thực sự xứng tầm với chất lượng tác phẩm khi lẽ ra nó phải thành công hơn nữa.

Black Out là một bộ phim tương đối đen tối, nặng đô xoay quanh Goh Jeong Woo (Byun Yo Han) - một nam sinh đang chuẩn bị trở thành sinh viên trường y với tương lai rộng mở bỗng trở thành hung thủ giết người. Nạn nhân là hai cô bạn cùng lớp. Thực tế Jeong Woo không hề nhớ gì về những việc đã xảy ra, thi thể của hai nạn nhân cũng không được tìm thấy. Dù anh liên tục kêu oan, phủ nhận, muốn tìm hiểu tường tận về vụ án nhưng Jeong Woo vẫn nhanh chóng bị kết án 10 năm tù. 11 năm sau, khi anh trở về quê hương thì lại nhận tin mẹ bị rơi từ cầu vượt và đang trong tình trạng nguy kịch. Dường như đây hoàn toàn không phải tự tử hay một vụ tai nạn mà nó có liên quan mật thiết đến sự trở lại của Jeong Woo.

Ở một diễn biến khác, cảnh sát Noh Sang Cheol (Go Jun) từ một người vô cùng xuất chúng đã mất đi tất cả sau khi vị hôn thê bị giết hại dã man còn bản thân bị giáng chức xuống làm việc ở đồn cảnh sát ở thị trấn Mucheon của Jeong Woo. Tại đây, Noh Sang Cheol quyết tâm lật lại vụ án năm xưa để xem những gì đã xảy ra trong thời điểm hai người bạn của Jeong Woo bị giết hại.

Sau 4 tập đầu, khán giả thực sự choáng ngợp với màn trình diễn quá xuất sắc của Byun Yo Han. Từ hình tượng một cậu nam sinh 19 tuổi chịu án oan, đau đớn cầu cứu trong vô vọng đến hình ảnh người đàn ông trưởng thành, trầm mặc phải đối diện với hàng loạt biến cố sau khi ra tù đều được Byun Yo Han thể hiện vô cùng xuất sắc. Xem phim, dù chưa thực sự biết hung thủ là ai (khả năng xấu nhất là Jeong Woo cũng không hề bị oan như hiện tại chúng ta nghĩ) nhưng người xem vẫn vô cùng thương xót, đau lòng cho tình cảnh của nhân vật này.

Vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng của Đức, Black Out không gặp khó khăn trong việc kích thích tối đa sự tò mò của khán giả. Tuy nhịp phim tương đối chậm nhưng người xem vẫn liên tục bị đẩy vào các tình huống khi họ không biết ai mới là người đứng sau mọi bi kịch cuộc đời 2 nhân vật nam chính. Sau 4 tập, khá nhiều những giả thuyết được đặt ra về thân phận của kẻ sát nhân thực sự và khán giả của Black Out thì đang rất mong chờ những diễn biến tiếp theo.

