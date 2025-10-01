Đố ai tìm được cặp đôi nào sốc hơn thế này: Nhà gái cưới chồng hơn 36 tuổi, netizen hùa theo “kệ mình nhắm mắt yêu luôn”

Ms. Incognito (Quý Cô Ẩn Danh) là tựa phim Hàn mới của đài ENA, lập tức gây sốt ngay khi vừa ra mắt tập đầu tiên với nội dung quá thú vị. Phim ra mắt với rating 2,4% - trở thành phim có tỷ suất người xem mở màn cao nhất lịch sử đài ENA, một đài còn non trẻ và kém tiếng. Đáng nói hơn khi ở tập 2, rating còn tăng lên con số 4%, gần gấp đôi so với thành tích mở màn. Với đà tăng trưởng ngoạn mục này, khán giả tin chắc Ms. Incognito sẽ trở thành Woo Young Woo thứ 2 của đài ENA.

Điểm nhấn thú vị nhất của 2 tập đầu chính là hành trình Kim Young Ran (Jeon Yeo Bin) trở thành nữ vệ sĩ của chủ tịch tập đoàn Gasung. Xuất thân nghèo khó, cả đời cô luôn bị đồng tiền đè nặng, cô quyết tâm bằng mọi giá trở thành vệ sĩ cho chủ tục, bất chấp việc bị chê già, kém nhanh nhạy ngay tại vòng phỏng vấn. Bằng cách cùng lúc vừa tấn công vừa bảo vệ chính người phỏng vấn mình, Young Ran đã ghi điểm trong mắt chủ tịch Ga Sung, lập tức được nhận việc sau đó.

Young Ran trở thành nữ vệ sĩ cho chủ tịch

Tưởng đâu sẽ chỉ là một vệ sĩ bình thường, Young Ran lại bị chủ tịch Ga Sung yêu cầu kết hôn. Ông thực chất chỉ còn thời gian rất ngắn để sống nhưng muốn báo thù cho người con gái đã chết của mình. Trước khi ra đi, vị chủ tịch này muốn sắp đặt mọi thứ thật hoàn hào để thực hiện kế hoạch báo thù và Young Ran chính là con tướng mạnh nhất trong ván cờ bán thù ấy. Để giữ an toàn và che giấu thân phận cho cuộc hôn nhân này, cô buộc phải sống 3 tháng dưới danh tính giả Bu Se Mi. Khác hẳn với con người thật, Bu Se Mi là một phụ nữ xuất thân tốt, có trái tim ấm áp, luôn được mọi người yêu mến. Với thân phận này, Young Ran đến một ngôi làng nhỏ và làm giáo viên mầm non. Tại đây, cô nhanh chóng chiếm được thiện cảm của dân làng, ai cũng khen ngợi “cô giáo Bu Se Mi” hiền lành, tốt bụng.

Cô vệ sĩ...

Và người chồng hờ có khối tài sản nghìn tỷ

Xem xong 2 tập đầu, khán giả sốc nặng, nhất là với màn hỏi cưới đột ngột của chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ với cô vệ sĩ nghèo khổ. Trên phim, hai người có khoảng cách tuổi tác rất lớn, đáng tuổi ông - cháu khi Young Ran mới chỉ 28 tuổi. Ngoài đời cũng chẳng hề thua kém khi Jeon Yeo Bin kém nam diễn viên Moon Sung Geun tới 36 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác của 2 nhân vật quá lớn nhưng khi xem phim, khán giả vẫn hùa nhau cho rằng Young Ran nên... nhắm mắt cưới luôn. Bởi lẽ, chủ tịch Ga Sung sở hữu khối tài sản kếch xù, mở ra tương lai đổi đời cho nữ chính sau gần 30 năm sống bươn trải, khổ sở. Ngay cả kế hoạch báo thù cũng đã được sắp đặt rất chi tiết, cặn kẽ nên Young Ran có tham gia thì cũng chẳng thua thiệt gì.

Chủ tịch đã có tuổi và đang bị bệnh rất nặng, ông cần Young Ran để giúp báo thù

Không chỉ tạo tiếng vang nhờ cú twist hôn nhân hợp đồng quá thú vị, Ms. Incognito còn được khen ở nhịp phim nhanh, nhiều cao trào liên tục khiến khán giả không thể rời mắt. Jeon Yeo Bin được khen nhập vai nữ vệ sĩ nghèo nhưng gan lì quá thuyết phục, trong khi Moon Sung Geun tạo nên hình ảnh chủ tịch vừa lạnh lùng vừa bí hiểm. Chính sự đối lập giữa hai nhân vật lại trở thành điểm cuốn hút khiến rating phim tăng vọt chỉ sau 2 tập phát sóng. Nhiều người tin rằng nếu giữ được phong độ này, Ms. Incognito sẽ là bom tấn tiếp theo giúp ENA bứt phá.